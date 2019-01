Consilierii reghineni, la prima ședință din 2019

Share



Consilierii reghineni s-au întrunit marți, 8 ianuarie, în prima ședință din acest an ( de îndată), prilej cu care, au avut de aprobat cele patru proiecte aflate pe ordine de zi. Printre acestea s-au numărat cele privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2018 în sumă de 487.684,67 lei de la secțiunea de dezvoltare a bugetului local sursa A din excedentul bugetar al anului 2017, și utilizarea în anul 2019 a excedentului total rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018.

Consilierii au mai aprobat alocarea sumei de 35.000 de lei necesară desfăşurării în bune condiții a evenimentului dedicat Zilei de 24 Ianuarie, ”Ziua Unirii Principatelor Române” care va avea loc la Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”.

53.840 kg de hrană pentru câinii fără stăpân

Ultimul proiect aprobat de consilieri a fost cel privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere dintre Municipiul Reghin şi Fundaţia„Fiducia” Reghin. Mai exact, consilierii au probat asigurarea, pentru o perioadă de un an de zile a cantității de 53.840 kg de hrană necesară câinilor fără stăpân aflați la nivelul municipiului Reghin, suma urmând să fie alocată din bugetul local, costul estimativ al cantității de hrană fiind de 109.500 lei

Maria Precup: „Interesul este unul comun”

În deschiderea ședinței, Maria Precup, primarul municipiului Reghin, a mulțumit consilierilor pentru colaborare avută anul trecut, care se vrea continuată și în acest n, în special în ce privește construcția bugetului pentru acest an.

„Vreau să mulțumesc consilierilor pentru colaborarea care am avut-o în cursul anului trecut. Sper ca în acest an acestă colaborare să fie și mai bună deoarece interesul este unul comun. Măcar noi să dăm dovadă de discernământ și de inteligență, așa cum îi cunosc. Ne-am propus ca și bugetul pe acest an să-l construim împreună, să stabilim de comun acord prioritățile. Niciodată nu-mi asum nimic din ceea ce fac , întotdeauna am spus și o voi face și de acum înainte, fără sprijinul Consiliului Local nu putem face ceva, meritul nu este al meu și al viceprimarului Mark Endre, ci a celor care decid, și nimic din ce ne propunem nu s-ar putea realiza fără sprijinul consilierilor locali”, a declarat primarul Maria Precup.

Problema licitațiilor

În ce privește proiectele, o problemă ridicată de primarul Reghinului a fost cea legată de licitații.

„Sunt multe lucruri pe care am dorit să le facem dar nu am reușit. Sunt tristă de acest lucru, dar banii nu sunt pierduți, și aici mă refer la investițiile prin PNDL. Cea mai mare problemă aici, care sper să se rezolve, este cea cu licitațiile. Avem investiții pe care le-am dorit de ani buni, cum este Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), cele două corpuri de școli, canalizarea pe strada Salcâmilor. Avem foarte multe proiecte depuse, dar din păcate, acolo unde este nevoie de forță de muncă, de manoperă, nu s-a prezentat nimeni la licitație, sau cei care s-au prezentat nu corespundeau cerințelor, și aici mă refer la investiția privind corpurile de clădire de la gimnaziile „Augustin Maior” și „Alexandru Ceușianu”, investiții de care avem foarte mare nevoie”, a precizat Maria Precup.

Situația străzii Muncitorilor

Alt aspect prezentat în cadrul ședinței fost cel legat de investiția de pe strada Muncitorilor.

„S-au terminat în sfârșit lucrările la strada Muncitorilor, o lucrare extrem de grea care a necesitat cheltuieli neprevăzute.O problemă care vreau să o supun atenției este cea legată de partea care este lângă linia ferată , nu este domeniul public fapt pentru care a trebuit să o scoatem din proiect, pentru că aparține CFR-ului. În prezent suntem în corespondență cu Regionala CFR să ni-l dea în administrare și să terminăm lucrarea, să facem și acel tronson. Proiectele mari le avem depuse , sunt scrise proiecte pe fonduri europene, dar din păcate, atunci când facem bugetul trebuie să ținem cont de anumite aspecte. Dacă este depus proiectul pe fonduri europene nu putem să facem lucrări din fondurile proprii, astfel că, înainte de a se construi bugetul vom avea o întâlnire cu cei din Consiliul Local, să stabilim ce este important, în ce ne încadrăm și ce trebuie să prioritizăm împreună”, a spus primarul municipiului Reghin.