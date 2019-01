Chirii mărite în Piaţa Agroalimentară Sighişoara?

Share



De curând, mai precis în după-masa de 22 ianuarie, în sala ”Omnia” din Primăria Municipiul Sighișoara (sala de ședințe a Consilului Local), a avut loc o dezbatere publică ce viza „Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către SC Ecoserv Sig SRL.”

Lipsă de interes din partea comunităţii

La dezbaterea publică, potrivit anunțului postat, au fost invitați să participe,”în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor public interesate, ai mass-media”. Din păcate, din partea publicului larg, din partea forurilor cetățenești locale, a celorlalte forme de organizare, nu a participat nimeni.

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanţii Ecoserv Sig, nici n-au fost depuse materiale transmise de cetățeni, care să suscite interes pe această temă. Deși, după cum s-a văzut, reprezentanții cei mai autorizați din partea Ecoserv Sig cât și din partea Primăriei, este vorba de Moldovan Gheorghe – șeful Ecoserv Sig, și Toth Tivadar – viceprimarul municipiului, prezenți la ora stabilită, la acea dezbatere care până la urmă, din lipsă de cetățeni, de propuneri, s-a declarat bifată și închisă urmând ca proiectul de hotărâre să-și urmeze calea aprobărilor odată cu votul consilierilor locali. În afară de Anca Radu de la JSR și subsemnatul – din partea presei, nu a fost țipenie de sighișorean, deși o astfel de dezbatere era binevenită, adăugând la proiectul cadru unele sugestii , propuneri, unele amendamente ce ar fi dus la îmbunătățirea calității lucrărilor utilităților publice-gospodărești pe întreg orașul, din partea acestei societăți comerciale pliată pe banul public.

Majorări de tarife pentru chiriaşii pieţei?

S-a discutat fie chiar și în treacăt, odată cu implementarea Hotărârii de Guvern prin care salariul minim s-a stabilește la o cotă de 2.080 de lei, iar în baza Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 se stabilește creșterea salariului minim în domeniul construcțiilor la 3.000 de lei. Odată cu aceste două acte normative, reprezentanţii SC Ecoserv Sig au fost nevoiți să modifice și tarifele cât și prețurile practicate față de tarifele precedente. De asemenea, în proiectul supus dezbaterii, se solicita mărirea tarifelor practicate pe mesele închiriate din Piața Agroalimentară, cât și majorarea prețurilor practicate în cadrul parcărilor auto publice. După cum se susține, tarife care nu au mai fost majorate de la începutul activității, proiect în care este inclus și tariful Stației de sortare deșeuri menajere, materiale supuse dezbaterii reliefate și pe site-ul primăriei. Din păcate, legat de Piața Agroalimentară, trenează de ani buni, aceleași lucruri nedorite, legate de întreținere, curățenie, administrare, unele îmbunătățiri esențiale și binevenite care trebuiau aduse până în prezent la alte standarde calitative. Prestația gospodărească în zona pieței lasă mult de dorit, vara când plouă, apa băltește, canalizările sunt înfundate, producătorii de legume pe timpul nopții dorm sub mesele betonate, iar potrivit șefului pieței, mare parte din cei care vând, sunt samsari, adică se ascund sub masca unor carnete de producători din pix completate. Acest lucru a fost reliefat nu o dată de cei care au în portofoliu activităților de serviciu, administrarea pieței, proliferând marfa la negru vândută de te miri cine și de unde adusă, iar firmele, societățile comerciale cu activități în domeniu, nu sunt lăsate în piață să-și desfacă produse agroalimentare, unde casa de marcat își are valoarea ei. Deși societățile comerciale cu profil agricol, potrivit legii, au drept într-un anumit procent să ocupe parte din mesele pieței. În situația dată, orice mărire de tarife pe mesele și suprafețele închiriate, în mod direct se răsfrâng asupra cumpărătorului de rând, întrebându-te pe bună dreptate, cui folosesc aceste măriri de tarife dacă pe parcursul anilor nu se face nimic?

”Chestii” care după viceprimarul Toth Tivadar, ”ar trebui discutate, în rest după încheierea dezbaterii”, numai dacă, odată cu declararea dezbaterii închise,viceprimarul nu ar fi plecat ca din pușcă, fără a mai fi puse în discuție celelalte metehne dintr-un Regulament al Pieței, mult așteptat. La întrebarea pusă, în ce constă fundamentarea ce concură la mărirea tarifelor ce se vor practicate la Piața Agroalimentară, şeful Ecoserv Sig și-a fundamentat mărirea tarifelor de la piață previzionând un buget unde s-a estimat unele intervenții și reparații la: grupul social de 10.000 de lei, amenajare spațiului sacrificare miei, lucrări în valoare de 10.000 de lei, amenajare birou DSV – 5.000 de lei, amenajare hală vânzare pâine, produse apicole 10.000 de lei, acoperire mase platou piață – 54.000 de lei, cheltuielile cu salubritatea, cheltuielile cu deșeurile pe întreaga piață undeva la 70.000 de lei.

S-a consemnat în procesul verbal al dezbaterii, în raportul de specialitate s-a făcut unele modificări aduse la cunoștința secretarului de Primărie, și anume toți șoferii, conducătorii auto din cadrul SC Ecoserv Sig, au fost trecuți la secția ”Construcții drumuri” urmând cât de curând să vedem pus pe tapetul dezbaterii Regulamentul de funcționare a pieței agroalimentare cu adnotările necesare.

Vasile LUCA