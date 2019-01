Didactica. An Nou fericit!

An Nou, An Nou, An Nou.

De sus, de printre brazi, ne vine un ecou

Sfios, el a pătruns în suflet şi în calendar

E-un început a datelor, prin zile, iar şi iar.

Afară, de urări şi de lumină e risipă

Minutele sunt adunate într-o clipă.

Creanga molidului ce-i ninsă

Îmi pare ireal de-ntinsă

Spre gândurile mele, care-n zbor,

Mai au crezare în albiul unui nor

Şi un crâmpei l-aşez azi, la fereastră

S-albească a speranţă şi floarea mea din glastră.

Încredere în zilele de peste an,

Boabe curate-n spicele din lan

Şi poame multe în fiecare ram;

Urări de bine şi de împliniri

Învăluite-n limpezimea din priviri

Şi-n glasul blând ce-anunţă Anul

Cu uşi deschise, îi trecem pragul.

Prof. gr. I Cornelia TOŞA