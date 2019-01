PLUS și-a ales conducerea. Mureșeni în noile structuri PLUS

Dacian Cioloș a fost ales, sâmbătă, 26 ianuarie, în cadrul primei Convenții Naționale a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS), în funcția de președinte al formațiunii politice. Pe lista celor 50 de membri incluși de noul președinte în Consiliul Național PLUS se află și sighișoreanca Oana Maria Bogdan, coordonator al regiunii Centru,din care face parte și județul Mureș, alături de Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu.

În cadrul Convenției Naționale care a avut loc la București, și la care au participat peste 1.500 de membri, Dacian Cioloș a fost ales în funcția de președinte, cu un scor de 99,17% din voturile delegaților. Totodată, delegații veniți din țară și din diaspora au votat statutul partidului, membrii Comisiei Naționale de Cenzori și pe cei ai Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj.

„Acest moment e doar un început. Am suferit suficient de sentimentul neputinței. De azi, nu numai că nu mai suntem singuri, dar vedem clar ce avem de făcut. Și e simplu: să avem curajul să fim noi înșine, să fim convinși că nu depindem de alții. Am decis să mă implic pentru că nu există altă soluție“, a spus Dacian Cioloș, președintele PLUS.

Mureșean în organismul național de arbitraj

Profesorul dr. Andrei Cotruș, lector al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș, a fost ales în prima Comisie Națională de Integritate și Arbitraj.

”În calitate de participant delegat pentru județul Mureș la Convenția Națională a partidului PLUS, am fost plăcut impresionat de numărul mare de tineri participanți. Consider că acest lucru este unul de maximă importanță în actuala situație politică din țara noastră, dovedind că apatia tinerilor alegători este pe cale să se sfârșească. Astfel prin ei, și prin noi toți ceilalți, România poate și trebuie să fie și să rămână pe PLUS. Am candidat pentru una dintre cele 7 poziții din Comisia Națională de Integritate și Arbitraj și spre satisfacția mea, am fost ales. Mulțumesc pe această cale, tuturor colegilor care m-au votat și le promit că voi face tot ce îmi stă în puteri, astfel încât să mă ridic la înălțimea așteptărilor”, a declarat profesorul mureşean.

În cursa pentru comisia formată din șapte reprezentanți au intrat peste 80 de candidați membri PLUS.

Profesorul universitar Mihaela Miroiu a susținut un discurs în cadrul căruia a salutat atât modul în care PLUS s-a organizat, cât și pregătirea profesională consemnată în portofoliile celor 43 de candidați înscriși în cursa internă pentru alegerile europarlamentare: „Mie nu îmi vine să cred cât de mulți sunteți, nu îmi vine să cred ce compoziție frumoasă văd în fața mea, și în materie profesională, și în materie estetică, luminoasă ca oameni. Am avut privilegiul să îi cunosc pe unii dintre dumneavoastră cu ocazia unei întâlniri la Bruxelles, pe alții cu ocazia Școlii de Vară de la Cluj. Pe unii dintre dumneavoastră i-am cunoscut altfel. Fac parte din comisia de evaluare a candidaturilor pentru europarlamentare. Din 43 de CV-uri și proiecte politice și civile, îmi venea să mă închin. Nu îmi era rușine cu niciunul. Simțeam că răsare speranța”.

Convenția a fost deschisă de mărturia unui supraviețuitor al tragediei din Clubul Colectiv, a cărui soră și-a pierdut viața din cauza incendiului. Pe scenă au mai urcat actrița Oana Pellea, fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, vloggerul Mihai-Alexandru Hash precum și un membru PLUS diaspora, sosit special din Statele Unite.

Text: Edith VEREȘ

Foto: Steluţa POPESCU