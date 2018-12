Tradiții și obiceiuri norocoase de Revelion în România și alte țări

Share



Tradițiile referitoare la noaptea dintre ani au existat și vor exista întotdeauna în toate culturile. Obiceiurile și superstițiile de anul nou variază în funcție de regiune și de țară, dar și de vârstă, tinerii ignorând de multe ori tradițiile rămase din bătrâni.

La noi în România, se obișnuiește ca în noaptea de Anul Nou să se facă cât mai mult zgomot pentru a alunga toate spiritele rele. Unii chiar țin în buzunar o căpățână de ustoroi care are menirea de a-i feri de spiritele rele.

O altă superstiție de Revelion este aceea ca atât în ultima zi din an, cât și în prima zi a celui nou, să nu se cheltuie nimic și să nu se arunce nimic din casă, nici măcar gunoiul, deoarece, odată cu el, aruncăm afară din casă și norocul. Nici cu datorii nu este bine să intri în noul an, că rămâi dator tot anul, iar ușa la miezul nopții trebuie să rămână deschisă, permițând astfel anului vechi să iasă, în timp ce cel nou poate intra.

Nu cumva să te apuce plânsul de Revelion

Conform tradiției populare, fetele nemaritate pun în Ajunul Anului Nou un fir de busuioc într-un vas cu apă, o ramură de măr și un ban. Noaptea ele își vor visa alesul cu care urmează să se căsătorească. Surprinzător, aceeași tradiție există și în Irlanda, unde fetele sunt încurajate din aceleași considerente să pună frunze de iederă sub pernă.

Bătrânii spun că la trecerea dintre ani este bine ca fiecare persoană sa poarte o haină nouă, dar și ceva roșu, ori o altă culoare veselă pentru a atrage toate energiile pozitive. Mai mult, în noaptea de Anul Nou persoanele nu au voie sa doarmă, iar cine nu rezistă va fi somnoros tot anul. O altă datină spune că în Ajunul Anului Nou trebuie să ai mereu în buzunar câteva boabe de grâu, pentru a fi ferit de foamete tot anul, dar și niște bani pentru ca noul an să nu te prindă sărac. Nu ai voie nici să plângi la trecerea dintre ani sau în 1 ianuarie ca să nu ai un an trist.

Tradiția îi împinge pe români să mânânce pește de revelion pentru a le asigura o trecere lină și ușoară în anul ce urmează. Pe de altă parte, carnea de pasăre este aducătore de ghinion. Acest lucru se datorează faptului că păsările de curte scormonesc pământul și îl împrăștie, fapt corelat cu împrăștierea prosperității si a binelui din casă.

Tot în România, în noaptea de Anul Nou, dar și în prima zi a noului an, colindele joacă un rol extrem de important, principalele fiind Sorcova si Plugușorul.

Unele tradiții sunt de-a dreptul bizare

În Danemarca se obișnuiește să se spargă farfuriile care nu au prea fost folosite de-a lungul anului. Tot ei sar de pe scaune chiuind și sărbătorind trecerea dintre ani.

În Ecuador, oamenii obișnuiesc să ardă sperietori de ciori din hârtie, dar și fotografiile din anul precedent, fiind considerată acțiunea de bun augur.

În Spania se obișnuiește să se mânânce 12 boabe de struguri, la fiecare bătaie de la mijlocul nopții. Dacă reușești să le termini pe toate în timp util, vei avea noroc tot anul. La final, totul se spală cu un pahar de cava, vin spumant spaniol.

În Filipine, tot ce trebuie să faci pentru a avea noroc este să mănânci fructe rotunde, legume rotunde, să porți haine cu buline, practic să fii înconjurat de obiecte rotunde. Totul pentru că se aseamănă cu o monedă, deci garantează bogăție.

În Scoția, se consideră norocos ca prima persoană care îți intră în casă în noul an cu cadouri să fie înaltă, cu părul închis la culoare, de preferabil bărbat. Și cât se poate de frumos. Cei blonzi (sau roșcați) însă ar trebui să stea acasă, deoarece sunt asociați cu vikingii care veniseră în secolele VIII-IX și aduc ghinion.

Dacă ești în Mexic, pe lângă tradiționalul pahar de șampanie, trebuie să ai un inel sau orice lucrușor micuț de aur pe care să îl pui la fundul paharului. Când e miezul nopții, ciocnești și atragi prosperitate în viața ta cu bijuteriile.

Într-un sătuc din Peru, sătenii organizează în fiecare an la sfârșitul lunii decembrie un festival numit Takanakuy în care se bat. Fiecare persoană care are o dispută cu cealaltă, bărbat sau femeie, se pot bate pentru a lăsa certurile în vechiul an și să-l înceapă pe cel nou de la zero.

Mâncărurile tradiționale diferă de la o țară la alta

Dacă ești mare iubitor de călătorii, poate ar trebui să iei exemplul Columbiei, unde la miezul nopții aceștia fac o plimbare pe stradă cu o valiză goală pentru a atrage cât mai multe călătorii și aventuri în noul an.

Dacă în România se mănâncă pește, în Argentina este tradițional să se mănânce fasole, pentru a aduce noroc la locul de muncă – dacă ai deja unul, îl vei păstra cu siguranță, iar dacă ești în căutare, vei găsi ce ai nevoie.

Și în Germania se mănâncă pește, dar nu orice pește, ci crap. Mâncarea tradițională se numește Silvesterkarpfen, crapul fiind norocos pentru germani. Pentru a purta norocul cu tine tot anul, trebuie să pui un solz de la peștele de pe masă în portofel și să îl păstrezi acolo până la sfârșitul noului an, altfel riști să alungi norocul înainte de vreme.

În Rusia și multe țări ex-sovietice, Revelionul este cea mai importantă sărbătoare a anului. Tradiția cere ca masa de Revelion, pe lângă șampanie, caviar și mandarine, să fie plină de salate. Printre acestea se numără salata de boeuf, dar și șuba, o salată în straturi făcută cu pește afumat, sfeclă, cartofi, ceapă, morcovi și multă maioneză. Obicei tradițional rămas încă din Uniunea Sovietică, când se sărbătorea doar Revelionul, nu și Crăciunul, bradul se împodobește cu câteva zile înainte de Revelion și rămâne până după 14 ianuarie când se sărbătorește „Revelionul vechi” după calendarul iulian și bineînțeles 7 ianuarie, când se sărbătorește Crăciunul. Spre deosebire de multe alte țări, Revelionul în Rusia este o sărbătoare în familie, când se stă la masă acasă, se sună rudele, se ascultă tradiționala urare din partea președintelui cu câteva minute înainte de miezul nopții și chiar dacă alegi să mergi în club la petrecere, o vei face după miezul nopții. Cadourile se primesc de asemenea de Revelion, nu de Crăciun (deci copiii se trezesc cu ele sub brad în 1 ianuarie).

În orice țară te-ai afla, tradițiile și obiceiurile de Revelion sunt nostime și pot fi urmate chiar și de dragul de a sărbători într-un mod mai deosebit și pentru a-ți insufla în subconștient că vei avea noroc și fericire în noul an.

La mulți ani! Boldog új évet! Happy New Year! Bonne année! С Новым Годом! Feliz año nuevo! Baxtalo nevo bersh! Frohes neues Jahr!