Consiliul Județean Mureș, proiecte ambiţioase pentru 2019

Miercuri, 23 ianuarie, președintele Consiliului Județean (CJ) Mureș, Péter Ferenc, a oferit în cadrul unei conferințe de presă detalii privind planurile instituției pentru 2019, dar și o scurtă retrospectivă a realizărilor din 2018.

Pe lista priorităților din 2018 s-a aflat problema aeroportului, deschiderea Transilvania Motor Ring deoarece se realizase din bani europeni și era necesară deschiderea investiției până în decembrie 2018. De asemenea, s-a prioritizat problema managementului deșeurilor pe județul Mureș, care conform președintelui CJ Mureş a fost rezolvată în proporție de 90%, ultima fază derulându-se în acest moment. A persistat și problema recurentă a drumurilor județene.

„Au reprezentat o problemă deosebită drumurile județene unde în anii precedenți am avut probleme atât cu deszăpezirea, cât și cu întreținerea curentă, cu plombările acestor drumuri, ceea ce am reușit să rezolvăm prin contracte subsecvente și încheierea unor acte adiționale în fiecare an. În așa fel nu mai trebuie să așteptăm după realizarea licitațiilor. Pentru acest mandat am reușit să rezolvăm problema prin aceste contracte subsecvente”, a spus Péter Ferenc.

Domeniul medical, întotdeauna pe lista de priorități

Prima problemă discutată a fost dezvoltarea sistemului de sănătate. „Aici cred că cu toții suntem de acord că sunt foarte multe lucruri de realizat și ceea ce este cel mai aproape de noi este construirea unui buncăr de radioterapie la Clinica de Oncologie. Această lucrare a fost demarată în anul 2018 deci există un contract ferm, iar în primăvara acestui an ar trebui începute lucrările de construcție, ceea ce înseamnă că până la sfârșitul anului trebuie să fie funcțional”, a spus Péter Ferenc.

Un alt subiect important pe sănătate aflat pe lista de priorități este finalizarea clădirii de lângă Urologie, Medicala II, de pe Gheorghe Marinescu, care a fost începută deja de mulți ani, fiind o clădire în roșu acum. Problema stă la managementul „nu prea sănătos”, din cauza căruia au fost alocați bani pentru o expertiză de 2 ani, care acum a fost finalizată. Momentan, suma se ridică undeva la 6,5 milioane de lei în baza expertizei. Trebuie alocate sume și pentru aparatură unde sunt cerințe foarte mari, dar și pentru lucrări de întreținere și reparații în toate cele 17 clădiri vechi, unele chiar monumente arhitecturale sau istorice, ale Spitalului Județean.

„În 2018, toată suma care a fost cerută de direcția Spitalului Județean, a fost alocată pentru reparații”, a ținut să precizeze Péter Ferenc.

Centru de conferinţe

Un proiect pe care președintele CJ Mureş îl consideră însemnat este construirea unui mare centru de conferințe și evenimente din Transilvania care să se afle în Târgu-Mureș sau zona adiacentă. „Putem să vorbim foarte concret. Avem un nod lângă Târgu-Mureș, în zona Unghenilor, unde există aeroport, există ieșirea de pe autostradă, avem un punct multinodal, căruia i se va adăuga și punctul nodal de cale ferată. În această zonă foarte ușor se poate apropia oricine, iar GastroPan-ul care a fost anul trecut pentru al 10-lea an, anul trecut a venit pentru a 10-a oară în județul Mureș, dar neavând spații, anul acesta au plecat spre Timișoara. Și există foarte mulți organizatori de evenimente care ridică această problemă serioasă, care nu pot veni la noi în județ, spațiile din hoteluri fiind foarte mici”, a spus Péter Ferenc.

Se dorește dezvoltarea turismului

„Avem o cale ferată dezafectată în zona Văii Nirajului și vrem să facem un proiect prin care să creem o pistă de bicicletă, pentru cicloturism. Primul pas ar fi obținerea proprietății de la statul român, și în al doilea rând ar fi să facem un studiu, cam care ar fi indicatorii tehnici și economici necesari”, a punctat Péter Ferenc.

Traseul ar lega Ungheni – Târgu-Mureș – Valea Nirajului – Sovata și ar avea aproximativ 100 de kilometri. Cererea este foarte mare, în alte țări fiind trasee de peste 100 de kilometri. Pe un astfel de traseu, pe lângă avantajul mișcării, se pot organiza puncte turistice, de informare și chiar de agrement și astfel se va putea merge din Târgu-Mureș în Sovata cu bicicleta și cu siguranță va crește numărul turiștilor în zonă.

Construirea unei piste de biciclete, din punct de vedere birocratic, este la fel de complicat ca și construirea unei autostrăzi. Din acest punct a pornit ideea de a construi una pe terasamentul căii ferate, în zona adiacentă, care aparține statului și care nu ar implica achiziționare de terenuri.

A fost abordat și subiectul repetitiv al drumurilor județene.

„În acest an, chiar dacă am avut multe lucruri pozitive, cu peste 60 de kilometri de strat de asfalt așternut, în acest an îmi doresc chiar și mai mult”, a spus Péter Ferenc.

S-a organizat în 2018 o licitație prin care vor putea fi făcuți 30 de kilometri în momentul în care cei de la Consiliul Județean vor primi bugetul. Pe programele europene se speră să înceapă măcar lucrările în acest an, pe traseele Ungheni – Târnăveni, care în acest moment se află în litigiu și Sighișoara – Archita.

Transilvania Motor Ring a fost inaugurat cu succes, fiind peste 600 de mașini prezente la deschidere, fapt care a dat naștere problemei parcărilor.

„Dorim să facem o dezvoltare a acestei investiții și pentru asta în primul și în primul rând trebuie rezolvată problema parcărilor și problema accesului”, a spus Péter Ferenc.

CJ Mureş caută să achiziționeze teren agricol pentru a oferi locuri de parcare, dar și pentru a construi un drum de acces din Sânpaul, momentan existând doar cel îngust din Cerghiz și Cerghizel. Aceste parcări vor fi însă realizate din bugetul județului, întrucât nu se oferă fonduri europene pentru un astfel de amplasament.

O nouă centură?

„Anul acesta trebuie să dăm obligatoriu viață zonei metropolitane. Eu consider în așa fel că asociația este inutilă dacă nu putem să îi dăm viață anul acesta. Știm foarte bine că centura de Nord-Est este într-un blocaj total din partea CNAIR-ului. Unul dintre lucrurile cele mai importante despre care aș vrea să vorbim este centura de Sud-Vest a Târgu-Mureșului în această zonă metropolitană, să încercăm să o pornim. Ca și traseu există posibilitatea, numai să facem un proiect, să facem un studiu pentru realizarea acestei centuri. Important pentru mine e să pornim în ritm alert această asociație, dacă nu reușim să facem acest lucru, atunci chiar este inutilă această asociere”, a declarat Péter Ferenc. Traseul va fi Ungheni – Ernei, și trebuie realizat cât mai repede, altfel, „vom avea probleme imense”.

Președintele CJ Mureş nu a ezitat să vorbească de proiectele pe care le propune pentru anii următori, cum ar fi mărirea capacității și modernizarea aeroportului, cu încă o aerogară pentru SMURD și privat, un proiect de 50 de milioane de euro care este planificat pentru 2021, care ar trebui depus în acest an pentru fonduri europene la Bruxelles.

Pârtie de schi pe Valea Gurghiului

Al doilea proiect pe care Péter Ferenc dorește să-l demareze este crearea unei pârtii de schi pe Valea Gurghiului. Acest plan ar mări sezonul turistic în județul Mureș cu 2-3 luni.

„Există măsurători să creem o zonă schiabilă pe munții Gurghiului cu ieșire spre Ibănești și cu ieșire spre Sovata. Acest program a fost prins în proiectul Ministerului Turismului, dar a fost prins fără sume deocamdată. Dorim să facem studii de fezabilitate, să avem indicatorii tehnico-economici, să facem pasul înainte. Este vorba de un sistem schiabil de aproximativ 12 de kilometri, cu o înălțime de 1.250 – 1.770 de metri, poziționat în Nord-Vestul munților Gurghiu”, a concluzionat Péter Ferenc.

Planurile Consiliului Județean pentru acest an sunt numeroase, însă vor fi discutate punctual în momentul în care se va stabili bugetul pentru anul 2019, toate prioritățile fiind momentan estimative și discutate în mod principial.