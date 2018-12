24 decembrie 2018: Clasicul colind „Stille Nacht” (Silent Night) împlinește 200 de ani

Share



La originea cântecului de Crăciun „Silent Night” stă o poezie scrisă, în 1816, de preotul austriac Joseph Mohr. El i-a dat poezia „Stille Nacht” („Silent Night”) prietenului său Franz Xavier Gruber, organist, iar muzica pentru cântecul de Crăciun a fost compusă de acesta.

În Ajunul Crăciunului din 1818, în mica localitate montană Oberndorf, lângă Salzburg, a fost cântată pentru prima dată melodia „Stille Nacht”, la biserica St. Nicholas.

„În 24 decembrie 1818, preotul coslujitor Joseph Mohr, proaspăt sosit la biserica St. Nicholas din Oberndorf, i-a dat organistului Franz Gruber (care era la acea vreme şi profesor la şcoala din Arnsdorf) o poezie, cu rugămintea de a compune o melodie pentru două voci solo care să cânte cu un cor, acompaniaţi de o chitară”, scria Franz Xaver Gruber, în 30 decembrie 1854, în „Authentic Account of the Origin of the Christmas Carol ‘Silent Night, Holy Night!’”, potrivit site-ului www.stillenacht.at.

În aceeaşi zi – 24 decembrie 1818 – Gruber a venit la Mohr şi i-a înmânat compoziţia. Lui Mohr i-a plăcut şi cântecul a fost inclus în programul de Crăciun al acelei zile. Mohr a cântat partea tenorului, acompaniat la chitară, iar Gruber a cântat partea vocii basului. Potrivit lui Gruber, cântecul a fost primit cu entuziasm de cei prezenţi în public, menţionează site-ul amintit.

Textul fusese scris de Mohr în 1816, când era preot coslujitor la Mariapfarr, Lungau. Partitura cu autograful lui Mohr a fost descoperită în 1995, în partea de jos fiind scris „Text von Joseph Mohr mpia Coadjutor 1816” („Text by Joseph Mohr – confirmed by my own signature – assistant priest 1816”).

Conform istoricilor, autograful datează din perioada 1820-1825, iar anul „1816” scris după numele lui Mohr se presupune că se referă la anul în care a fost scris textul cântecului. Partitura are scris în dreapta sus „Melodie von Fr. Xav. Gruber” („Melody by Fr. Xav. Gruber”), ceea ce reprezintă o certificare a faptului că Gruber este autorul muzicii.

Cântecul a fost publicat prima dată în 1833, într-o colecţie numită ”Four Genuine Tyrolean Songs”. În 1859, episcopul John Freeman Young, de la Trinity Church, New York, a publicat traducerea în limba engleză a cântecului, care a devenit cea mai cunoscută, folosind primele şase versuri originale ale lui Mohr.

De-a lungul timpului, cântecul „Stille Nacht” (germană) a fost prezentat în peste 300 de versiuni, traduse în peste 140 de limbi străine – „Silent Night” (engleză), „Noche de Paz” (spaniolă), „Noite de Paz” (portugheză), „Sainte Nuit” (franceză), conform site-ului www.silentnight.web.za.

Varianta înregistrată de Bing Crosby este al treilea cel mai bine vândut single al tuturor timpurilor.

Foarte mulţi artişti din diverse ţări au înregistrat acest cântec, între care amintim: Nat King Cole, Frank Sinatra, Elvis Presley, Mariah Carey, Celine Dion, Temptations, Beyonce.

Între artiştii români care au inclus în repertoriul lor această melodie, cu titlul „Noapte de vis”, se numără Monica Anghel, Andra, Cristina Rus, Corul Madrigal.

(www.agerpres.ro)