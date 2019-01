Părintele Arhiepiscop Irineu, în mijlocul credincioșilor din Târgu Mureș

Share



În cea de-a doua zi a Praznicului Nașterii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei s-a aflat în mijlocul credincioșilor din municipiul Târgu-Mureș. Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, ÎPS Irineu a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica „Sfânta Ana” din parohia Târgu-Mureș VI.

„Astăzi, când respingerea lui Dumnezeu transformă lumea într-un pustiu, Hristos zice: «Eu sunt cu voi; nu vă temeți!» (In. 6, 20). Astăzi, când satana revarsă otrava sa în sufletele oamenilor, Hristos zice: «Îndrăzniți. Eu am biruit lumea» (In. 16, 33). Astăzi, când primejdiile de război și amenințările sângeroase se amplifică, Hristos zice: «Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă» (In. 14, 27). Hristos Domnul, născut în Betleem, mort pe o cruce, îngropat în tenebrele unui mormânt de la poalele Golgotei și Înviat a treia zi din morți, ca un biruitor, este bătaia de inimă a unei vieți nemuritoare, este un balsam suav pe rana păcatului, urii și egoismului, este singura speranță a unei lumi rătăcite și bântuite de duhurile iadului. De aceea, după cum scrie Apocalipsa, vrednic este El să primească slava, cinstea și binecuvântarea”, au fost cuvintele Înaltpreasfințitul Părinte Irineu.

Parohia Târgu-Mureș VI a fost înființată în anul 1988 prin decizia Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, urmând ca din 1 martie 1989 să fie numit ca păstor al comunității credincioșilor dreptslăvitori de aici părintele Emil Maier. Piatra de temelie a noii biserici parohiale a fost așezată la data de 25 martie 1995, urmând să poarte hramurile „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfânta Ana”. Locașul de cult a fost edificat între anii 1996-1997, având o arhitectură bizantină, în formă de „cruce greacă înscrisă”.

De asemenea, între anii 1998-1999 au fost realizate ample lucrări de înfrumusețare a interiorului bisericii, urmând ca la data de 12 septembrie 1999 să aibă loc târnosirea noului locaș de închinare. Între anii 2004-2008, biserica avea să primească haina picturii, lucrarea fiind executată în tehnica fresco. La data de 19 octombrie 2008, a avut loc slujba de resfințire a bisericii, prilej cu care au fost binecuvântate toate lucrările de finisare a interiorului și exteriorului bisericii, realizate în ultimii ani. În prezent, comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către preoții Emil Maier și Cătălin Maier.

Sursă: https://reintregirea.ro