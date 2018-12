Sportivi mureșeni laureați la galele federațiilor

Share



Mai mulți sportivi mureșeni s-au aflat pe listele diferitelor federații în cadrul galelor care au desemnat sportivii anului 2018. Unii au fost premiați și la Gala Sportului Mureșean, alții evoluează la cluburi din afara județului, sau chiar în străinătate, neputând fi premiați și pe plan local.

Cea mai bună sportivă a categoriei Juniori din cadrul galei mureșene, luptătoarea Clubului Sportiv Școlar Târgu-Mureș Georgiana Lircă (în centrul imaginii) s-a numărat și printre sportivii premiați în cadrul galei Federației Române de Lupte. Sportiva antrenată de Fazakas Csaba, Dragoș Vlad și Gyarmati Ferenc a cucerit în acest an titlul de campioană națională, o medalie de argint la Campionatele Europene pentru juniori mici disputate în Ungaria, la Györ, un titlu balcanic la Sarajevo (Bosnia-Herțegovina).

O altă sportivă premiată la două gale a fost spadasina de la același club, Schlier Zsuzsána. Ea s-a clasat pe locul 6 la Gala Sportului Mureșen, dar la categoria Seniori și s-a numărat printre laureații galei de sfârșit de an organizată de Federația Română de Scrimă. În anul 2018 mureșeanca a reușit împreună cu echipa de junioare a României să cucerească în Italia, la Verona, titlul de vicecampioană mondială. Pe lângă argintul de la Mondiale, sportiva antrenată de Szabo Zoltán a mai obținut în acest an medalii de bronz la Campionatul Național și în Cupa României.

Premiați doar de federații

O altă laureată de o federație a unei discipline olimpice, dar care nu mai activează în România, a fost o jucătoare de tenis de masă, târgumureșeanca Szöcs Bernadette. Ea a câștigat anul acesta puternicul concurs Top 16 Europa, disputat în Elveția, la Montreaux, a ocupat locul V la simplu feminin, dublu feminin și dublu mixt la Campionatele Europene Individuale de seniori din Spania, la Alicante, fiind clasată pe locul 2 în Europa.

O altă sportivă târgumureșenă a ocupat locul 5 în clasamentul celor mai buni sportivi seniori ai anului 2018, la o disciplină neolimpică, dar cu un puternic avânt în ultimii ani, culturism-fitness. Este vorba de sportiva CS Energy Fit Ioana Crișan, care concurează la secțiunea bikini fitness. Sportiva antrenată de Sebastian Popovici, cel care o pregătește și pe campioana mondială și europeană de juniori Ioana Șulea, care a făcut pasul spre profesionism, a cucerit în acest an o medalie de aur la Cupa Mondială disputată la Cluj-Napoca, una de argint și una de bronz la concursurile din cadrul circuitului „Diamond Cup” din Suedia și Serbia, fiind clasată pe locul 8 în clasamentul mondial la bikini fitness. Palmaresul din acest an a fost completat cu cele de pe plan intern, cu două titluri de campioană națională, trofeul Cupei Federației și locul I la Pro Nutrition Grand Prix.