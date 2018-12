„Călăul necunoscut… Și nimeni altcineva!”, de Agatha Christie, premiera de Revelion a Companiei Tompa Miklós

Share



„Călăul necunoscut… Și nimeni altcineva!”, piesa polițistă de succes a celebrei Agatha Christie, considerată „regina romanelor poliţiste”, va fi premiera de Revelion a Companiei Tompa Miklós, în regia lui Attila Gáspárik.

Agatha Christie (1890-1976) se numără printre cei mai citiți autori ai literaturii mondiale. Inspirația pentru romanele și piesele sale a survenit în mare parte din viața ei personală, plină de culoare și suspans. A lucrat alături de soțul ei la săpăturile din Orientul Mijlociu, a vizitat Siria, Irak, Egipt, a navigat pe Nil, a călătorit cu celebrul Orient Express, a îndrăgit aventurile și entuziasmul. A participat la călătorii și expediții. A scris 90 de romane, aproape 150 de nuvele, 15 piese de teatru și a publicat șase romane romantice sub pseudonimul Mary Westmacott. Piesele sale de teatru sunt jucate cu mare succes.

Piesa „Zece negri mititei”/ „Ten Little Niggers”, a fost lansată în 1939 ca roman. Scriitoarea a realizat versiunea scenică în 1943 și este jucată la numeroase teatre cu titlul „…Și nimeni altcineva!” („And Then There Were None”). Piesa a beneficiat și de mai multe adaptări cinematografice. Romanul a apărut în limba maghiară pentru prima oară în 1941, cu titlul „Călăul necunoscut”, pe care Compania Tompa Miklós l-a păstrat.

În seara de Revelion (și în serile spectacolelor) scena Teatrului Naţional Târgu Mureş se transformă într-o solitară insulă englezească, frecventată de pescăruşi. Pe această insulă sosesc zece musafiri, presupuşi criminali, care pe parcursul spectacolului devin victime. Curge whisky-ul, cântă jazz-ul şi mor oamenii… Oare cine e criminalul?

Din distribuție fac parte actorii: Oszkár Meszesi, Botond Kovács, Ildikó P. Béres, Boglárka Katalin Simon, Balázs Varga, Gellért Kádár L., Ernő Galló, Gábor Tollas, Orsolya Moldovan, László Kilyén și Csaba László.

Decorul este realizat de Maria Miu, costume sunt create de Orsolya Moldovan, muzica este compusă de Csaba Boros, proiecțiile video sunt realizate de Sándor Sebesi, iar asistent regie este Bea Fülöp.

Spectacolul este supratitrat în limba română.

Premiera va avea loc luni, 31 decembrie, la Sala Mare a Teatrului Național Târgu Mureș.

Avanpremiera va avea loc duminică, 30 decembrie, ora 19.00.

Primele spectacole ale noului an vor fi susținute miercuri, 2 ianuarie, orele 16.00 și 19.00, joi, 3 ianuarie, ora 19.00, vineri, 4 ianuarie, ora 19.00 și miercuri, 9 ianuarie, ora 19.00.

Bilete se pot procura la Agenția de bilete din Palatul Culturii, la casieria Teatrului și pe pagina www.biletmaster.ro.

