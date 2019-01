Iulius Făgărășan contraatacă

Share



Fostul consilier local PNL, Iulius Făgărășan, fost președinte al filialei Reghin a Partidului Național Liberal, a postat în cursul zilei de miercuri, pe pagina sa de Facebook, un drept la replică , dacă-l putem numi astfel, în care își exprimă poziția față de cele ce i s-au întâmplat în cursul anului trecut.

„În ultima perioadă am fost ținta unor atacuri și denigrări menite să mă discrediteze. Am ales să ies public cu versiunea mea pentru că la urma urmei este dreptul meu să mă apăr. Este vorba de perchezițiile făcute anul trecut prin care tabloul din declarația mea de avere a fost ridicat de Poliție. Nu vreau să discut detalii din acel dosar pentru că el este încă în lucru și respect justiția română, caut doar să-mi “spăl onoare” pe care unii oameni vor să o distrugă!

Cea ce mi sa întâmplat mie este defapt un “kompromat” termenul este poate cunoscut de cei inițiați în tehnicile de manipulare a informației de către agențiile de informații. Defapt este o tehnică inițiată de serviciile ruse pentru a compromite și denigra oameni politici, oameni de afaceri sau oameni care deranjează. Nu acuz nici o instituție, dar mulți oameni ce lucrează în instituții ale statului Român au “agende” și interese private. Ei bine, din 2012 când m-am întors în România la Reghin, eu am deranjat ceva persoane prin cea ce am făcut ca ONG-ist și om politic, toate aceste persoane fac parte din cele două frății existente la noi în oraș, una este “frăția lemnului” și cealaltă este “frăția PSD”. Poate nu credeți, dar cele două se suprapun! Nu este nici primul kompromat și sunt sigur că nu va fi nici ultimul la adresa mea. Cu toții știți că am divorțat, dar puțini știți că motivul despărțirii mele a fost, suspiciunea de infidelitate cu o femeie de 64 de ani (mesaje sms transmise de pe nr meu și viceversa), o formă elaborată de kompromat, nu ușor de realizat (dat fiind faptul că nu oricine poate “clona” cartele sim…). Cert este că nu-mi stă în caracter să “alerg după femei” atunci când am o relație stabilă.. cu atât mai puțin după unele ce nu pot alerga.

În ce privește tabloul…vă dați seama că dacă era furat, eu nu mai scriam acest mesaj, nu? Asta pe lângă faptul că eram câștigătorul titlului “cel mai prost infractor al pământului” ce-și declară în foaia de avere bunul furat!”, a scris Iulius Făgărășan pe Facebook.

„Adevărul va ieși la suprafață”

Iulius Făgărășan nu a fost ocolit subiectul demisiei din Consiliul Local Reghin, exprimându-și totodată speranța că adevărul va ieși la suprafață.

„Demisia mea din funcțiile de conducere a PNL a fost o decizie personală, din respect pentru colegii de partid. Problemele mele sunt ale mele și nu este corect să mânjească imaginea unui partid. Demisia din Consiliul Local Reghin, este pentru că, prin această percheziție (cu mascați, berbec la ușă, etc) imaginea de consilier mi-a fost afectată! Și orice luare de poziție în consiliu era privită “pe sub sprânceană”. Știu că trolii PSD zugrăvesc această decizie ca o lașitate sau chiar trădare față de cei ce m-au votat, dar de fapt am făcut cea ce este corect față de cei ce m-au votat. Nu am candidat la funcția de primar și consilier local, ca să mă îmbogățesc și nici să deservesc alte interese, decât cele ale comunității reghinene. Am făcut doar cea ce cred eu că este corect și normal. Dacă există o suspiciune de integritate, te retragi! Nu stai acolo și trimis în judecată sau chiar condamnat, de dragul “ciolanului”.Știu că adevărul va ieși la suprafață și că dreptatea este de partea mea, sper însă că voi, cetățenii Reghinului, veți fi mai interesați în a participa la vot, pentru că doar așa veți putea schimba ceva în țara asta și în orașul Reghin”, a precizat Iulius Făgărășan.