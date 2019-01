FOTOGALERIE. Cinci personalități mureșene, distinse cu Placheta Eminescu, de Ziua Culturii Naționale

Share



Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş, Primăria municipiului Tîrgu Mureş şi Biblioteca Judeţeană Mureş a organizat un eveniment de sărbătorire a Zilei Culturii Naţionale şi omagiere a poetului Mihai Eminescu, la 169 de ani de la naşterea sa.

Evenimentul, desfăşurat sub genericul „La steaua…”, a debutat la ora 17.30 cu o slujbă de pomenire, care a avut loc la Biserica de Lemn „Sf. Arhanghel Mihail”, locul unde, în iunie 1866, a poposit poetul în drumul său spre Blaj. Evenimentul a continuat la statuia lui Mihai Eminescu din parcul aflat în fața Centrului Cultural „Mihai Eminescu”.

Opt ani de tradiție

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a distins cu Placheta Eminescu patru personalităţi ale judeţului Mureş, care susţin cu profesionalism şi implicare actul cultural autentic, și anume: profesorul Dimitrie Poptămaş, profesor dr. Mariana Gorczyca, profesoara Corina Tărnăveanu și profesoara Zoe Pârâianu. De asemenea, IȘJ Mureș a oferit o plachetă-surpriză și Mariei Kozak, Inspector școlar pentru Limba și Literatura Română și Limba Latină. La eveniment, din partea oficialităților au luat parte Alexandru Cîmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Ioan Macarie, Inspector Școlar General și Sabin Gavril Pășcan, Inspector Școlar General Adjunct.

„Ziua Culturii Naționale este deja de 8 ani sărbătorită sub auspiciile poetului național Mihai Eminescu. Mă întreb dacă noi, cei în măsură să-l omagiem pe marele poet am făcut pentru cultura națională măcar un mic procent din ce-a realizat Eminescu în scurta sa viață când, în urmă cu mai bine de 140 de ani, nevoit fiind să își asigure mijloacele de trai, publica în presa politică, și a zis că și dintr-o parte, și din alta, politica este necoaptă. Mă întreb dacă după aproape 30 de ani de la momentul în care ne-am dobândit libertatea am reușit să facem politica să fie coaptă. Este foarte important ca, profitând de această libetate, să ne raportăm la ce-a realizat marele poet, să lăsăm cuvintele goale și, prin fapte, să facem pentru cultura națională ceea ce merită,” a declarat Alexandru Cîmpeanu în deschiderea evenimentului.

Maria Kozak consideră că literatura e ținută în viață prin frecventarea acesteia: „Cred că cel mai mare omagiu pe care putem să i-l aducem poetului este să-l citim. Să-l citim pe Eminescu și să-l întrebăm dacă doarme bine în patul inimilor noastre.”

Ioan Macarie a fost de părere că un asemenea eveniment trebuie să producă un sentiment pozitiv în sufletele noastre: „Este momentul bucuriei noastre, este momentul speranței noastre, este momentul încrederii noastre, fapt pentru care vă îndemn să fiți mereu buni și mai presus de orice, să iubiți viața. Să rămâneți mereu încrezători într-o zi mai bună și mai frumoasă.”

Acordarea Plachetelor Eminescu

Dimitrie Poptămaș a fost prima personalitate distinsă cu Placheta Eminescu și s-a declarat onorat de distincție: „Eminescu este speranța noastră. Este un mare adevăr. De aceea mă bucur de autoritățile locale, mă bucur de instituția cărții implicată în această activitate, care continuă această tradiție frumoasă în municipiul Târgu Mureș. Diplome și plachete am primit multe, dar aceasta este una distinsă.”

Mariana Gorczyca a fost recunoscătoare tuturor celor care au însoțit-o în activitatea ei de până acum: „Fără niște oameni la fel de implicați ca mine în actul cultural, cu o entelehie dezvoltată, dintre care doi se află aici – Carmen Dușmănescu și Ana Maria Chicoș –, fără elevii noștri pasionați de literatură de la Colegiul Național „Mircea Eliade” din Sighișoara, evident că nu aș fi putut face nimic. Cu toții suntem conectați și reușim să ducem la capăt ceva numai dacă întâlnim pe parcursul nostru oamenii potriviți.”

Zoe Pârâianu și-a mărturisit cu ocazia primirii plachetei dragostea pentru marele poet aniversat în 15 ianuarie: „Într-o lume în care tot mai puțini ascultă doina frunzelor din codru, tainele izvoarelor, zbuciumul tulburător al valurilor mării, versurile maestrului inegalabil al cuvântului ne amintesc mereu cât de frumos și de armonios este graiul românesc, de aceea Eminescu va rămâne pentru totdeauna domnul sufletelor noastre.”

Datorită vârstei venerabile de 91 de ani a doamnei Corina Târnăveanu, și a condițiilor meteo neprielnice, domnia sa nu a putut fi prezentă la eveniment, astfel încât nepoate sa, Cristina Manoilă a preluat distincția.

„Vremea a împiedicat-o să ajungă în această seară și să fie altături de noi, dar cu sufletul este cu siguranță aici. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați venit. Vă doresc să aveți dor de Eminescu”, a transmis Cristina Manoilă.

La final, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a acordat o Plachetă Eminescu Mariei Kozak, prin care a fost evidențiată activitatea ei în promovarea învățământului și culturii mureșene.

„Vă mulțumesc pentru gândul frumos, dar nemărturisit. Mă bucură întâlnirea noastră în lumea eminesciană cea fără de margini. Vă doresc ca în clipa cea repede ce ni s-a dat să nu încetați să căutați cuvântul ce exprimă adevărul”, a fost mesajul Mariei Kozak.

În încheiere, momente artistice inspirate din creația eminesciană au fost oferite de către Grupul vocal „Armonii eminesciene” format din elevii Colegiului Silvic Gurghiu, precum și un moment poetic intitulat „Pururi tânăr, înfășurat în manta”, susținut de elevi ai Colegiului Național „Al. Papiu Ilarian”.

Andrei VORNICU