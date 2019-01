Mesajul Mitropolitului Ardealului cu ocazia Anului Anou

Share



Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurenţiu Streza, îi îndeamnă pe credincioşi să încerce în acest nou an să se privească unii pe alţii în faţă şi să transmită bucuria lăsată de Dumnezeu să o cultivăm în noi.

„Să încercăm în acest nou an, să ne privim unii pe alţii în faţă, să ne salutăm, să ne dăm bineţe, să transmitem bucuria pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu să o cultivăm în noi. Pentru că Dumnezeu nu ne-a creat pe noi oameni ai tristeţii. Ci a înviat Hristos!”, a spus ÎPS Laurenţiu Streza, la slujba de la miezul nopţii, care a avut loc la trecerea dintre ani la Catedrala Mitropolitană.

Mitropolitul Ardealului a mai spus că urarea de „La Mulţi Ani” este parte a bucuriei dumnezeieşti.

„Bucuria aceasta să pătrundă în sufletele noastre începând de acum, din această clipă, clipă în care ne întâmpinăm unii pe alţii cu acest salut: ‘La Mulţi Ani’, ani binecuvântaţi. De unde dăm noi urarea aceasta? Ce dăm noi de la noi, celui drag sau prietenului sau celui căruia îi spunem ‘La Mulţi Ani’? Dăm de la noi? Nu. Dăm tot de la Dumnezeu. Şi dacă noi împărţim darul lui Dumnezeu, dacă suntem părtaşi la transmiterea bucuriei dumnezeieşti de la unul la altul, de bună seamă că va rămâne bucurie şi în sufletul nostru”, a arătat mitropolitul Ardealului.

Pentru ca noul an să fie unul mai bun şi credincioşii trebuie să fie mai buni, potrivit lui ÎPS Laurenţiu Streza.

„Clipa aceasta pentru orice creştin este o clipă de multă nădejde. Aşa se spune în popor, că în momentul în care trecem de la un an la altul, se îngroapă anul cel vechi şi se dezgroapă cel nou. Lăsăm la o parte toate întristările, toate supărările, toate necazurile şi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte toate greşelile săvârşite, dorind acum să fim mai buni. Este singurul lucru care zideşte. Dacă fiecare dintre noi am face un pas spre bine, un pic de bine, adăugând fiecare la binele comun, de bună seamă şi anul va trebui să fie un an mai bun”, a subliniat mitropolitul Ardealului.

ÎPS Laurenţiu Streza, alături de un sobor format din nouă preoţi, a citit în noaptea de Revelion Acatistul Mântuitorului şi a fost rostită o rugăciune de mulţumire, în prezenţa la sute de enoriaşi care au participat la slujba de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

(www.agerpres.ro)