Centru Comunitar de Resurse deschis la Chirileu

Centrul Comunitar de Resurse a fost deschis vineri 11 ianuarie 2019, în satul Chirileu în prezența invitaților – reprezentanți ai IȘJ, DSP, DGASPC Mureș etc., a partenerilor, a beneficiarilor și a reprezentanților Primăriei și a Consiliului Local Sânpaul. Dezvoltat în cadrul proiectului cu titlul „Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată comunitară în comuna Sânpaul, județul Mureș”, centrul comunitar va funcționa ca un centru de zi pentru 40-50 de preșcolari din comună, va beneficia de un cabinet medical modern dotat, de un spațiu modern pentru dormit și joacă dar va juca și rolul de spațiu administrativ pentru echipa proiectului și nu numai. Prin acest proiect, administrația comunei Sânpaul și-a asumat ca obiectiv principal reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comună, prin implementarea unui program de măsuri integrate, care să contribuie la incluziunea socială și combaterea discriminării acestora. Prin implementarea acestui proiect care are termen de finalizare anul 2021, comuna Sânpaul trece de 20 de milioane de euro atrase prin proiecte cu finanțare europeană.

Vinerea trecută, reprezentanții comunei Sânpaul au deschis oficial Centrul Comunitar de Resurse în satul aparținător Chirileu, unul din obiectivele proiectului strategic intitulat „Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată comunitară în comuna Sânpaul, județul Mureș” (Cod SMIS 114864), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Proiectul este dezvoltat alături de doi parteneri – Centrul Comunitar de Resurse (CCR) Sânpaul și Școala Gimnazială “Dosa Daniel” Valea Izvoarelor.

Simplificat, centrul comunitar va funcționa ca un centru de zi pentru 40-50 de preșcolari din comună, va beneficia de un cabinet medical modern dotat, dormitor și spațiu de joacă, dar va avea și rolul de spațiu administrativ pentru echipa proiectului.

“Centrul comunitar a fost gândit ca un loc administrativ, avem angajați în acest proiect peste 40 de oameni, experți pe toate domeniile. În centrul comunitar va activa personalul proiectului, vor avea loc ședințele de lucru și va funcționa centrul de zi, sala de mese și cabinetul medical”, a arătat Kedei Réka Mária, managerul de proiect.

Proiect complex

Proiectul a plecat de la reprezentantul CCR Sânpaul, Tibi Coloman Bodi, după cum recunoaște edilul Simon István, care își laudă echipa din primărie.

“Când a apărut acest ghid de finanțare, mi-a spus că ar fi bine să scriem acest proiect. Am citit ghidul, am văzut că e un proiect frumos și ne-am apucat de lucru. Din fericire, am și câștigat, suntem la început”, explică primarul și continuă: “Axa medicală deja funcționează, pe componenta de învățământ deja se lucrează. În primăvară vom începe pe componenta de locuire. După anchete sociale, vor fi stabilite care vor fi locuințele, care vor fi majoritar în Chirileu și în Sânmărghita”.

De fapt, succint, proiectul vizează incluziunea copil-părinți prin oferirea de suport educațional atât pentru copii cât și pentru părinți, a unei mese calde pentru copiii preșcolari, de rechizite, calificare pentru părinți cu asigurarea chiar a unui loc de muncă și sprijinirea dezvoltării unor afaceri proprii cu asigurarea finanțării pentru câteva zeci de persoane cu spirit antreprenorial.

Principalele activități ale proiectului vizează, astfel, șapte domenii:

dezvoltarea serviciilor integrate la nivel comunitar, socio-medical, educație, ocupare, antreprenoriat, locuire, multiculturalism și voluntariat. Vom încerca să atingem o parte din activitățile pe care proiectul le cuprinde, cei interesați având la dispoziție și site-ul proiectului pentru documentare.

Componenta educațională a proiectului cuprinde programul afterschool pentru 40-50 de copii selectați. „Activitatea afterschool se va desfășura la Școala Generală din Chirileu, într-o clasă special amenajată din fondurile proiectului, care va fi pusă la dispoziție de școală”, explică managerul de proiect Kedei Réka Mária.

Un alt program care se desfășoară tot cu sprijinul partenerului școală este Șansa a doua. “Prin acest program îi vom ajuta pe beneficiari să își termine studiile, minim 8 clase, ca să putem să îi formăm mai departe, pentru că pentru cursurile de formare profesională sunt necesare 8 clase”, completează interlocutoarea noastră.

O a treia activitate se desfășura în centrul comunitar. “Aici va funcționa Centrul de Zi pentru copiii preșcolari unde aceștia se vor familiariza cu ceea ce înseamnă grădinița, vor dormi aici, vor primi o masă caldă”, explică managerul de proiect.

Tot la școala din Chirileu vor avea loc și o serie de activități de prevenție în cadrul componentei medicale a proiectului, și anume stil de viață sănătos, educație sexuală etc. “Astfel de campanii au avut loc deja la școală, au fost distribuite pachete de igienă, i-am învățat cum să le folosească etc. Aceste campanii vor avea loc pe toată durata proiectului, iar beneficiarii vor fi monitorizați”, a punctat Kedei Réka Mária.

Ocupare și antreprenoriat

O componentă importantă a proiectului se referă și la partea de ocupare și antreprenoriat, după ce partea de educație va fi desăvârșită. Vor fi calificate 390 de persoane prin cursuri de calificare. “Ca și target trebuie să angajăm ulterior 125 dintre ei. Pentru a ajunge la indicatorul acesta, noi trebuie să colaborăm cu antreprenorii locali ca să îi calificăm în funcție de nevoile pieței”, a subliniat Tibi Coloman Bodi, reprezentant al Centrului Comunitar de Resurse Sânpaul.

Însă comuna Sânpaul nu duce lipsă de angajatori, printre care se numără Hirschmann, UMB, care acum este în construcție, Depozitul de Deșeuri, fabrica de țigle etc., astfel că beneficiarii cursurilor vor fi calificați în meseriile de care au nevoie aceste companii.

“Așa vom face aceste cursuri, încât beneficiarii să aibă apoi asigurat și un loc de muncă”, ne explică primarul Simon István, care completează: “De exemplu, Oprea Avicom, în primăvară începe construcția celui mai mare abator din județul Mureș în comuna Sânpaul și am discutat deja cu reprezentanții firmei. Eu au nevoie, în primă fază, de aproximativ 130 de oameni, măcelari, persoane care să lucreze la ambalare etc. Noi îi vom califica potrivit cerințelor lor”.

De asemenea, beneficiarii care vor dovedi spirit antreprenorial vor fi susținuți pentru dezvoltarea propriilor afaceri, doar să îndeplinească acele criterii de eligibilitate stabilite în ghidul de finanțare.

“Trebuie să facă parte din grupul țintă, acest lucru înseamnă că trebuie să provină dintr-un mediu de privare materială, să fie salariați cu venituri nu prea mari, se încadrează aici cei cu minimul pe economie. Inițial va trebui să recrutăm undeva la 50 de persoane, din care vor fi selectate 35 de persoane care vor participa la cursurile de antreprenoriat, iar, în urma acestor cursuri, vor susține fiecare un examen și vom vedea care 28 vor fi finanțate prin subvenții. Apoi va trebui să monitorizăm un an și 6 luni aceste afaceri ca să ne asigurăm că fondurile sunt cheltuite conform graficelor de cheltuire și să asigurăm sustenabilitatea”, a precizat Tibi Coloman Bodi.

“Am avut deja două întâlniri cu tineri, cu cei care vor să participe la cursurile de antreprenoriat. Din fericire sunt mulți pe care îi interesează, le-am explicat că aceste afaceri vor fi monitorizate trei ani de zile, după care vor trebui să funcționeze și oamenii înțeleg acest lucru, știu ce înseamnă acest lucru, și anume că nu o să primească 25.000 de euro ca să își cumpere mașini, ci ca să înceapă o afacere care să funcționeze. Când vom semna contractul cu ei, ultima tranșă de bani, de 20-30%, o să ne consultăm cu cei de la ADR Centru, eu mă gândesc să fie acordată doar în al treilea an”, a punctat primarul Simon István.

De asemenea, în cadrul proiectului, vor fi reabilitate și 40 de locuințe.

“În funcție de necesitățile lor le vom asigura utilități, acte de proprietate, vor fi consolidate locuințe, vor fi executate grupuri sanitare, lucruri de minimă decență”, a explicat Tibi Coloman Bodi.

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 15.409.068,62 lei, durează 36 de luni, între februarie 2018 și ianuarie 2021, însă primarul comunei Sânpaul, Simon István ne asigură că acesta va fi continuat și după perioada de implementare și cea de sustenabilitate.

“Continuitatea, eu așa o văd ca acest centru comunitar și, dacă va funcționa din bugetul local, să fie deschis mai departe, iar acele 28 de firme noi va trebui să ne gândim în așa fel încât ca să funcționeze ca un lanț de servicii”, a conchis edilul.

Partener al proiectului

“Când este vorba despre interesul superior al copilului, orice proiect este binevenit. De altfel, noi cunoaștem expansiunea foarte mare, puterea primăriei și implicarea deosebită a primarului din Sânpaul în ceea ce privește asigurarea unui confort sporit în ceea ce înseamnă educația din Sânpaul, Valea Izvoarelor și Chirileu și, bineînțeles, asigurarea unei clase mai prietenoase. De altfel, vreau să vă anunț în premieră că, la sfârșitul lunii decembrie, primăria din Sânpaul și alte primării – Cristești, Albești, Sânger au depus proiecte pentru o grădiniță tot prin fonduri europene și anul acesta se vor construi”,

Ioan Macarie, inspector școlar general IȘJ Mureș, instituție parteneră a proiectului.

Grupul țintă

1000 persoane (30% persoane de etnie romă) cu domiciliul în Comuna Sânpaul, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care vor beneficia de servicii integrate.

Categoriile de persoane incluse în grupul țintă sunt:

700 persoane din rândul populației majoritare aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;

300 de persoane din rândul populației de etnie romă aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

Beneficiari măsuri de ocupare – 500 persoane (din care 30% romi) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală

Beneficiari de servicii medico-sociale – 1000 persoane (din care, 30% romi) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală

Beneficiari de servicii de educație – 300 persoane (din care, 30% romi) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală.

Beneficiari de servicii de locuire – 50 persoane (din care 50% romi) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală.

Ligia VORO