FOTO: Green Residence face pași spre finish-line și dă consistență brandului Ideal Home (Fomco Imobiliare)

Pornit cu un avânt îndrăzneț, Green Residence, dezvoltat de Fomco Group, este al doilea proiect imobiliar, după succesul înregistrat cu Parângului Residence, care este aproape sold-out. Astfel, cu pași mici, dar siguri, se conturează și capătă consistență noul brand născut în Mureș, Ideal Home, cupola sub care grupul a ales să activeze pe piața imobiliară.

Cele două blocuri (P+9 și P+10) dezvoltate în proiectul Green Residence însumează peste 150 de apartamente construite într-o zonă „vedetă” a orașului, la ieșirea spre Livezeni, foarte aproape atât de infrastructura edilitară, cât și de pădure. În ciuda dificultăților birocratice, lucrările la primul imobil au fost finalizate încă din luna august, iar acum proprietarii își pot primi cheile la noile lor locuințe. Managerul general Nyulas Bernát-László, ne explică de unde vine decalajul dintre lucrări și predarea apartamentelor: „Am reușit să finalizăm în proporție de 100% lucrările de execuție la primul imobil în luna august, dar din păcate din cauza birocrației și a procedurilor foarte complexe de intabulare, abia acum în decembrie vom reuși să transcriem apartamentele pe numele noilor proprietari. Vreau să le mulțumesc, pe această cale, pentru că ne-au înțeles și au avut extraordinar de multă răbdare și înțelegere. Noi le promitem că vom face tot posibilul să închidem tranzacțiile în cel mai scurt timp posibil”.

Dezvoltarea proiectului s-a făcut după o rețetă proprie, foarte personală. Mai exact, peste 70% din viitorii locatari ai blocului au avut acces non-stop în imobil pentru a putea pregăti finisajele finale la interiorul viitoarelor lor locuințe. Astfel, s-a creat o interesantă legătură între dezvoltator și beneficiar, care s-a transformat realmente într-un partener. „Ne bucură faptul că am primit doar feedback pozitiv cu privire la calitatea lucrărilor și a dotărilor. Iar aceste încurajări au dat de multe ori echipei o forță miraculoasă pentru a înainta și finaliza proiectul cu succes. Viața în domeniul construcțiilor poate fi uneori foarte dură și plină de obstacole care apar din senin, dar acest feedback, plus rezultatele finale, sunt cea mai mare satisfacție”, mai spune Szidónia Székely, projekt managerul Ideal Home.

Situația comercială a blocului 1

Din punct de vedere comercial, Green Residence se conturează a fi un al doilea succes pe agenda Ideal Home. La primul imobil, finalizat în august, apartamentele sunt vândute în proporție de 98%. Practic, cine mai dorește acum un apartament în primul bloc, mai are la dispoziție doar câteva apartamente de 3 camere, cu bucătărie open space, la prețul de 57.900 euro + TVA. La această sumă noul locatar se poate muta într-un apartament cochet, cu o compartimentare inteligentă, modernă, ideal pentru o familie cu sau fără copii. Dezvoltatorul mai spune că oricine este interesat poate vedea apartamentele la fața locului înainte să aleagă și are la dispoziție mai multe metode de plată, inclusiv contractarea unor credite imobiliare sau ipotecare.

Blocul 2, în stadiu avansat de execuție

Demarate la începutul anului, încă din luna ianuarie, lucrările la imobilul 2 au avansat în ritm accelerat, fiind în acest moment la execuția etajelor 9 și 10, unde se lucrează la structura de rezistență și turnarea stâlpilor de beton. În toamnă a început și închiderea cu pereții exteriori, construiți din cărămidă de 30 cm, de înaltă calitate, cu proprietăți termoizolante, marca Termobloc. Cărămida nu a fost aleasă întâmplător, ci s-a urmărit o izolare cât mai eficientă. Modelul are un profil care facilitează și pregătește practic aplicarea izolației, asigurând în același timp o permeabilitate bună și o rezistență termică ridicată. Szidónia Székely ne explică și importanța experienței dobândite la primul proiect în tratarea nevoilor viitorilor locatari: „Având experiența primului proiect, am înțeles mai bine nevoile extrem de specifice ale fiecărui client în parte, astfel ne-am adaptat și am oferit posibilitatea de a alege compartimentarea apartamentelor. Clienții pot opta între bucătărie închisă sau tip open space conectată direct cu livingul. Ne-am dat seama că fiecare beneficiar are alte priorități în calitatea serviciilor și a lucrărilor, așa că încercăm să fim foarte flexibili, pentru a oferi cât mai mult din ceea ce clienții noștri își doresc”.

Finisajele

O idee de succes, preluată de la proiectele anterioare, este predarea apartamentelor semifinisate. Dezvoltatorul spune că inițiativa a prins extrem de bine la cumpărători, pentru că fiecare dorește să facă finisările finale, după gusturile și preferințele proprii. Cum nu poți veni cu un standard în acest punct final, fiecare client a primit această libertate de a alege. Mai mult, tot din experiența și feedback-ul primit, s-a modificat ușor și modul standard de compartimentare. Cele două modele de apartamente de 2 camere, foarte căutate la primul bloc, au rămas neschimbate, în schimb au venit 3 modele noi de apartamente cu 1 cameră. Raportat la prețuri, apartamentele cu 2 camere încep de la 52.000 euro + TVA la o suprafață utilă de 80 mp pentru parter și 57.900 euro + TVA la nivelele superioare, la exact aceeași suprafață utilă.

Zvonurile vin și trec, proiectul înaintează

Din păcate, pe lângă dificultățile tehnice sau birocratice, Green Resindece a întâmpinat și obstacole de altă natură, mult mai subiectivă. Zvonurile legate de asocierea proiectului cu alte persoane sau companii din oraș au semănat neîncredere în rândul unor clienți, însă încet-încet, ca orice zvon, ele au fost demontate. Nyulas Bernát-László, managerul general al grupului de firme Fomco a oferit clarificările: „Proiectul Green Residence este dezvoltat 100% pe cont propriu, cu capital propriu, chiar dacă face parte dintr-un ansamblu rezidențial mai mare, unde sunt mai mulți asociați. În 2016 Fomco Group a achiziționat printr-un contract de vânzare cumpărare terenul și proiectul împreună cu autorizația de construcție. Astfel, am devenit proprietari sau beneficiari unici ai acestui proiect. Vrem să subliniem că nu suntem asociați cu nici o persoană fizică sau juridică, proiectul fiind o investiție proprie. Cei care se ocupă cu răspândirea de zvonuri n-au decât să o facă, însă noi suntem deschiși și îi așteptăm la fața locului, unde avem un sediu secundar. Îi putem lămuri și le putem arăta toate actele”.

În ciuda tuturor impedimentelor, vânzând cu ochii, proiectul își vede de drumul firesc spre finalizare. Blocurile au fost ridicate, vor fi semifinisate, iar proprietarii apartamentelor pot începe încet-încet să se mute în viitoarele lor locuințe. Cu alte cuvinte, povestea de succes a Ideal Home prinde contur și probabil vom vedea în curând și anunțuri legate de noi proiecte.

Pentru cei interesati, mai multe informații găsiți pe pagina web dedicată proiectului www.apartamentemures.ro, iar evoluția proiectelor o puteți urmări pe pagina de Facebook „Green Residence_Targu Mures “. Pentru orice informație puteți suna la numărul de telefon 0726-136.653.

Florin Marcel SANDOR