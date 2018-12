Un an greu și plin de realizări pentru E.ON România

Share



În general, anul 2018 a stat pentru Grupul E.ON România sub semnul dezvoltării de produse şi soluţii inteligente pentru clienţi, al digitalizării, investiţiilor în reţeaua de distribuţie de gaze naturale şi energie electrică,precum şi al implicării în proiecte pentru comunitate.

2018 a fost un an obositor pentru furnizorii de energie

„Suntem la sfârșitul anului când încercăm să facem un bilanț, încercăm să ne bucurăm ultima dată de realizările pe care le-am făcut, încercăm să trecem în revistă greșelile noastre, ce n-am făcut bine și să învățăm din ele, să le corectăm pentru anul viitor. Pentru noi 2018 a fost un an de care ne putem mândri, cel puțin în distribuție, unde avem cel puțin două realizări majore”, a spus Csulak Ferenc, director general adjunct E.ON România.

Cele două realizări majore se referă la modernizarea a peste 80 de kilometri din reţeaua de distribuţie a gazelor naturale din judeţul Mureş în anul 2018, iar pe partea de energie electrică, s-a redus durata de deconectări neplanificate cu cel puțin o oră, care, din punctul de vedere al lui Csulak Ferenc, este o realizare „demnă de spus la nepoți”.

„Pe de altă parte, am avut un an cu multe provocări, practic am avut de-a face cu schimbarea legislației și documentărilor aproape la două săptămâni în unele cazuri. De exemplu legea racordului la gaz s-a schimbat de 3 ori într-o lună. Sigur, noi trebuie să fim pregătiți pentru schimbări, însă la viteza asta de schimbare nu am fost pregătiți. Practic, pot spune că 2018 a fost un an destul de obositor pentru colegii mei și pentru mine, pe de altă parte cu o performanță în operare de care suntem mândri”, a completat Csulak Ferenc.

Soluţiile E.ON Energie România reduc semnificativ costurile clienţilor cu energia

Compania a dezvoltat soluţii inteligente pentru clienţii săi, susţinându-i astfel în demersul lor de reducere a costurilor cu energia, prin măsuri de eficienţă energetică. Pentru clienţii din sectorul de afaceri, portofoliul de produse şi servicii include soluţii de cogenerare de înaltă eficienţă, trigenerare, precum şi sisteme de iluminat inteligent pe tehnologie LED. De curând compania a încheiat un parteneriat strategic cu Teraplast în valoare de 1,9 milioane de euro, prin care va fi realizat unul dintre cele mai mari sisteme de generare fotovoltaice din România.

Şi partenerii rezidenţiali sunt în centrul atenţiei E.ON prin produsele dezvoltate de electricitate, gaze naturale și pachete mixte, dar şi prin oferte care să faciliteze accesul rapid și ușor la energie. În acest sens, E.ON Duo oferă clienţilor o reducere de 50% în prima lună contractuală a fiecărui an pentru pachetul cu gaze naturale şi electricitate pe acelaşi contract, promoţia fiind valabilă până pe 31 ianuarie 2019.

În ceea ce privește soluțiile de rezidențial, există E.ON Life, prima soluție completă pentru încălzirea locuinței, include o centrală termică în condensare, dar şi servicii tehnice 24/7 pentru urgențe în cazul defecțiunilor. E.ON Life este configurată şi cu tehnologii smart – termostate wi-fi sau cu fir – incluse opţional în pachete. O altă soluție este E.ON Serv Express este un alt produs care asigură asistenţă tehnică rapidă, 24/7, în cazul defecţiunilor la instalaţia electrică sau cea de încălzire.

Nu în ultimul rând, companie se ocupă de crearea stațiile de încărcare pentru mașini electrice. „Deja avem instalate două dintre stațiile de încărcare electrică pe culoarul pan-european. Continuăm acest proiect împreună cu consorțiul din care facem parte, împreună cu MOL România. Până în 2021 vom avea 19 stații de încărcare pe culoarul pan-european. În plus față de asta, deja avem clienți B2B și B2C care au achiziționat stații de încărcare, iar noi avem 7 stații de încărcare montate la Târgu-Mureș, Iași și București”, a spus Claudia Griech, director general adjunct E.ON România.

Investiţii semnificative în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale din judeţul Mureş

Anul 2018 a fost unul foarte important în ceea ce priveşte investiţiile realizate de Delgaz Grid. Astfel, au fost finalizate mai multe proiecte de investiţii, o parte dintre acestea fiind demarate în anul precedent. În judeţul Mureş conductele şi branşamentele de gaze naturaleau fost înlocuite pe o lungime de 84 kilometri, valoarea estimată a investiţiilor fiind de circa 12 milioane de lei. Cele mai mari lucrări de modernizare au fost executate în localităţile Cipău (12 km), Cheţani (15 km), Hădăreni (cca 12 km),Târgu-Mureş (11 km) şi Fărăgău (11 km).

Pentru anul viitor, compania plănuiește să investească în continuare în modernizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, pe strada Gheorghe Doja din Târgu-Mureş, pe o lungime de peste 11 kilometri. Alte lucrări semnificative de investiţii de înlocuire conducte şi branşamente sunt programate la Miheşu de Câmpie (11 km), Solovăstru (14 km), Sovata (11 km), Ercea (5 km), Reghin (5,5 km) sau Sângeorgiu de Mureş (4,5 km).

12% din cererile de acces la reţea au fost înregistrate pe I Connect

Delgaz Grid a adus în mediul online, în premieră în România, procesul de racordare la reţeaua de distribuţie energie electrică şi gaze naturale. Toate documentele necesare conectării se depun pe platformă, iar plăţile aferente procesului de racordare se pot face on line. Informarea clientului se face pro-activ în fiecare pas al procesului, pe portal, prin sms sau e-mail. În decurs de mai bine de un an, 12% din cererile de racordare au fost înregistrate pe această platformă. Din cele peste 6.100 de cereri de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale înregistrate pe platformă, 240 au revenit clienţilor din judeţul Mureş, alte 4.700 de cereri fiind înregistrate pentru distribuţie electricitate.

Implicarea în comunitate, prioritate pentru E.ON

Campaniile de informare pe teme de siguranţă au continuat şi în acest an în baza parteneriatul strategic încheiat între E.ON, Delgaz Grid şi Inspectoratul general pentru Situaţii de Urgenţă. De curând a fost lansată noua campanie naţională de informare a populaţiei al cărei principal mesaj are la bază prevenirea incidentelor cauzate de scăpările de gaze.

De asemenea, E.ON se implică în proiecte destinate comunităţilor locale, ariile principale fiind ştiintă şi educaţie, sport, cultură, siguranţă şi mediu.Unul dintre cele mai ample proiecte desfăşurate la Târgu-Mureş este Cupa E.ON Kinder. Ajuns la ediţia cu numărul 12, turneul din acest an a reunit peste 1.000 de copii pasionaţi de fotbal, iar fostul internaţional Claudiu Niculescu este cel care a susţinut în mod activ competiţia.

Voluntarii E.ON s-au implicat în acest an într-o acţiune de donare de sânge, la sediul central al Grupului E.ON din Târgu-Mureş fiind prezentă o stație mobilă. Acţiunea de la Târgu-Mureş a fost un real succes, cei 79 de donatori echivalând cu numărul total al celor care donează sânge, timp de două zile, la Centrul de Transfuzii Mureş.

S-a realizat în 2018 și proiectul „Dăruiește lumină”, desfășurat pe Facebook, în cadrul căruia, compania și-a propus să doneze 100.000 kW instituțiilor care au nevoie. Una dintre acestea o reprezintă Casa „Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc. Un alt act de binefacere îl reprezintă faptul că în acest an, în loc să cumpere cadouri colaboratorilor, Grupul E.ON România a decis să doneze toți banii alocați darurilor de Crăciun fundației Hope and Homes. „Anul acesta, noi am hotărât că împreună cu partenerii vom ajuta acolo unde este nevoie”, a concluzionat Claudia Griech.

Elena POLEARUȘ