VIDEO: Chetă pentru 7 copii din Sâncraiu de Mureş al căror tată a decedat în Italia

Share



Jurnaliştii de la Antena 1 Tîrgu Mureş au prezentat joi, 10 ianuarie, un reportaj despre o situaţie dramatică prin care trec 7 copii, dintre care 3 minori, din Sâncraiu de Mureş, al căror tată s-a stins din viaţă pe un câmp de lucru din Italia.

“O familie din localitatea Sancraiu de Mures traieste zilele acestea o tragedie de nedescris din cauza decesului neasteptat al sotului, respectiv a tatalui a 7 copii dintre care 3 minori. Barbatul ar fi decedat pe campul de lucru, in Italia, probabil dupa ce a suferit un infarct. Copiii au acum alaturi de bunica lor, dorinta de a il revedea pentru ultima oara insa penrtu ca acest lucru sa fie posibil au de platit 2600 de euro, pentru ca trupul tatalui lor sa ajunga in tara, o suma pe care nu.si-o pot permite.

Barbatul de 50 de ani muncea de aproape 4 ani alaturi de consoarta sa in domeniul agricol tocmai in Italia, pentru ca cei 7 copii de acasa, sa aiba un trai mai bun, insa marti acesta a fost gasit fara suflare chiar pe campul de lucru.Familia domnului Andras Szekely, a cerut ajutorul semenilor si online, fiind puse la dispizitie 2 conturi pentru orice ajutor ar putea primi familia care asteapta sa ofere un ultim omagiu fiului, sotului si tatalui lor.”

Cei care doresc să ajute familia respectivă, o pot face prin donaţii, în următoarele conturi:

Cont RON

RO73BTRLRONCRT0407438501

Cont EUR

RO23BTRLEURCRT0407438501