Şeful DNA Târgu-Mureş, dezvăluiri despre implicarea SRI în anchetele DNA

Abuzurile comise în Justiţia românească sub egida Binomului SRI-DNA au scos recent la suprafaţă încă un episod incredibil. De data aceasta, şeful DNA Târgu-Mureș, Nicolae Onea, a dezvăluit implicația foarte adâncă a Serviciului Român de Informaţii în anchetele desfășurate de Direcţia Naţională Anticorupţie, în mandatul Laurei Codruţa Kovesi. Conform jurnaliştilor site-ului Lumea Justiţiei, există şi un document care atestă felul în care SRI ar fi condus unele investigații ale DNA, aspect extrem de grav pentru ceea ce înseamnă actul de justiţie într-un stat de drept.

Lumea Justiţiei prezintă dovada că SRI a acționat ca un organ de urmărire penală în dosarele DNA și că a condus anchetele parchetului anticorupție. Dovada a fost oferită chiar de procurorul Onea de la DNA.

Este vorba de șeful DNA Târgu-Mureș, Tiberiu Nicolae Onea. Acesta a dat detalii despre colaborarea dintre DNA și Serviciul Român de Informații în cadrul unui dosar cu pretinse infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.

„Într-un raspuns acordat in ianuarie 2019 Tribunalului Mures, unde dosarul se afla in camera preliminara, seful DNA Targu Mures Nicolae Onea recunoaste colaborarea cu SRI in cadrul unor echipe mixte procurori-ofiteri. Practic, Onea dezvaluie ca intregul dosar a fost instrumentat in baza Protocolului PICCJ-SRI din 2009 semnat de Laura Kovesi, George Maior si Florian Coldea, declarat neconstitutional in urma cu cateva zile de CCR, dupa ce anterior Curtea Militara de Apel stabilise ca acesta este ilegal, adaugand in mod obscur la procedura penala. Protocol urmat de un altul tot ilegal incheiat in 2016 de seful SRI Eduard Hellvig si Procurorul General Augustin Lazar”, scrie Luju.

„Acelasi procuror Nicolae Onea dezvaluie ca SRI a acordat sprijin DNA inclusiv prin activitati de investigatii pe care le-a derulat, atentie, in timpul anchetei. Or derularea de catre SRI de activitati de investigatii este altceva decat un act de urmarire penala realizat de catre SRI, lucru interzis de lege. De asemenea, potrivit lui Onea, tot in timpul anchetei care trebuia sa fie facuta doar de procurorii DNA, SRI a oferit informatii clasificate”, mai menționează sursa citată.

(Sursa: www.evz.ro)