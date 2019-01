FOTO: Jucăriile din lemn, însuflețite la atelierul lui Adrian Burian

Share



Printre proiectele prezentate anul trecut, în cadrul sesiunii de toamnă „Abonament pentru Comunitate”, a fost și ”Handmade in Reghin – De la Hobby la Antreprenoriat”, care și-a deschis seria de workshopuri, marți, 29 ianuarie, la atelierul meșterului popular Adrian Burian.

„Cu mult entuziasm am inaugurat primul workshop organizat în cadrul proiectului nostru ”Handmade in Reghin – De la Hobby la Antreprenoriat”. Tema aleasă pentru workshop este „Jucării și jocuri din lemn ” cu meșterul popular Adrian Burian. Adrian ne-a introdus în lumea minunată a lemnului, material natural care poate fi transformat în orice își imaginează sculptorul, meșterul, designerul sau artizanul. Adrian ne-a învățat să respectăm lemnul, să îi dăm formă și folos și în același timp să ne dezvoltăm creativitatea”, ne-a declarat Alexandrina Biriș, coordonatorul proiectului ”Handmade in Reghin – De la Hobby la Antreprenoriat” alături de Diana Bejan.

Adrian Burian: „Fericiți că au putut să facă o jucărie din lemn cu mânuța lor”

În cadrul workshopului, participanții au lucrat direct cu echipamentele și ustensilele specifice lucrului cu lemnul. Participanții, au învățat prin practică etapele prin care trece lemnul în stare brută până când ajunge la stadiul final, luând forma unei jucării .

„Invitația de a face parte din acest proiect a venit din partea Alexandrinei și a Dianei, care au venit cu această idee de a susține handmade-ul reghinean. Având un spațiu cât de cât corespunzător, am oferit un număr de cinci locuri pentru acest atelier. Inițiatorii proiectului au venit cu ideea de a face o jucărie din lemn , ne-am organizat, totul a fost super frumos. Participanții s-au declarat mulțumiți de acest atelier, cred că sunt destul de fericiți că au putut să facă o jucărie din lemn cu mânuța lor. Prin acest lucru demonstrăm faptul că, la anumite târguri sau alte evenimente, jucăria are un preț, prin care se justifică munca, implicit prețul”, a precizat Adrian Burian.

10 ateliere în cadrul proiectului

După cele trei ore petrecute cu Adrian, participanții au plecat acasă cu noi informații și deprinderi practice despre crearea unei jucării, posibil cu o nouă pasiune pentru modelarea lemnului. Mai mult decât atât, Adrian le-a împărtășit din experiența lui antreprenorială, oferind informații despre modalități de promovare și vânzare a produselor sale.

„Îl știam pe Adi, fapt pentru care am apelat la el. Noi, prin proiectul nostru, ne-am propus un număr de zece ateliere , cel cu jucăriile fiind primul dintre ele. În acest sens, l-am contactat pe Adi, care a fost foarte receptiv la ideea noastră. După acest atelier vor mai urma altele, care vor avea loc până la viitorul eveniment ”Abonament pentru Comunitate” , undeva în luna mai. Finanțarea prin ”Abonament pentru Comunitate” a asigurat materialele necesare acestui atelier, restul fiind făcut voluntar. Următorul atelier din cadrul acestui proiect va fi pe 7 februarie, la Muzeul Etnografic „Anton Badea”, tema fiind Quilling (hârtie răsucită)”, a menționat Alexandrina Biriș.