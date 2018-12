Peste 1.000 de proiecte înscrise în Start-Up Nation 2018 în primele 2 ore de la deschidere!

Share



Astăzi, 27 decembrie, la ora 10.00, site-ul www.aippimm.ro a început să se umple încetul cu încetul de proiecte din toate colțurile țării. Până la ora 11.00 au fost depuse 464 de proiecte, până la 12.00 fiind înscrise deja 1.043 de firme în cursa pentru finanțare pe cele 10.000 de locuri disponibile.

Înscrierile se vor putea face timp de o lună

Alocaţia Financiară Nerambursabilă, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018 este de 2.000.000.000 lei. Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr anual de maximum 10.000 de beneficiari.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe www.aippimm.ro.

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile. Însă este foarte posibil ca în acest an majoritatea să aibă 100 de puncte, iar departajarea să se facă la criteriile de diferențiere.

Aplicația va rămâne deschisă timp de 30 de zile. Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societăţile înființate după data de 30 ianuarie 2017, care activează în domeniile producției, industriilor creative, serviciilor și comerțului. Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin doi ani după finalizarea implementării proiectului.

O nouă grilă de punctaj

În ceea ce privește grila de punctaj, aceasta este vizibil diferită față de anul trecut. În ceea ce privește domeniul de activitate, atât producția, cât și serviciile și industriile creative au același punctaj – 30 de puncte. Comerțul și alte activități au doar 10 puncte.

La partea de creere a locurilor de muncă, se primește un punctaj suplimentar de 10 puncte pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut din start. De asemenea, 5 puncte valorează cel puţin un loc de muncă ocupat de o persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer.

„Una dintre principalele modificări propuse schemei de finanțare din acest an vizează numărul de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) înregistrate în fiecare județ din țară. Astfel, proiectele ce se vor implementa în acele județe în care numărul de IMM raportat la o sută de locuitori este mai mic de 4 vor primi punctaj mai mare. Se încurajează, în acest fel, crearea de noi întreprinderi în județele în care numărul acestora este mic”, a spus Maria Judea, fondatorul firmei de consultanță Mirabilis din Târgu-Mureș. Se vor acorda 20 de puncte pentru proiectele care provin din localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean per 100 locuitori este sub 4. Pentru restul, punctajul este de 5. Acest criteriu scade din start punctajul pentru firmele nou-înființate din București și județele Ilfov și Cluj, și oferă un avantaj solicitanților din județul Mureș.

În ceea ce privește investițiile, echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii care sunt în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, acestea vor acorda un punctaj de 10 proiectelor, iar cele cu echipamente în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, doar 5.

Nu în ultimul rând se acordă un punctaj importat, de 25 de puncte, solicitanților a căror acționari/ asociați nu au avut (niciunul) calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013 – 2017).

La punctaje egale vor prevala, în ordine, numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului, numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit H.G. nr.784/2018)/absolvenţi după anul 2012/şomeri, punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare) și data şi ora înscrierii în program.

Restricții la cheltuieli cu chiriile, salariile și utilitățile

În cadrul proiectului, solicitantul va trebui să descrie viziunea și strategia firmei, să descrie resursa umană și activitatea curentă, să prezinte în general proiectul, să facă o analiză a pieței și bineînțeles niște proiecții financiare.

O schimbare importantă o reprezintă valoarea cheltuielilor cu salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ care acum reprezintă o sumă forfetară de maximum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

O altă inovație o reprezintă posibilitatea obținerii unui avans. „Spre deosebire de anul trecut, beneficiarii selectați pentru finanțare vor putea solicita, imediat după semnarea acordurilor de finanțare, un avans de 30% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil total”, a mai spus Maria Judea.

Este o șansă foarte bună pentru antreprenorii din Mureș, cei din capitală sau Cluj fiind de această dată dezavantajați.