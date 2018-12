GALERIE FOTO: 29 de ani de când respirăm aerul libertății. Eroii Revoluției, cinstiți la Tîrgu Mureș

Share



Eroii Revoluției din 1989 au fost comemorați vineri, 21 decembrie și la Tîrgu Mureș, la troița ridicată în onoarea acestora în Piața Victoriei. A fost o ceremonie restrânsă, ușor tristă, fiind prezenți reprezentanți ai autorităților județene și locale, revoluționari și urmașii celor șase eroi care și-au pierdut viața în seara zilei de 21 decembrie, fiind împușcați de un tir de mitralieră. Cel puțin așa ni se spune de 29 de ani. Puțini trecători s-au mai oprit din goana de dinaintea sărbătorilor pentru a-i cinsti pe cei datorită cărora de 29 de ani respirăm aerul Libertății.

Ajung în Piața Victoriei într-o goană și în față mi se deschide un tablou care spune multe despre țara noastră și despre noi. În primul rând observ reprezentanți ai autorităților și ai organizațiilor de revoluționari, cu coroane – unele măricele – de flori, în spate cu buchete de flori, urmașii celor șase eroi care și-au pierdut viața în seara zilei de 21 Decembrie 1989 la Tîrgu Mureș. Cerniți și în îmbrăcăminte, și în sufletele lor.

La ora 11 fix, ceremonia militară și religioasă a început în Piața Victoriei cu salutul Gărzii de Onoare și intonarea Imnului de stat al României.

Au urmat scurte slujbe ținute de către reprezentanți ai tuturor cultelor religioase din oraș în memoria celor care au murit cu strigătul de libertate pe buze.

Celor prezenți ni s-a adresat apoi, Nistor Man, vicepreşedinte al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. E un discurs poate lung pentru regulile de astăzi ale Internetului care vrea totul concis, cât mai scurt, ca să nu obosim citind, însă consider că e bine să îl citim și să ne punem întrebări. Și chiar poate să facem propriile noastre cercetări și să ne construim propria listă de lecturi.

“Astăzi comemorăm, ne aducem aminte că au murit oameni, în țară au murit peste 1200 de oameni, au fost câteva mii de răniți, au fost foarte multe mii arestați și bătuți, dar Revoluția a învins, au învins o dictatură pe care omenirea nu a cunoscută până atunci, comunismul. Ne cinstim eroii și morții. Popoarele care nu și-au cinstit eroii și morții au ajuns în robia altor popoare și au dispărut. Revoluția română a înlăturat un regim criminal. Cât rău au făcut nu va ști lumea niciodată, pentru că se țin foarte multe lucruri secrete. Nu știm nici măcar locul îngropăciunii multor revoluționari și deținuți politici. Dar noi considerăm că mormântul lor este întregul pământ al patriei. Prestigiul României a crescut enorm, țin minte că ziariștii din Europa Occidentală, cu ajutoare aici, și au spus: România a dat lovitura cea mai hotărâtoare și clară, determinantă împotriva comunismului. Comunismul a fost un rău cât un secol. Cineva a încercat să scrie și a scris această istorie, un francez, Etienne Courtois a scris Cartea neagră a comunismului. Acolo arată că acest comunism a omorât mai mult decât două războaie mondiale la un loc. Comunismul are peste 100 de milioane de victime, în timp ce Primul Război Mondial are peste 20 milioane de victime, iar al Doilea Război Mondial are 60 milioane. România era într-o situație foarte proastă. Cehoslovacia îl avea pe Vaclav Havel, dramaturgul care ajunge președintele Cehoslovaciei și, mai târziu, a Cehiei, în Polonia, Lech Walesa schimbă totul. România rămâne ultima și istoric vă spun că pe 9 noiembrie 1989 a căzut zidul Berlinului, simbolul despărțirii Europei, simbolul Cortinei de Fier, a căzut. Și regimul nostru rămânea în continuare în picioare, hotărât să tragă și să omoare. De altfel, ca orice dictatură nu se lasă înfrântă decât prin moarte. Un regim criminal, regimul care a avut doctrina urii, a urii de clasă, a distrugerii de clasă, a luptei de clasă, doctrină privită în ansamblu o pleavă de vorbe. Ni s-a furat libertatea. Libertatea pe care ca definiție numită de un mare diplomat francez – Hugo Grotius, în secolul XVII: “Libertatea este un drept dăruit popoarelor de Dumnezeu”. La 100 de la Unire ne amintim că cei care au făcut Unirea, din Basarabia, din Bucovina, din Ardeal, toți au fost închiși – Iuliu Maniu, Ion Nistor, Pantelimon Halipa au fost închiși cu noi în închisorile comuniste. Sufletul rănit al neamului se reface foarte greu, dar noi, revoluționarii, vom purta mereu în sufletele noastre numele însângerate ale orașelor – Timișoara, Lugoj, Tîrgu Mureș, București, Sibiu, Brașov și alte orașe. Manifestările în Tîrgu Mureș au început de la IMATEX și au continuat în oraș și suntem al treilea oraș care am ieșit din țară. Să ne pomenim morții, să nu îi uităm: Bodoni Sándor, Hegyi Lajos, Hidoș Adrian, Muntean Ilie, Pajka Károly, Tamás Ernö. Și acum să nu uităm niciodată comunismul, regim nelegitim, străin de neam și ateu, ne-a întemnițat pe cei mai buni dintre noi, călcând în picioare legile umane și divine. Și acum să ne rugăm: Ai grijă Doamne de toți ai noștri, primește-I sub scutul tău, iartă-I, odihnește-I. Celor vii dă-le puterea asupra celor potrivnici, pentru biruința României creștine și apropierii de Tine a neamului întru nădejdea Învierii lui. Amin”, a fost mesajul lui Nistor Man.

Apoi, a venit rândul lui Hamar Alpár Benjámin, președinte al Asociației 21 Decembrie – Oraș Martir Tîrgu Mureș, care îmi spunea acum patru ani, la 25 de ani de la Revoluție, că revoluționarii au fost naivi și i-au lăsat pe alții să confiște Revoluția.

“În 21 decembrie 1989 și noi, târgumureșenii, am ieșit în stradă, susținând Timișoara împotriva dictaturii comuniste. Seara s-a tras în noi. Am fost mai mulți împușcați, unii chiar mortal. Alții au fost adunați de pe străzi, bătuți crunt. De 29 de ani așteptăm să aflăm adevărul, așteptăm să aflăm cine a tras în noi. Așteptăm. Eu cred cum sângele lui Abel a strigat la cer și a fost ascultat, sunt convins că și sângele vărsat al eroilor strigă la cer și va fi ascultat, vor fi trași la răspundere toți care au tras în noi, toți care s-au infiltrat între noi, turnătorii, falșii revoluționari care au cumpărat certificate și vor da socoteală pentru beneficiile nemeritate”, a spus revoluționarul.

După discursurile revoluționarilor a urmat depunerea de coroane. Au depus coroane de flori Instituția Prefectului jud. Mureș, Consiliul Județean Mureș, Primăria Tîrgu Mureș, Garnizoana Tîrgu Mureș și reprezentanții celor două organizații de revoluționari.

Ligia VORO