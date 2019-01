Concursul „Cuvinte ce exprimă adevărul” și-a premiat participanții, la Colegiul „Unirea”

Share



Imediat după Ziua Culturii Naționale, în care s-au aniversat și 169 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, în data de 16 ianuarie, în Sala Festivă a Colegiului Național „Unirea” a avut loc deschiderea Concursului regional de creație, interpretare și ecologia limbii române „Cuvinte ce exprimă adevărul”, ajuns la cea de-a XIX-a ediție. Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni – Eseu, Interpretare și Ecologia limbii – și a beneficiat de participarea următoarelor instituții de învățământ: Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda, Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani și Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș.

În cadrul festivității de deschidere, au fost prezenți Prof. Ioan Macarie, Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prof. Sabin Pășcan, Inspector Școlar General Adjunct, Nicolae Băciuț, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș, și Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș.

O carte de vizită pentru Colegiul Național „Unirea”

Prof. Aurora Stănescu, directoarea Colegiului Național „Unirea” a ținut un discurs inaugural, în care a motivat participanții să se lase inspirați de figura marelui poet și să participe la concurs cu tot ce au mai bun.

„Vă invităm să sălășluim în interiorul cuvântului, vă invităm să exprimați adevărul ascuns al unei semnificații ce se potențează continuu prin reluarea acelui vers. Este un moment pe care noi îl resimțim cu emoție pentru că ne întâlnim prieteni vechi. (…) Acest concurs, pentru noi este acasă. Prin acest concurs, Colegiul Național „Unirea” se reprezintă ca o școală de elită și în același timp își transmite cartea de vizită prin toți cei care vin alături de noi și care în aceste momente ne onorează cu prezența lor”, a declarat Aurora Stănescu.

Consuela Pop, director-adjunct al Colegiului Național „Unirea”, a transmis un gând de suflet: „Cred că Eminescu trebuie cunoscut întocmai așa cum este, ca un mare și inconfundabil poet al omenirii. Să-l onorăm împreună pe Eminescu. Vă mulțumim pentru implicarea și dăruirea dumneavoastră, dragi elevi, stimați profesori.”

Ioan Macarie a considerat că acest concurs onorează memoria lui Mihai Eminescu: „Cred că pentru voi, Eminescu n-a murit, ci este permanent în sufletele și în viața voastră, și faptul că sunteți aici înseamnă că-l iubiți. Vreau să vă văd și în cea de-a XIX-a ediție așa cum sunteți: dornici de carte, de cultură și de frumos.”

Nicolae Băciuț a recitat cu pasiune din lirica eminesciană, nu înainte de a face câteva precizări legate de importanța culturii în viața noastră.

„Spuneți că ieri a fost Ziua Culturii Naționale. Așa spune decretul: Ziua Culturii Naționale. Este și Ziua Aerului, este și Ziua Pădurii. După mine, Ziua Culturii Naționale este în fiecare zi, 365 de zile fiindcă, așa cum, fiind Ziua Aerului, nu respirăm doar în Ziua Aerului, îmi e greu de imaginat că în afara Zilei Culturii Naționale ne detașăm și așteptăm să vină din nou o zi națională ca să trăim la maximă intensitate cultural. (…) Vă admir, vă prețuiesc pentru ceea ce faceți și chiar dacă și astăzi e Ziua Culturii Naționale, și mâine va fi, astăzi să considerăm că este o zi de sărbătoare la Colegiul Național Unirea”, a declarat Nicolae Băciuț.

Sub semnul lui Eminescu

Monica Avram a făcut o serie de aprecieri pozitive la adresa Concursului „Cuvinte ce exprimă adevărul”: „Ce se întâmplă când deschizi o bibliotecă? Se întâmplă o minune frumoasă și, de fapt, acea minune sunteți voi, cei care astăzi sunteți din nou aici, pentru a participa la concurs, sunteți voi, pentru că vă dați frâu liber ideilor, dați frâu liber imaginației, și nu oricum, ci având la bază lecturile de până acum și promisiunea lecturilor care urmează. Se spune că lucrurile bune se văd de la început. Am convingerea fermă că atâta timp cât ne vom începe fiecare an aici, la Colegiul Național „Unirea”, sub semnul lui Eminescu, lucrurile or să meargă tot mai bine.”

Juriul concursului a fost alcătuit din Nicolae Băciuț, Aurora Stănescu și Romana Pantea la Secțiunea Eseu, Maria Chețan, Gabriela Iliescu și Luminița Boboc la Secțiunea Interpretare și Monica Avram, Consuela Pop și Nora Niță la Secțiunea Ecologia Limbii.

Premiile decernate

La secțiunea Ecologia limbii, Premiul I a fost câștigat de Larisa Rîtea de la Colegiul Național „Unirea”, Premiul II a fost obținut de Iulia Sarca de la Colegiul Național „Unirea”, iar Premiul III a fost adjudecat de Daria Buga, Colegiul Național „Unirea”.

La Secțiunea Interpretare, Premiul I a fost obținut de Diana Marin de la Colegiul Național „Unirea”, Premiul II a fost decernat lui Cosmin Adrian Brad de la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, iar Premiul III a fost câștigat de Rafael Hadrian Conțiu de la Colegiul Național „Unirea”.

La Secțiunea Eseu, Premiul I a fost obținut de Alexandra Deteșan de la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, Premiul II a fost câștigat de Maria Bucșea de la Colegiul Național „Unirea”, iar Premiul III a fost decernat Oanei Tăurean de la Colegiul Național „Unirea”.

Biblioteca Județeană Mureș a acordat la Secțiunea Eseu Marele Premiu Eminescu Ralucăi Macovei de la Colegiul Național „Unirea”.

De asemenea, au fost acordate mențiuni la fiecare secțiune în parte.

