Bogdan-Dragoş Ilieş, premiat la Gala LSRS

Gala Studenţilor Români din Străinătate și-a derulat marți, 8 ianuarie, la București, cea de a X-a ediție, eveniment menit să promovează meritele academice și implicarea în societate a studenților și absolvenților români din străinătate.

În cadrul galei au fost decernate Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate pentru anul academic 2017-2018, printre premiați numărându-se și târgumureșeanul Bogdan-Dragoş Ilieş, care a obținut premiul special “Studentul român al anului” grație votului publicului, precum și o mențiune specială la categoria “Studentul român al anului pe alte continente”.

Bogdan-Dragoş Ilieş este din Târgu Mureș şi studiază la King Abdullah University of Science and Technology, aflată în Arabia Saudită. Studiile de licență le-a efectuat la University of Glasgow, Marea Britanie în domeniul chimiei medicinale, program în cadrul căruia a urmat internship-uri la BASF în Germania (4 luni), unde a sintetizat o serie de insecticide şi la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Arabia Saudită. Cel din urmă internship s-a dovedit decisiv în decizia lui de a îmbina chimia cu biologia şi i-a insuflat ambiția de a cerceta şi de a identifica noi gene care pot îmbunătăți randamentul culturilor sau de a oferi noi opțiuni in cultivarea lor. Astfel, a revenit in Arabia Saudită, tot la KAUST, unde a terminat studiile de Master în biologia plantelor.

„Multumesc foarte mult tuturor pentru sprijin. Datorită voturilor lor am câștigat premiul special “Studentul român al anului” și o mențiune specială la categoria “Studentul român al anului pe alte continente”. Sunt onorat că am putut reprezenta România cu succes peste hotare și mi-am făcut țara de cinste ! Promit că nu o sa mă opresc aici”, a precizat Bogdan-Dragoş Ilieş.