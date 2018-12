10 idei de aranjare a unei bai

Share



O baie frumoasa va atrage privirile mereu printr-un model minimalist si simplu, astfel ca trebuie sa alegem obiecte sanitare si mobilier de baie in acelasi stil, pentru a crea un efect complet al intregii bai. Daca iti doresti o baie moderna afla ca nu exista anumite tipare pe care trebuie sa le urmaresti pentru amenajarea baii, pentru ca poti sa alegi orice fel de gresie si faianta, atata timp cat tii cont de armonia culorilor si texturilor.

Baia din locuinta noastra a devenit o incapere importanta pentru noi si familia noastra, deoarece este locul in care ne petrecem destul timp intr-o zi, care ne trezeste dimineata si ne pregateste seara de culcare. De aceea, o baie trebuie sa fie amenajata smart, tinand cont si de design, si de functionalitatea acesteia. Pentru a te ajuta cu amenajarea unei astfel de bai, iti propunem 10 idei de care ai putea sa tii cont.

Sistemul de iluminare.

Poti sa optezi pentru clasicele corpuri de iluminat de tip reflector care sunt destinate in mare parte bailor – nu ocupa mult spatiu, au putere mare de luminare. Multa lume insa opteaza pentru aplice, care se pot imparti pe intregul tavan si care lumineaza uniform toata baia. In ultimul timp, multi opteaza pentru montarea unor sisteme de iluminat cu design, realizate din diferite materiale. De ce? Un astfel de sistem aduce un plus de personalizare pentru baie si o face mai calduroasa, primitoare.

Gama de culori

Un lucru destul de important de care ar fi bine sa tii cont este alegerea unor culori si texturi care sa potriveasca cu restul mobilierului din baie. Daca iti doresti un design clasic, fara prea multe batai de cap, poti merge pe culoarea alb. Vei crea o atmosfera sofisticata, eleganta, care va da impresia de aer curat si prospetime. Daca nu esti iubitor de stralucitor, poti sa alegi varianta de alb mat, care aduce un plus de sobrietate si eleganta baii tale. O alta combinatie pe care o intalnim destul de des este crem-maro, sau alte culori mai puternice pe care trebuie sa avem grija cum le potrivim cu mobilierul din baie.

Cada freestanding

Cu siguranta, cada de tip insula este preferata tuturor in ultima perioada. O baie moderna are cu siguranta o cada freestanding, care este eleganta si incapatoare. Daca dispui de suficient spatiu in baie, poti sa asezi o cada de tip insula astfel incat sa ai acces la ea din orice parte, ea devenind un element central al amenajarii oricarei bai.

Elemente de decor din lemn

Te-ai gandit pana acum la asta? Ei bine, integrarea detaliilor din lemn in obiectele tale de mobilier va schimba cu totul aspectul baii tale! Indiferent ca ne referim la un blat din lemn, fie ca ne gandim la o piesa de mobilier din lemn, trebuie sa stii ca este o idee inovatoare si de efect.

Vas de wc cu rezervor incastrat

Desi ne poate da batai de cap, instalarea unui vas wc cu rezervor incorporat este o optiune buna atunci cand iti doresti un design minimalist. Desi nu pare, acest sistem poate salva putin spatiu si da impresia de baie mai mare.

Cabina de dus din sticla

Daca nu ai suficient spatiu pentru o cada sau daca vrei sa optezi pentru o cabina de dus, alegerea perfecta este cabina de dus din sticla. Usor de montat, ea poate sa schimbe complet aspectul baii tale. Inafara faptului ca ai o gama larga de tipuri de sticla din care poti sa alegi, o asemenea o cabina de dus poate sa reduca mult din spatiul ocupat.

Textile de baie

Detaliile conteaza! Alege cu grija textilele pe care le folosesti in baie, deoarece pot sa aduca un plus de frumusete. De exemplu, uita de seturile de covorase de baie clasice compuse din doua piese. Fii inovativ si opteaza pentru un covor din blanita, daca crezi ca s-ar integra frumos cu restul baii. Daca nu, alege un covor cu diferite elemente grafice, in alb negru. Desigur, poti alege un covor colorat, insa depinde mult de cee ace iti doresti. PS: daca vrei ceva special, poti sa alegi un covor rotund, va arata superb! In aceeasi idee poti sa alegi si prosoapele din baie, mai ales daca le asezi undeva la vedere. Prosoapele able sunt frumoase si elegante, dar poti sa alegi ceva mai creativ care sa se potriveasca cu unele detalii din baie.

Accesorii

Daca in living deja stii ce obiecte de décor vei folosi, e timpul sa te gandesti si la baie. Daca iti doresti o baie moderna si primitoare, poti opta pentru niste lumanari decorative pe care sa le asezi pe rafturi sau chiar si pe marginea cazii de baie. Verdeata naturala sau artificiala in baie va schimba totul, asa ca poti da fuga prin magazine sa cauti obiecte decorative cu verdeata!

Inca mai ai nevoie de inspiratie? Intra pe Neakaisa si vei gasi mai mai multe produse pe care le-ai putea folosi pentru noua ta baie.