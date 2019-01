Local Farmers’ Market: 3 ani de produse locale, 3 ani de sănătate și calitate

Share



Povestea Local Farmers’ Market a început acum 3 ani, când un grup de oameni harnici și-au dorit să ofere produse altfel decât cele cu care suntem obișnuiți de la supermarket – produse locale, sănătoase și de calitate, dar de o diversitate mai mare decât ceea ce se găsește în piață în mod obișnuit.

„Acum 3 ani am început cu 9-10 producători, dintre care 7 încă sunt aici. În acea vreme eu nu lucram la Petry, ci o fostă colegă. Ei au început mergând prin piețe și vorbind cu mulți oameni, pentru a întreba ce producători sunt în zonă, cu cine se poate colabora pentru a putea organiza un astfel de eveniment”, a spus Pápay Kamilla, cea care se ocupă de organizare în fiecare lună.

Feedback pozitiv de la producători și clienți

Cum se aleg cei care vând la Local Farmers’ Market? În principiu trebuie să fie producători locali, să aibă un produs de o calitate superioară, iar fiecare producător trebuie să vină cu un produs diferit. „Noi nu vrem să facem concurență producătorilor prezenți, ci să oferim cea mai largă gamă de produse pentru cumpărători, acesta este scopul”, a completat Kamilla. Cu toate acestea, ei nu blochează accesul unui producător care produce aceeași marfă cu cineva care deja este un veteran al Farmers Market, ci îl pun pe o listă de așteptare. Dacă producătorul actual anunță că nu mai poate veni sau are alte planuri, atunci ei primesc noul producător în locul său. Este foarte important pentru ei ca produsul prezentat să fie nou, să nu se mai găsească ceva asemănător la ei.

„Primele 6 luni nu prea s-a meritat să vină aici producătorii. Însă au văzut că și noi încercăm și lucrăm foarte mult la promovarea evenimentului și după un timp s-au văzut rezultatele. Și cumpărătorii spun că produsele sunt foarte bune și 90% dintre ele nu se mai găsesc în magazinele locale de obicei”, a declarat organizatoarea. Acum, după 3 ani, aici vin lunar între 30 și 35 de producători, și în funcție de sezon, care atrag în jur de 2.000 de clienți. Ei vin pentru diversitate, calitate, atmosferă și pentru a schimba o vorbă cu producătorii care sunt prietenoși, amabili și gata oricând să îți ofere cât mai multe detalii despre produsele lor.

În fiecare lună există noutăți

Primele produse care au început să se vândă la Local Farmers’ Market au fost produsele Petry în sine, cașcavalurile, mierea și produsele de miere, produsele cosmetice Herbio, pălinca și produsele Hajnal – gemuri și dulcețuri.

„Numărul de producători din păcate nu putem să îl creștem, dar putem să facem în așa fel încât să nu vină toți în fiecare lună a anului, ci să vină 2-3 luni și așa îi schimbăm. Și acum suntem în aceeași situație, de exemplu cei de la Fun Flowers nu mai au produse că li s-au terminat. Știind că ei nu mai pot veni, am adus alții. La fel stă și treaba cu fructele și legumele care sunt produse locale, nu îți mai cresc în afara sezonului, însă revin între martie și septembrie”, a spus Kamilla.

Întrebată dacă au planuri legate de o platformă online pentru producători, Kamilla a precizat că momentan nu este în plan o astfel de acțiune. „Momentan în afară de Facebook încă nu, avem planul unei hărți, însă încă nimic nu este concret”, a punctat ea.

Luna viitoare vor veni muzicieni cu saxofon, dar vor reîncepe să vină și asociațiile non-profit din martie. Pentru a sărbători cei 3 ani de produse locale, am stat de vorbă cu cel mai vechi producător, Zillmann Zsuzsa de la Herbio și cel mai proaspăt venit, Bod Aladar de la Condiplant.

Grâul spelta, un izvor de nutrienți

Grâul spelta este strămoșul grâului comun și una din cele mai vechi cereale din lume care recent a câștigat un rol important în bucătăria internațională și mâncarea sănătoasă.

Grâul este cultivat pe o suprafață de 14 hectare, lângă Reghin, județul Mureș, iar făina astfel obținută și produsă de Condiplant poate fi găsită la Local Farmers’ Market sau în magazinele Merkur.

Reporter: Care este povestea grâului spelta?

Bod Aladar: Este un grâu foarte vechi, care provine din Mesopotamia și Caucaz și are 8000 de ani. A fost utilizat și în Europa și România, doar că noi am uitat de acest gen de grâu pentru că este destul de incomod de folosit. Nu arată la fel ca un grâu obișnuit fiindcă are o pleavă care acoperă și protejează sămânța. După ce aceasta este înlăturată, care este de fapt o operație destul de dificilă, apare partea care arată ca un grâu obișnuit care se macină. Pentru toate acele trepte sunt necesare utilaje diferite până ajungi la făină. Randamentul este sub 2 tone, iar la grâul normal în jur de 10 tone, de aceea nu se îngrămădește nimeni să îl producă.

Rep.: În ce constă diferența de bază dintre grâul obișnuit și spelta?

B.A.: Diferența constă în conținutul nutritiv. Conține toată gama de vitamine, în special toate B-urile (în afară de B12), toți cei 32 de aminoacizi esențiali de care are nevoie organismul omenesc, peptide care sunt nutritive și importante, care nu trebuie degradate. De aceea măcinarea se face într-un mod special. Momentan la grâul obișnuit se face în mori între cilindre metalice cu viteză preferențială diferită, în schimb aici măcinarea se face cu niște pietre străvechi de măcinat care sunt cioplite din pietre vulcanice, care este un silicat foarte tare. Are un gust aparte față de produsele din făina normală, foarte interesant, care amintește puțin de făina integrală.

Alacul este un alt soi care are un randament mai mic, dar este la fel de vechi. Am uitat de aceste avantaje față de grâul obișnuit, pentru că grâul obișnuit are avantajul economic. În făina de alac și cea de spelta nu este vorba de profit, ci de sănătate. Nu fiecare se apucă așa ceva, deoarece nu aduce la fel de mulți bani.

Și încă o treabă interesantă. Când am făcut analiza totală de făină pentru standardul de firmă, am aflat că standardele românești de făină prescriu 10.000 de unități de culturi fungice pe gram. Deci asta mâncăm noi. În făina noastră nu au găsit nici măcar una, pleava protejează bobul, și decojim doar când măcinăm. Nu este totuna ce punem pe masă, în special pentru femeile care răspund de sănătatea întregii familii.

Dacă ai grijă ce mănânci, de ce nu ai fi atent și la ingredientele cosmeticelor?

Cosmeticele naturiste au luat având de câțiva ani, iar producătorii au început să apară tot mai des, fie pe interent sau în farmaciile naturiste.

Zillmann Zsuzsa este deja o veterană în domeniu, un om curios și perfecționist, care încă de la începutul pieței Local Farmers’ Market oferă calitate și inovație. Produsele ei pot fi găsite în fiecare a treia vineri a lunii pe str. Scăricica, pe Facebook (Herbio) sau pe site-ul www.herbio.ro.

Reporter: Când v-ați apucat de această îndeletnicire?

Zillmann Zsuzsa: Eu fac cam din 2012 aceste produse, dar la vânzare nu le-am scos decât în 2015. Realizez produse cosmetice hand-made, pe bază de aromoterapie, sub brandul Herbio și acum voi deveni și aromaterapeut și maseur. Acesta era un târg care în primele zile a fost organizat de mine cu o prietenă și l-am adus aici și a devenit târgul Petry. Chiar era nevoie în Târgu-Mureș de un târg artizanal care nu este un târg organizat de primărie care e în mare parte cu țesături, din câte am văzut, ci ceva mai interesant și în vogă. Tehnicile artizanale strămoșești trebuie să fie utilizate în produse noi care sunt interesante și pentru tineri. Herbio sunt produse cosmetice pe bază de uleiuri vegetale, cu uleiuri esențiale, cu ceară de albine, naturale, făcute de mână și din punctul acesta de vedere sunt greu de făcut, dar au un plus de valoare față de ceea ce se găsește în comerț, crema fiind amestecată cu mâna.

Rep: Ce produse pot găsi clienții în gama Herbio?

Z.Z.: Avem pe lângă produse cosmetice și produse de tratament, cum ar fi balsamul pentru respirație ușoară, care este pentru perioada de gripă sau răceli. Avem și balsam reparator pentru mâini, ulei și tratament pentru unghii, tratamente pentru copii, anti-ageing pentru bust, decolteu, față și pentru zona ochilor, chiar și pentru bărbați, deodorant, tratament pentru eczeme și multe altele. Se află practic între cosmetice și tratament.

Rep.: Cât de mult v-a crescut brandul în acești 3 ani?

Z.Z.: Am crescut foarte mult, dar am și muncit foarte mult. Ca și inovație, anual fac câte 2-3 produse noi. De exemplu, balsamul de respirație a fost încercat timp de 4 ani până a ajuns să aibă o formă finală și să fie utilizabil. Și acum, când îmi mai vine o idee, mai schimb ceva la el. Produsele nu rămân la fel, că nu îmi place, trebuie să mai schimb câte ceva, să mai reînnoiesc, să mai adaug, să mai scot. Clienții interesați mă pot găsi și la telefon, și pe Facebook. Acum am un site de prezentare în ungurește, sper ca în februarie să îl am și în română.

Text și foto: Elena POLEARUȘ