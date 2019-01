Umorul moldovenesc poposește la Reghin

Share



Trei dintre comedianții care au fãcut furori la celebra emisiune iUmor de pe Antena 1 ajung, sãptãmâna viitoare, la Reghin, pentru a susține un spectacol de exceptie la Casa de Culturã „Eugen Nicoară”. Este vorba despre Gabriel Gherghe, Bobi Dumitraș si Petricã Istoc. Spectacolul va avea loc pe 7 februarie, ora 19:00, prețul unui bilet fiind de 30 de lei. Cu peste 13 milioane de vizualizãri pe youtube, Gabriel Gherghe, Bobi Dumitraș si Petricã Istoc sunt trei dintre cei mai îndrãgiți comedianți din țarã. Apreciați de juriul și publicul iUmor, cât și de mulțimea de spectatori care i-a văzut la showurile live, cei trei anunțã un super show de stand up comedy 100% moldovenesc. Avampremierea spectacolului de la Reghin ne-a fost făcută de Bobi Dumitraș, cunoscut publicului din trupa Fără Zahăr.

Reporter: Pentru început, cine este Bobi Dumitraș ? De unde vine, ce face ?

Bobi Dumitraș: Bobi este un moldovean din Dorohoi, care vrea să treacă prin viaţă zâmbind şi molipsind publicul cu stare de bine, precum o viroză din aia bună, dacă aşa ceva ar putea exista vreodată. Fac comedie în toate formele în care mă pricep: muzică prin Fără Zahăr, publicistică pamfletară, textier al unor piese de teatru împrăştiate prin ţară şi, de ceva vreme, “comedie din chicioare”.

Rep.: Lumea te știe din trupa Fără Zahăr. Cum ai nimerit în proiectul ăsta ?

Bobi Dumitraș: Nu toate glumele rimează şi, mai mult decât atât, Fără Zahăr este un proiect care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, deci trebuie să ofere satiră curată, care să nu derapeze. Or eu uneori derapez într-un mod plăcut şi era păcat să nu propun publicului adult glumele mele.

Rep.: Ajungem la fenomenul Stand Up. Cum te-ai intersectat cu el ?

Bobi Dumitraș: Sunt ani buni de când fac spectacole de Stand Up Comedy, doar că nu ieşisem cu acest proiect la nivel national, aşa cum fac de vreun an încoace. Am prieteni comedianţi care m-au încurajat, ba chiar m-au împins de la spate.

Rep.: Moldovenii au talent la umor. De unde acest har ?

Bobi Dumitraș: Suntem nişte păcătoşi antrenaţi să dăm explicaţii plauzibile acasă. Probabil uneori umorul se creează independent de voinţa noastră.

Rep.: Câteva cuvinte despre colegii tăi ?

Bobi Dumitraș: Atât Gabriel Gherghe cât şi Petrică Iştoc sunt nişte comedianţi care au muncit mult şi au confirmat în faţa a multe mii de oameni care au venit să îi vadă prin întreaga ţară. Le scriu oricând scrisori de recomandare.

Rep.: Ajungeți la Reghin. Ai mai dat pe aici ?

Bobi Dumitraș: Am cântat în cadrul unui festival, acum câţiva ani. Şi am o vioară făcută la voi. Chitara e de import, primită cadou, scuze!

Rep.: Ce pregătiți pentru publicul reghinean ?

Bobi Dumitraș: Publicului reghinean îi pregătim un tur de forţă, o oră jumătate de umor sănătos, poate pe alocuri spinos, dar unde altundeva să spargem tiparele dacă nu pe scena de Stand Up Comedy ?

Rep.: O invitație publicului să vină să vă asculte

Bobi Dumitraș: Dragi reghineni, vă aşteptăm cu tot dragul, joi 7 februarie, la ora 19:00, în sala Casei de Cultură. Garantăm o porţie zdravănă de hohote de râs. Iubitele voastre vor deveni mult mai zâmbitoare, mai binevoitoare şi mai înţelegătoare. Ba chiar o doamnă din Botoşani s-a trezit, a doua zi după show, vorbind la perfecţie opt limbi străine!