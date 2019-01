Tuberculoză, paratuberculoză, trichineloză și anemie infecțioasă: problemele sanitar-veterinare ale județului Mureș la finalul lui 2018

Share



În cadrul ședinței Colegiului Prefectural al județului Mureș din data de 29 ianuarie, Kincses Sandor, directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, a prezentat un raport al acțiunilor de prevenire a pestei porcine africane la nivelul județului Mureș. De asemenea, a făcut precizări cu privire la situația epidemiologică actuală la nivel național și județean și situația privind focarele de trichineloză și scrapie la nivelul județului Mureș.

Motivul pentru care județul Mureș a fost scutit de pesta porcină se poate datora și numărului scăzut de porci pe care îi avem comparativ cu alte județe.

Județul Mureș, pe primul loc la mistreți împușcați

„De ieri, numărul județelor în care a apărut pesta porcină s-a multiplicat, cu 2, a apărut în județul Timiș, confirmat și în județul Arad. Problema mare este în județul Timiș deoarece au peste 40 de ferme comerciale cu peste 600.000 de porci. Noi la nivelul județului Mureș avem undeva la 70.000 de porci, deci impactul din punct de vedere economic asupra județului Timiș este mult mai mare”, a precizat Kincses Sandor.

Situația din țările învecinate, Ucraina și Republica Moldova este oficial necunoscută datorită faptului că statele respective nu fac parte din Uniunea Europeană, nefiind obligate să-și raporteze problemele, însă din discuțiile cu colegii din alte zone, Kincses Sandor a ajuns la concluzia că situația noastră este comparativ mult mai bună la noi.

În afară de diferite acțiuni de informare, la noi în județ s-au desfășurat activități de recoltare de probe. La nivelul anului 2018, în județul Mureș s-a obținut un număr record de probe de la mistreți împușcați la nivel național, aproximativ 2.300 de mistreți, probele având o afluire săptămânală. În luna ianuarie 2019 deja au fost vânați 500 de mistreți la nivelul județului. La nivelul gospodăriilor au fost recoltate un număr de 1.300 de probe reprezentând animale cu semne de boală sau animale moarte.

Probleme cu animalele neidentificate

Față de alte județe, la noi nu au fost găsite animale vii în trafic, transportate de bișnițari, ei reprezentând principala cauză de transmisie a bolii. De obicei aceștia cumpără animale din județele afectate la un preț redus și le transportă dintr-un județ în altul. Este foarte important ca crescătorii să cumpere animale identificate, cu documente sanitar-veterinare pentru a nu introduce boala în județ.

S-au făcut de asemenea controale la stâni, verificându-se 36 dintre ele. Situația este mai problematică acolo deoarece au fost găsite 56 de animale neidentificate, 57 de câini neidentificați, nevaccinați, crescuți în libertate, și suine aflate în semilibertate, realizându-se contactul dintre porci domestici și sălbatici.

Focarele de scrapie – eliminate

Cele trei focare de scrapie despre care s-a discutat în trecut au fost lichidate în număr total de 2.467 de ovine, iar proprietarii au fost despăgubiți, în total despăgubirile ridicându-se la o sumă de aproximativ un milion de lei. Pe lângă scrapie, specialiștii de la DSVSA Mureș s-au mai confruntat cu o serie de focare de boală la animale.

„Avem un focar de tuberculoză la un crescător de animale din comuna Gurghiu. Animalul a ieșit la testare pozitiv, a fost sacrificat în scop de diagnostic și s-a confirmat boala. El mai are un număr de patru animale care vor fi retestate și după două retestări consecutive se poate stinge boala. Este sub restricții, deci laptele nu va fi predat. Am mai avut suspiciuni la 18 bovine care au fost sacrificate de asemenea pentru diagnostic. La nouă dintre ele nu s-a confirmat, una este confirmată și mai avem opt în lucru. Avem și focare de paratuberculoză în număr de patru la ferme, care este o boală care produce mai mult pagube economice. Nu se manifestă spectaculos, nu impune restricții, animalele efectiv slăbesc și nu dau producția scontată. Am avut focare de anemie infecțioasă, cinci la număr, iar acolo, din păcate, unii dintre proprietarii de cai nu prea respectă legea. S-a reușit uciderea animalelor și scoaterea lor din efectiv. Am mai avut pe tot parcursul anului zece focare de trichineloză, fără îmbolnăvire la om, dintre care nouă au fost despăgubiți, cele mai multe fiind din comuna Pogăceaua, localitatea Pârâu Crucii și un singur caz la Sânpaul. Au fost depăbiți cei care aveau animalele identificate. Nu s-au înregistrat îmbolnăviri la oameni”, a concluzionat Kincses Sandor.

Prefectul Mircea Dușa s-a declarat mulțumit de raportul prezentat și de activitatea DSVSA Mureș.

„Datorită preocupării constante și a unei activități intense atât în ceea ce privește prevenirea unor fenomene, cât și controalele care au fost efectuate, putem să apreciem activitatea Direcției Sanitar Veterinare și sigur că rezultatele muncii se văd în situația prezentată și faptul că nu au probleme deosebite în județul Mureș în cadrul anului 2018. Asta denotă faptul că avem personal bine calificat la direcție, care își realizează atribuțiile de serviciu așa cum prevede legea”, a spus prefectul judeţului Mureş.