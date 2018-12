Construieşte alaturi de profesioniştii Luca Company Group

Share



Servicii Complete de constructii

Luca Company Group este alcatuita dintr-un grup de firme care ce ofera servicii complete de constructii industriale si constructii civile. Oferim o gama larga de servicii eficiente pentru a satisface toate cerintele clientului. O singura companie, care se va ocupa de toate detaliile pana se ajunge la produsul finit.

Oferim de asemenea consultanta si proiectare pentru a porni intotdeauna cu dreptul! Avem ca si parteneri, firme cu domenii de activitate specifice si cu experienta in serviciile prestate pentru a garanta calitate , eficienta si un raport calitate/pret excelent.

Oferim servicii la nivel national, indiferent unde va aflati. Toate serviciile prestate se regasesc pe website-ul nostru care va ajuta sa va faceti o idee despre gama diversificata de proiecte pe care le putem efectua.

Indiferent de activitatea pe care o prestati, noi venim cu solutia ideala pentru o constructie de succes si durabila. Suntem o companie cu experienta si am dovedit profesionalismul si seriozitatea in fiecare contract incheiat si in fiecare proiect realizat. Stabililm impreuna termenii si conditiile colaborarii si tot impreuna ne bazam pe seriozitate si incredere.

Utilitatea unei hale metalice difera, la fel si structura acesteia. Poate fi hala industriala, comerciala, agricole, depozitare, spatii de birouri, etc. Oricare ar fi intrebuintarea halei, structura metalica o realizam conform standardelor , astfel incat durata de functionare a acesteia sa fie cat mai indeungata. Ne preocupam de buna functionare a tuturor partilor montate si asiguram mentenanta si consultanta la fiecare pas.

2. Constructii hale depozitare

Constructiile cu structura din otel de la Luca Company Group sunt finisate mai repede decât cele clasice din beton. Construirea spatiului de depozitare nu necesită lucrări deosebite de fundatie sau constructie. Depozitul dvs. va fi ridicat foarte rapid si va rezista zeci de ani. Oferim o gamă largă de hale metalice si din lemn care pot fi personalizate conform nevoilor si cerintelor.

3. Constructii Case la cheie

Construim case la cheie de o calitate exceptionala, cu finisaje de calitate pentru a simti pe deplin confortul unei case construite cum trebuie. Ne ocupam de fiecare detaliu astfel incat satisfactia ta sa fie garantata!

4. Proiectare si consultanta

Va oferim servicii complexe de proiectare si consultanta pentru constructii de locuinte, constructii civile, constructii industriale, constructii de birouri, si spatii comerciale, precum si urmarirea executiei prin asistenta de santier acordata de proiectant. In costul proiectariise poate asigura si prezenta reprezentantilor tuturor specialitatilor la fazele determinate obligatorii prin lege.

5. Uscatoare Cherestea

Uscatoare cherestea: diferite preturi pentru toate cerintele, automatizate cu peste 90 de programe de uscare sau semi-automate in functie de cerinte.

Comercializam uscatoare cherestea atat noi cat si second hand. Putem asigura service si mentenanta pentru orice tip de uscator de cherestea.

Producem automatizari pentru centrala termice ,uscatoare, aburitoare si alte utilaje in industria lemnul si nu numai. Oferim o gama larga de uscatoare cherestea noi si second hand. Tehnologia uscatoarelor de cherestea cu cuptoare special concepute la comanda se bazeaza pe programe de calculator, in care ciclul de uscare este complet controlat si analizat individual. Experienta noastra este avantajul dvs. de concurenta. Indiferent daca compania dumneavoastra este situata in Romania sau oriunde in Europa si indiferent de tipurile de lemn pe care le detineti, va putem oferi uscatoare de cherestea de cea mai buna calitate. Planificarea lucrarilor de constructii se efectueaza in stricta conformitate cu dorintele dumneavoastra. Uscatoarele noastre de cherestea sunt garantate conform certificarilor de calitate. Asiguram livrare, montare si mentenanta pentru fiecare uscator de cherestea realizat de noi.