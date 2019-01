Planurile județene pentru dezvoltarea Transilvania Motor Ring

Share



Parcul pentru sporturi cu motor, inaugurat la sfârșitul anului trecut, după finalizarea proiectului cu finanțare europeană va intra din acest an în circuitul auto-moto din România, cel puțin. Consiliul Județean Mureș, prin serviciul care gestionează complexul sportiv, a început procedurile de omologare, mai multe federații naționale sunt interesate să își desfășoare acolo competițiile, iar, după adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli, va putea fi pus în practică și planul de investiții pe care autoritatea județeană l-a conturat.

Parcul pentru sporturi cu motor poate reprezenta un punct de atracție în județul Mureș care să aducă aici pasionați de automobilism, motociclism, chiar ciclism, dar și un mai mare număr de turiști.

“Ce este foarte important pentru mine ca președinte al acestei instituții este că am reușit să finalizăm acest proiect, că am reușit să îl finalizăm la timp. Este îmbucurător că interesul este deosebit de mare pentru acest proiect. Am văzut în toamnă, la inaugurare, unde s-au prezentat peste 10.000 de oameni cu aproximativ 6.000 de mașini. Consider că este un proiect deosebit de important pentru județ, este un proiect care este benefic acestui județ și, prin realizarea lui, eu sunt foarte optimist că o să dăm o altă valoare județului Mureș. Este o investiție care este unică în Transilvania în acest moment și, cum am mai spus, este cea mai mare din România”, a subliniat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean (CJ) Mureș într-o conferință de presă desfășurată joi, 17 ianuarie, pe această temă.

Parcul pentru sporturi cu motor are în acest moment echipa administrativă selectată și un regulament aprobat care va fi modificat în perioada următoare.

Una dintre modificări se referă la introducerea unei prevederi care să le permită și instituțiilor bugetare să utilizeze circuitul de la Cerghid.

“În acest sens vrem să facem o modificare de regulament pentru a avea posibilitatea de a încheia parteneriate cu anumite instituții care pot folosi acest parc și, bineînțeles, în beneficiul nostru, al tuturor, pentru că aceste instituții sunt de interes public și toată activitatea pe care o desfășoară sunt în interesul cetățeanului”, a explicat președintele CJ Mureș.

Acesta a anunțat, de asemenea, că pentru dezvoltarea în continuare a circuitului a fost întocmit un plan de investiții, a cărui aprobare și implementare va depinde de bugetul de venituri și cheltuieli, care va fi adoptat, cel mai devreme, la începutul lunii februarie. Printre investițiile vizate se numără mărirea capacității de parcare în zona parcului și crearea unui drum de acces către această investiție, dinspre Sânpaul.

De asemenea, președintele CJ Mureș a mai anunțat intenția autorității județene de a întocmi un studiu de fezabilitate care să vizeze întreaga investiție, cu indicatori tehnici și financiari estimativi, care să arate cum poate fi dezvoltat complexul sportiv.

Oferte de parteneriat

Circuitul de la Cerghid, singurul de acest gen din România, ar putea fi valorificat și ar putea deveni profitabil în câțiva ani prin atragerea competițiilor organizate de federațiile de profil acolo. Primele acorduri sunt deja în pregătire.

“În calendarul nostru avem cereri din partea Federației Române de Automobilism Sportiv pentru un număr de 9 campionate, etape de campionat național din diferite categorii – drag race, time-attack, oldsmobile ș.a. Mai avem din partea ACR cereri pentru a-și desfășura competiții naționale și internaționale la noi. Avem și o cerere din partea Federației Române de Motociclism de a desfășura un Campionat European de Motociclism la noi pe circuit undeva în septembrie, ceea ce este foarte bine pentru noi, pentru că, cu această ocazie, vom avea deschidere internațională pentru iubitorii de sporturi cu motor”, a precizat Thomas Moldovan, șeful Serviciului care administrează Parcul pentru Sporturi cu Motor.

Din partea sectorului privat, reprezentanții complexului pentru sporturi cu motor au primit, de asemenea, cereri pentru ca acolo să se desfășoare campionate și evenimente private.

Omologarea circuitului în 2-3 luni

În prezent, circuitul poate fi folosit și fără omologare, pentru că poate fi acordată o omologare temporară pentru o anumită competiție, însă planurile administratorului sunt altele.

“Am deschis dosarele de omologare a acestui circuit, la toate forurile naționale cât și internaționale, am deschis dosare la Federația Română de Automobilism Sportiv, la Federația Română de Motociclism, la ACR și la federațiile internaționale. Am parcurs primele etape privind omologarea acestui circuit, singurul de acest gen din țară. Cu mici modificări, acest circuit va fi omologat internațional și cu această ocazie vom putea aduce și competiții mari, internaționale pe circuitul nostru”, a precizat Thomas Moldovan.

În momentul de față, dosarele sunt completate în procent de 90%, mai fiind necesare niște măsurători specifice pentru ca dosarele să fie complete și să poată fi înaintate federațiilor de resort. În maxim 2-3 luni însă, ar putea fi obținut primul certificat de omologare.

Prețuri competitive

Circuitul poate fi atractiv nu doar pentru unicitatea sa în România, ci și din punct de vedere al prețurilor practicate.

“Sunt cele mai mici prețuri de pe circuitele europene. Prețul este mai mare dacă se închiriază cu spectatori, pentru că generează venituri organizatorilor. Dacă îl închiriază pentru evenimente fără spectatori, atunci prețul este decent, undeva la 3.600-3.800 de lei pentru două ore. În patru ore se desfășoară concursul, eu consider că nu este un preț mare. Dar avem în vedere și acest lucru, ca organizatorii să poată organiza competiții fără public, iar spectatorii să cadă în sarcina noastră, iar veniturile să intre în bugetul județean”, a punctat Thomas Moldovan.

Din oferta circuitului nu vor lipsi nici popularele track-days, practicate pe toate circuitele internaționale. “Practic împărțim o oră pe sesiuni de câte 20 de minute, iar în acea sesiune poate să intre deodată câte 20 de vehicule, auto/moto, de aceeași categorie. Dau un exemplu: lunea o să avem doar pe auto, marțea numai pe moto. Ar veni practic 100 de lei/participant/sesiune. Pot să vă spun comparativ cu alte circuite din Europa că track-days încep undeva de la 150 de lei în sus”, a mai arătat șeful Serviciului.

Complexul pentru sporturi cu motor a fost finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, având o valoare de 58,1 milioane lei. Circuitul „Transilvania Motor Ring” se desfăşoară pe o suprafaţă de 35 de hectare, lungimea pistei este de 3.708 metri, cu o lăţime de 11-14 m, dispune de o tribună care are o capacitate de 1.428 de persoane. Numărul total de spectatori care pot asista la competiţii se cifrează la circa 10.000.

