FOTOGALERIE. Mica Unire, sărbătorită la sediul IPJ Mureș

Instituția Prefectului – Județul Mureș, în colaborare cu Garnizoana Târgu Mureș a organizat în 24 ianuarie un eveniment de sărbătorire a Unirii Principatelor Române din 1859. Ceremonia militară și religioasă a avut loc la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș și a beneficiat de prezența a numeroase personalități ale vieții politice și ale administrației târgumureșene.

Mesajul premierului Viorica Dăncilă

Prof. univ. dr. Liviu Boar, cadru asociat al UMFST, a prezentat importanța

istorică a momentului, după care Mircea Dușa, prefectul Județului Mureș a dat citire mesajului transmis de primul ministru al României, Viorica Dăncilă: „Se împlinesc astăzi 160 de ani de la primul act istoric major în devenirea statului unitar și suveran român actual: Unirea Principatelor Române, de la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza domn al Moldovei și Țării Românești. Aristocrația noastră din acele timpuri, prin vârfurile sale intelectuale și politice, precum și cea mai mare parte a populației, au reușit să transforme în realitate, pe o temelie durabilă, idealul unității naționale românești, întrevăzute de geniul voievodului Mihai Viteazul la 1600 și desăvârșite cu Marea Unire din 1918.

Am avut de partea noastră un context extern favorabil, state europene-prietene, dar, mai ales, am avut elite românești remarcabile, care au crezut în destinul românesc, și o voință populară extraordinară de a „seca Milcovul“, de a șterge barierele între român și român.

Acest moment al istoriei noastre să îl sărbătorim cu încredere în România și în resursele inepuizabile ale ființei românești. Avem experiența coeziunii interne pentru o cauză, a luptei pentru locul nostru în istorie și în lume, a victoriei care nu a fost niciodată obținută în cotropire, ci în apărarea a ceea ce ne aparține. Această pagină de istorie și idealul de unitate al înaintașilor care au făcut posibilă devenirea României de astăzi sunt fundamentale pentru viitorul națiunii române, pentru evoluția noastră ca societate modernă, atașată valorilor europene, în care drepturile și libertățile sunt respectate și apărate, ca stat suveran, prețuit de partenerii europeni și internaționali.

Faptul că astăzi marcăm Ziua Principatelor Unite atât în România, cât și la Bruxelles, unde în calitate de stat care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene ne asumăm cu onoare responsabilitățile, este un motiv de mândrie pentru țara noastră și pentru români. Este, totodată, o confirmare a faptului că poporul român a avut întotdeauna puterea și înțelepciunea să aleagă calea dreaptă.

Am încredere absolută în destinul nostru național și european. Am încredere în români și în România! La mulți ani, România!“ a transmis Viorica Dăncilă. Mircea Dușa a făcut apoi o completare celor citite, precizând că realizarea Unirii a fost posibilă printr-o desfășurare de forțe complexă: „La ceea ce s-a spus aici aș adăuga importanța elitei politice de la acea vreme. Sigur că domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost cel care a fost ales în cele două principate românești, dar nu trebuie să uităm valoarea și priceperea intelectualității și a politicienilor de la acea vreme care, de dataaceasta, nu pe calea armelor, ci folosind o armă foarte importantă, diplomația, au reușit să facă unirea Principatelor pentru că au știut că există un context internațional favorabil, care va recunoaște Unirea Principatelor și va face ca pentru prima dată în istoria lumii să se vorbească de România. Noi, cei de astăzi, trebuie să ne cunoaștem istoria și trecutul și să apreciem valorile poporului român și avem datoria de a transmite generațiilor viitoare sentimentul acesta de dragoste de țară, de patriotism, dar păstrăm ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri.“

Omagiu lui Alexandru Ioan Cuza

Zaharie Mureșan a înmânat comisarului-șef Dumitru Bîltag, șef al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș o placă de marmură având gravat chipul domnitorului Alexandru Ioan Cuza pentru a fi amplasată pe clădirea Poliției orașului Sângeorgiu de Pădure.

A urmat apoi ceremonia depunerii de coaroane, în cadrul căreia au depus coroane Parlamentul României, din partea Camerei Deputaților, deputatul Dinu Socotar, Lavinia Cosma, Levente Vass și Marius Pașcan, Instituția Prefectului Județului Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Consiliul Județean Mureș, Garnizoana Târgu Mureș, și structurile Ministerulului Administrației și Internelor.



În continuare, participanții la eveniment au aistat la defilarea efectivelor aparținând Batalionului de sprijin din Târgu Mureș, urmate de reprezentanți din cadrul Unității Mobile de Jandarmi Regele Ferdinand I din Târgu Mure și de efective ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea din Târgu Mureș.

Momentul aniversar a fost încheiat printr-o tradițională Horă a Unirii, la care au participat majoritatea celor prezenți.

Fapte, nu vorbe!

La final, Mircea Dușa a mai punctat câteva aspecte importante ale momentului istoric celebrat.

„24 ianuarie e o zi importantă în istoria României. Acum 160 de ani s-a s-a realizat Unirea Mică, așa cum a intrat în conștiința poporului român, atunci când de fapt s-au pus bazele Unirii Mari de la 1918. Este de apreciat faptul că politicienii de la acea vreme au realizat contextul internațional în care se aflau și au făcut ca acele două principate române să se unească și unirea să fie recunoscute de țările din Europa și nu numai. Perioada aceea a fost una de transformări deosebite, s-au pus bazele statului modern român, s-a realizat unificarea Parlamentului, a Guvernului, au fost create principalele instituții ale statului și adoptate legi care au influențat în bine activitatea economică, socială și administrativă din acea perioadă, în România“, a declarat prefectul județului Mureș.

Alexandru Cîmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, și-a exprimat, pentru cotidianul Zi de zi, părerea referitoare la exemplul pe care Alexandru Ioan Cuza l-a dat poporului român: „Cam tot ce ne-a lăsat Alexandru Ioan Cuza din perspectiva poziției pe care a ocupat-o este la fel de important. Au trecut 153 de ani de la momentul abdicării și încă nici un mare om al acestei țări, conducător, indiferent că a fost președinte, guvernator sau că a avut alt statut, guvernele nu au reușit în acești ani să se apropie de realizările din punct de vedere reformativ pe care le-a realizat Alexandru Ioan cuza în cei șapte ani de domnie. Cred că este un exemplu pentru noi toți, politicieni și nu numai, pentru că mai degrabă se duce o politică a vorbelor, a promisiunilor și foarte puțin o politică a faptelor.“ Alexandru Cîmpeanu a transmis și un îndemn mureșenilor: „Atunci când trebuie să își aleagă conducătorii, să o facă cu înțelepciune. Să nu plece urechea la promisiuni, ci să se orienteze către ceea ce au făcut și pot face cei care le cer votul.“

Andrei VORNICU