INTERVIU. Dezvoltarea unui proiect ”mină de aur” pentru Târgu-Mureș, oportunitate la îndemâna Consiliului Local

Printr-un proiect ambițios, cu finanțare europeană, municipiul Târgu-Mureș ar putea deveni un pol de dezvoltare permițând atragerea de noi investitori, crearea de noi locuri de muncă și inovarea în medicină. Pentru a deveni realitate acest proiect, conducerea orașului și partenerii care aleg să se implice în proiect vor trebui să ia cele mai bune decizii astfel încât să primeze interesul pentru dezvoltarea comunității. Asociația LifeTech City, primul pol de competitivitate din România în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice, înființat în anul 2012 la inițiativa Primăriei Municipiului Târgu-Mureș, a adresat, tuturor celor interesați, invitația de a participa la ședința deschisă cu privire la oportunitatea constituirii primului Parc Științific și Tehnologic în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice. Ședința va avea loc joi, 17 ianuarie 2018, de la ora 9.30, la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Mureș.

Dar ce înseamnă acest proiect pentru dezvoltarea municipiului Târgu-Mureș, pentru comunitate, pentru mediul academic? Detalii despre acest aspect a oferit Prof. Dr. Theodora Benedek, consilier local PNL și președinte al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, agrement și integrare europeană din cadrul Consiliului Local Târgu-Mureș, în cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: La Târgu-Mureș se dorește realizarea primului Parc Științific și Tehnologic în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice din România. Ce înseamnă concret acest proiect și cum a început povestea lui?

Prof. Dr. Theodora Benedek: Este un proiect mult așteptat de comunitatea târgumureșeană și, nu în ultimul rând, de comunitatea științifică și de către cei interesați în promovarea transferului tehnologic din Târgu-Mureș. Este un proiect cu ”rădăcini” în trecut – în urmă cu câțiva ani a existat o inițiativă de a realiza un oraș al viitorului în domeniul medical, de a crea niște entități care să sprijine dezvoltarea informaticii medicale în orașul nostru. Este un proiect ce pornește totodată de la rădăcinile foarte solide pe care Târgu-Mureș le are în domeniul medical, în domeniul cercetării medicale – Târgu-Mureș a fost cunoscut mult timp ca un brand al medicinei, în special în unele domenii de vârf cum ar fi și cardiologia, din care și eu fac parte cu mândrie.

Acest proiect a devenit posibil odată cu lansarea competițiilor pentru promovarea transferului tehnologic din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional POR 2014-2020. În luna februarie sunt termenele pentru depunerea acestor proiecte pentru promovarea transferului tehnologic la ADR Centru. Eu, în calitate de consilier local, am spus de la bun început că motivul intrării mele în Consiliul Local a fost legat de experiența mea în domeniul conducerii de proiecte și a profesiei nobile pe care o practic – medicina. Această experiență, precum și cea dobândită în cei peste 10 ani de activitate la Bruxelles, la Comisia Europeană, în domeniul cercetării de vârf europene, m-am simțit datoare să le ofer pentru a fi fructificate în sprijinul comunității locale, pentru a aduce proiecte care să genereze la rândul lor noi locuri de muncă și să ajute la dezvoltarea orașului.

Cum a început totul? În urmă cu doi ani, prin Programul Operațional Regional s-a lansat această oportunitate de a aplica la aceste proiecte, aplicarea fiind condiționată de depunerea în prealabil a unei scrisori de intenție. La momentul respectiv, având acea informație că doar cei care vor depune scrisoarea de intenție vor putea accesa proiectele, am făcut, în calitate de consilier local, o serie de demersuri pentru a atrage parteneri sau pentru a convinge factorii de decizie să depună aceste scrisori de intenție. Cu oarecare regret pot să spun că nu a existat un foarte mare entuziasm la acel moment pentru a depune scrisori de intenție și aici mă refer la mai multe medii care au menirea de a promova cercetarea, inclusiv cel academic, iar singura entitate care a depus scrisoarea de intenție a rămas societatea Primăriei Municipiului Târgu-Mureș, SC Science City for Research and Medical Informatics SA. Astfel, din județul nostru Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureș a fost singurul deponent al unei scrisori de intenție pentru dezvoltarea cercetării, inovării transferului tehnologic și cu mare bucurie am văzut că scrisoarea noastră de intenție a primit o cotație foarte bună și a fost selectată în portofoliul de proiecte care pot fi depuse la competiția din anul acesta.

După un an și jumătate s-a deschis în fine și competiția propriu-zisă, care se închide în februarie și la care vom putea depune fie un proiect pentru dezvoltarea unui parc științific și tehnologic fie un proiect de înființare și acreditare a unei entități de transfer tehnologic. Singurul aplicant posibil este SC Science City for Research and Medical Informatics SA, care are ca acționar Consiliul Local Târgu-Mureș, și care, din dorința de a sprijini dezvoltarea mediului academic și de afaceri din oraș, oferă posibilitatea creării sau consolidării unui parteneriat și invită în acest parteneriat pe toți cei interesați să constituie o formă de asociere pentru a depune un proiect în comun, tocmai pentru a deschide orizonturile și nu a limita acest proiect doar la o societate a Consiliului Local.

Eu m-am implicat în acest proiect fiind președintele Comisiei de cercetare științifică, învățământ, sănătate, cultură, sport și proiecte europene a Consiliului Local și în această calitate am demarat discuții cu mai multe foruri decizionale din oraș. Am invitat la Târgu-Mureș și reprezentanți ai Agenției Regionale de Dezvoltare Centru, care ne-au onorat cu prezența și au participat la o serie de întâlniri, discuții și dezbateri pentru a crește șansele de succes ale acestui plan ambițios.

Rep.: Ce va însemna concret pentru dezvoltarea orașului, pentru târgumureșeni, dacă se va concretiza și va avea finalitate?

T.B.: Acest proiect, dacă va fi bine conceput și bine pus în practică, și vă asigur că toată experiența mea va sta la dispoziţie pentru aceasta, poate fi o mină de aur pentru Târgu-Mureș.

În primul rând, pentru a dezvolta societatea un rol esențial îl are inovarea: inovarea de produs, inovarea de servicii, inovare pe orice plan. Inovarea este cea care duce societatea înainte, care deschide noi orizonturi cu aplicabilitate direct în economie. Transferul tehnologic puțini îl înțeleg încă în ziua de astăzi, inclusiv din mediul academic. Transferul tehnologic înseamnă translarea rezultatelor cercetării pe piață. Un parc științific și tehnologic va atrage investitori care vor utiliza noile tehnologii dezvoltate în cadrul parcului, iar investitorii vor duce automat la crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea infrastructurii și condițiilor de muncă și de viață. Parcul va atrage societăți comerciale mari care vor dezvolta aplicații noi ale tehnologiilor de vârf, evident angajând persoane din municipiul Târgu-Mureș. Dacă vom reuși să exploatăm acest atu foarte puternic pe care Târgu-Mureș îl are în medicină și farmacie, precum și faptul că în urma recentei fuziuni dintre UMF și Universitatea ”Petru Maior” avem în oraș un mediu academic care abordează interdisciplinar colaborarea dintre medicină, farmacie și aplicațiile tehnologice ale acestora, inclusiv prin informatică medicală, vom putea face ca Tîrgu-Mureșul să acceseze noi proiecte de avangardă care reprezintă viitorul în dezvoltarea medicinei, ceea ce va consolida brandul de oraș medical de vârf al Târgu-Mureșului.

Rep.: Pentru că vorbim de dezvoltare în medicină, puteți să oferiți exemple de inovare a acesteia?

T.B.: Sigur. În luna decembrie (n.red. – decembrie 2018), în cadrul zilelor UMFST am organizat un eveniment intitulat ”Medicina viitorului”, împreună cu partenerii de la fosta Universitate ”Petru Maior”, eveniment care chiar acestui aspect se adresa și anume cum va arăta medicina peste câțiva ani? Ca să dau câteva exemple, aș aminti aici de medicina digitală, de conceptul de inteligență artificială aplicată în medicină, conceptul de medicină computațională, posibilitățile actuale de monitorizare a pacienților de la distanță prin telefoane inteligente, tablete și noi tehnologii informatice care presupun internetul pentru interacțiunea de la distanță, sau conceptul de simulări de medicină personalizată care se bazează pe aplicații imagistice de ultimă generație.

În acest domeniu orașul nostru are prioritate care derivă din existența unui centru imagistic în domeniul bolilor cardiovasculare unicat în România, care a câștigat numeroase proiecte europene și naționale în acest domeniu și care are o infrastructură foarte puternică în domeniul imagisticii medicale – vorbesc aici de Centrul Cardiomed, care prin noile aplicații software dezvoltate poate genera noi tehnologii care vor naște la rândul lor noi proiecte. Aceste proiecte de cercetare, într-o viziune modernă, nu sunt doar de dragul de a face cercetare, ele aduc bani și locuri de muncă pentru toți cei implicați

Rep.: Locuri de muncă de la cel mai mic la cel mai mare?

T.B.: Da. Târgu-Mureș trebuie să facă față unei concurențe acerbe cu centrele din jur, cu Cluj, Brașov, Sibiu, chiar și Alba Iulia și Baia Mare, care se dezvoltă într-un un ritm alert și orice investiție în dezvoltarea și modernizarea tehnologiilor aplicate în diferite sectoare din orașul nostru nu trebuie neglijată. Cam acestea ar fi principalele direcții de dezvoltare în medicină în ultimii ani, pe care eu le văd și le expertizez de câțiva ani în cadrul activității mele de la Comisia Europeană la Bruxelles. Pentru mine constituie un foarte mare avantaj că am fost selectată de către Comisia Europeană ca expert științific, iar activitatea mea de acolo presupune un mare efort suplimentar față de munca mea de acasă, dar nu o fac doar pentru mine. Datoria mea este ca ceea ce văd acolo să aduc acasă și să pun la dispoziția comunității locale pentru ca aceasta să se poată dezvolta.

Rep.: Ca și concept este o idee minunată, dar punerea lui în practică cât de anevoioasă poate fi, ce trebuie să înțeleagă toată lumea?

T.B.: Din punct de vedere a realizării proiectului avem unele provocări, pentru că avem un timp foarte scurt, până la mijlocul lui februarie, în care trebuie să integrăm experiențele și propunerile primite din partea partenerilor, unele destul de heterogene; trebuie să le aducem la un numitor comun, să le dăm o formă și să selectăm din aceste propuneri pe cea care se mulează cel mai bine pe specificul orașului nostru.

Depunătorul acestui proiect este SC Science City for Research and Medical Informatics SA, societate a Consiliului Local, iar cel care are ultimul cuvânt de spus în acest proiect este bineînțeles Consiliul Local. El trebuie să respecte interesul orașului dincolo de interesul fiecărui participant care își dorește ca ideea lui să fie cea îmbrățișată. Noi trebuie să avem grijă ca interesul orașului, a comunității locale să fie respectat și să fie stimulată dezvoltarea orașului nostru. Prima problemă este că avem un timp foarte scurt, sigur cei de la ADR Centru colaborează, ne ajută, avem o relație foarte bună cu ei. Dacă nu vor fi depuneri până la mijlocul lunii februarie s-ar putea prelungi termenul de depunere, dar nu putem merge pe strategia aceasta pentru că dacă se depune alt proiect, din alt județ, s-ar putea să pierdem această oportunitate. Din alt punct de vedere mai este problema de cofinanțare pentru că aceste proiecte sunt extrem de ambițioase, dar necesită finanțare de 50% din partea participanților și atunci trebuie să ne gândim foarte bine ce dimensiune îi dăm ca să poată fi suportată financiar de către cei care aplică. Nu în ultimul rând, principala direcție spre care dorim să ne îndreptăm este parcul științific și tehnologic, dar nu trebuie să ignorăm nici varianta B, care este entitatea de transfer tehnologic.

Parcul științific și tehnologic impune obligatoriu asocierea în participațiune cu o universitate, unitatea de transfer tehnologic nu. Evident că interesul general este cooptarea unei universități și colaborarea între cele două entități, Universitatea pe de o parte și Primărie și Consiliul Local de cealaltă. Consiliul Local trebuie să aleagă acea variantă care respectă cel mai bine interesul cetățenilor și interesul municipiului Târgu-Mureș, iar SC Science City for Research and Medical Informatics SA trebuie să vină în fața Consiliului Local cu varianta care este cea mai viabilă și care are cele mai mari șanse de a fi votată, în ultima fază, de către Consiliul Local. În ceea ce mă privește, în calitate de Președinte al Comisiei responsabilă de aceste activități, din Consiliul Local, voi insista pentru alegerea variantei de proiect care reflectă cel mai bine interesul târgumureșenilor, în condițiile unei colaborări corecte și deschise cu toți partenerii implicați.

Rep.: Care sunt sumele care vor putea fi accesate în cadrul acestor proiecte?

T.B.: În cazul unei entități de transfer tehnologic suma este de minim 100.000 de euro, maxim 3 milioane de euro, fonduri nerambursabile, iar în cazul parcului științific și tehnologic se poate merge până la suma maximă alocată pentru această operațiune pe Regiunea Centru care din câte știu este 5 milioane de euro, plus cofinanțarea.

A consemnat Arina TOTH