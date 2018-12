Siguranța locuinței și a persoanelor trebuie să fie pe mâini bune!

Share



Managerul firmei Gombos Security, una dintre companiile etalon la nivel național în domeniul calității în servicii de pază și protecție, Attila Gombos, ne-a oferit mai multe informații utile. Managerul companiei mureșene se referă la necesitatea măsurilor de securitate și pază într-o societate din ce în ce mai aglomerată și mai rapidă.

Attila Gombos a oferit câteva sfaturi utile perioadei Sărbătorilor de iarnă, dar nu numai, când unii oameni sunt plecați din localitate și fac acest lucru public pe rețelele de socializare: „Hoții, în ziua de azi, au o treabă foarte ușoară. Toată lumea s-a molipsit în ultimii ani de Facebook și Instagram. Omul, când ajunge într-o stațiune sau pe o insulă, își face de îndată o poză pe care o postează pe o platformă de socializare. Hoții urmăresc aceste lucruri și pot evalua, în funcție de imaginile postate, statutul financiar al persoanei respective, care poate deveni o posibilă țintă. Din acest motiv, atragem mereu atenția clienților să nu ofere hoților posibilitatea să afle că sunt plecați de-acasă.

În cazul în care clienții părăsesc temporar domiciliul au posibilitatea de a notifica firma de pază și atunci dispeceratul va acorda o atenție suplimentară locuinței respective pentru că, în general, efracțiile care au loc între orele 8.00 și 18.00, în proporție de 90% sunt false. De Sărbători vrem să atragem atenția celor care pleacă de-acasă să anunțe în acest sens agențiile de pază că vor fi plecați pentru că în această perioadă hoții sunt mult mai activi. Sunt foarte multe uși deschise și accesul în incinta diferitelor clădiri e mult mai facil. De asemenea, în acest sezon primim în vizită mulți musafiri și prieteni. În acest sens, recomand clienților să fie atenți când armează alarma, să nu o facă de față cu cineva. La anumite sisteme de alarmă mai există și posibilitatea de a arma rapid, introducând tastele steluță zero (*0).

Nu în ultimul rând, le atrag atenția celor care își instalează sisteme de alarmă să își schimbe codurile prestabilite. În momentul în care se instalează un sistem de alarmă este un cod master, general. Din păcate, foarte mulți clienți nu schimbă acest cod, iar dacă un hoț s-a documentat și știe codul, poate pătrunde în casă, întrucât la dispecerat figurează ca dezarmare. Tocmai pentru a preveni astfel de incidente, la instalare solicităm clientului să semneze o hârtie prin care acesta se angajează să schimbe codul și să își asume responsabilitatea pentru buna utilizare a sistemului de alarmă.”

Probleme de mentalitate

Chiar dacă cei 14 ani de existență a firmei Gombos Security au adus cu sine multă experiență și numeroase provocări depășite cu succes, rămâne în continuare un aspect pe care Attila Gombos îl consideră dificil, dar nu imposibil de schimbat: „Anii trec, tehnologia avansează și noi încercăm întotdeauna să ținem pasul cu ea. Este, însă, foarte greu să schimbi mentalitatea omului, chiar dacă are o afacere prosperă. De exemplu, îmi este foarte dificil să mă lase să schimb din post un paznic care poate să doarmă sau să fie mituit sau chiar să fure, și să îl schimb cu un sistem de monitorizare. În plus, s-ar reduce cheltuiala clientului cu 40% și ar aduce profit firmei. Avem obiective pe care le păzim deja de 10 ani și nu am avut parte de nici un incident. Avem clienți cărora, asigurându-le paza, le-am redus cheltuielile anuale cu 200.000 euro.”

Daunele psihice nu pot fi calculate în bani

Cel mai important aspect legat de paza unei locuințe nu este, așa cum ar putea crede unii oameni, cel financiar, ci aspectul psihic al proprietarilor. Attila Gombos a oferit informații suplimentare în acest sens: „Aș vrea să atrag atenția celor care vor să își asigure casa, apartamentul sau birourile cu sistem de alarmă și cu abonament de monitorizare să se gândească în prealabil înainte să își deschidă afacerea, înainte să pună ultima țiglă pe acoperiș pentru că presiunea psihică rămâne foarte mare în cazul unei efracții. Cel păgubit nu mai dă apoi randamentul maxim în momentul în care se află în varii contexte sociale sau de afaceri. Acasta se va gândi involuntar la locuința care a fost spartă, cu atât mai mult dacă acasă se află copiii. Această pagubă psihică nu poate fi evaluată în bani. Aici vorbesc din proprie experiență fiindcă, înainte să am firma de pază, am fost victima unei efracții și cunosc sentimentul.”

Despre Gombos Security

Gombos Security oferă trei tipuri de monitorizare: Monitorizare perimetrală cu camere de luat vederi, monitorizarea cu senzor, cu sistemul de alarmă exterior și monitorizarea cu senzor, cu sistemul de alarmă interior. Formula ideală este monitorizarea în cascadă, care presupune toate cele trei variante enumerate anterior.

Bilanțul firmei

Attila Gombos a precizat că cifra de afaceri a firmei crește anual cu aproximativ 10-20%. Anul 2018 a adus o creștere față de 2017 cu 20% și se datorează consolidării contractelor, dar și a schimbării modalității de pază, în care a fost redusă cheltuiala clientului cu 40% și s-a majorat profitul. S-a investit în tehnologie de pază de ultimă oră în care s-a automatizat intervenția. Astfel, în momentul în care echipajul de intervenție primește alarmă de efracție, se deplasează la fața locului cu ajutorul google maps, chiar dacă un angajat mai nou nu cunoaște obiectivul. Tehnologia îi indică locul precis și îi semnalează străzile aglomerate și primește variante de scurtătură. „Pe lângă asta, prin seriozitatea firmei avem un feedback foarte bun, clienții preferând să rezilieze contractele cu celelalte firme și se reorientează spre Gombos Security”, a declarat Attila Gombos.

Prin ce se distinge Gombos Security de celelalte firme de pază

Managerul firmei a declarat că încă de când i-a venit ideea de a înființa firma, pe o piață deja saturată de oferte similare, și-a dat seama că va trebui să aducă ceva în plus față de ceea ce ofereau firmele concurente. „Am încercat să automatizez controlul, care era un lucru foarte important. Am înființat încă de la începuturile firmei un departament de control foarte eficient deoarece, făcând o analiză înainte să deschid propria firmă, am observat că principala problemă a firmelor de pază este că nu pot reacționa foarte rapid în caz de necesitate. Conform sistemului nostru, în maximum 15 minute ne mobilizăm. De asemenea, mă gândeam că pentru a lucra cu cineva trebuie să mă văd față în față cu respectivul de mai multe ori. Acum, că avem o acoperire națională, este foarte greu să mă văd pe viu cu angajatul, ca să îi cunosc necesitățile și personalitatea, dar am reușit să rezolv și această chestiune prin intermediul unui sistem.”

Aceleași tarife de monitorizare, de 10 ani

„Am încercat să aducem cea mai nouă tehnologie, inclusiv în dispercerat, în echipajul de intervenție și în mașini. Aceste tehnologii facilitează comunicarea dintre dispecer și echipa de intervenție, a căror colaborare trebuie să fie foarte bună”, consideră Attila Gombos. Acesta precizează și că 70-80% dintre clienții care solicită instalarea unui sistem de alarmă în casă sau în locuință optează și pentru monitorizarea acestora. Sunt și clienți care au sistem de alarmă montat în locuință sau și optează pentru un contact de monitorizare pe termen scurt în intervalul în care sunt plecați din localitate.

Andrei VORNICU