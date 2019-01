Share



În numele universității ce ar trebui să reunească renașterea acestui târg minunat

Vălurile sesiunii tensionate a mediciniștilor UMFST, potențate de valurile guvernării ce va să vină…!

Student fiind și de atunci înspre maturitate am văzut de zeci bune de ori filmul Villon. Francois Villon. Parcă dintotdeauna și cu atât mai mult la Paris, a existat şi – era să zic – har Domnului există o luptă surdă peste milenii în a stăpâni și a fi alături de studenți, fie puterea bisericească, fie cea regală sau republicană, cum o fi regimul, în încercarea de a-și asigura liniștea, dar și sprijinul energiei dezlănțuite a tinerilor din universități. Arc peste timp nimic nou sub soare. Minți luminate și minți tenebroase. Adevăr și cum trebuie să ne obișnuim, postadevăr.

Dincolo de rememorarea pur subiectivă de mai sus, după cele câteva zile de desfășurări de momente vizibile, imagistic în principal și mai puțin vocal, evenimente și mai puțin obișnuite unui ochi neavizat în a le sesiza, darămite a le desluși, în spațiul academic al Universității de Medicină și Farmacie, Știință și Tehnică (UMFST) din Târgu-Mureș s-au petrecut câteva fapte incontestabile. După deciziile uneori dramatice dar raționale din aprilie și din vara lui 2018, după fuziune și după apariția noii structuri academice, UMFST, în ciuda dinamicii proactive și înțelepte a multora dintre dascălii și liderii comunităților mureșene, părea că anul universitar a trecut sinuozitățile inerente unui nou început. N-a fost să fie așa, concertul cu Enescu în deschidere de la Ateneu, nu a avut reverberații diferite la Filarmonica de la Târgu-Mureș. Notele Rapsodiei enesciene în consonanță cu prietenia reală dincolo de timp și spațiu și istorie cu Bartók Béla, pare să fi căpătat valențe diferite în simfonia examenelor târgmureșene a celor ce se pregătesc pentru marele jurământ a lui Hipocrate. Sângele tânăr trebuie înțeles și apărat. Câtă vreme vine din bibliotecile lecturii marilor descoperitori ai omului și întru interesul generației lor și nu doar a generalilor din fruntea oștilor publice. Tinerii mereu au schimbat lumea. Mulți știm și oprim secundele întru amintirea aniversării de 50 de ani de la Woodstock cu toate mesajele unei generații de tineri răzvrătiți…

Să revenim…

Interesantă prima postare a Ligii Studenților prin președinte Dalia Lavinia Dreptate din 18 ianuarie (vezi alăturat textul în casetă). Sămânța era aruncată.

Pe 22 ianuarie a fost o ședinţă de Senat a UMFST în care a fost luată decizia de înființare a Facultății de Medicină în limba engleză. Aici trebuie reamintit că anul trecut după decizia de unificare a UMF cu UPM, în ședință de Senat, cadrele didactice maghiare s-au retras din Senat tocmai din cauza fuziunii. Și încă nu au revenit. Despre propunerea ca numele Universității să fie într-un viitor neprecizat încă Emil Palade – românul american laureat al Premiului Nobel – propunere necesară pentru a parcurge traseul birocratic în minister până la o decizie definitivă părțile păstrează o relativă discreție. În ciuda disputelor nepublice – de ce nu un nume de ardelean sau și a numelui unui profesor maghiar sau a unei denumiri cu trei nume în denumirea UMFST, momentul din 22 ianuarie a fost precedat de încărcarea în 21 ianuarie a Imnului UMFST pe YouTube, unde până azi au fost peste 100.000 de vizualizări. Azi comentariile nu mai sunt publice, din motive lesne de înțeles, dar imnul realizat de Vizi Imre și cântat de studente a suscitat critici din partea mai multor studenți. Și nu numai. Aici începe povestea studenților. Eu personal am auzit imnul acum doi ani la Gala UMF. Nu era o noutate. Acum doar a fost clar că se vroia un brand al UMFST. Imnul cred că a fost un pretext în spațiul virtual. Atacuri și cuvinte grele. Nu le reproduc aici.

În 25 ianuarie, undeva la 300 de studenți fapt confirmat și de pozele care circulă pe net, au manifestat la UMFST Târgu-Mureș. Studenți și câțiva dascăli. Informațiile sunt exclusiv din surse ale studenților maghiari. Pe 28 ianuarie un alt miting spontan al studenților și cadrelor didactice. Pe holul central de la intrare am recunoscut efigia Regelui Mihai din filmulețele de la eveniment. Pancartele şi textele aveau grafie latină și erau în limba română. Prima dată. Aparent era un mesaj clasic de eveniment, demonstrație, greva japoneză, manifestare discretă a unui grup de studenți. A două manifestare prinde contur maghiar și voce idem. Ciudat. Dincolo de atacurile sub centură, linia roșie pare a fi examinările din sesiunea de iarnă și cum se dau efectiv examenele, cu specificul de la medicină, practica. Limbile s-au încurcat din nou. Autonomia universitară prevede una, Senatul confirmă, cadrele maghiare alegând noncombatul era să zic, de fapt neparticipând la viața Senatului, s-au trezit acum că nu sunt de acord ca la o materie spre exemplu sa fie nevoie de 100 de întrebări, iar dascălul român face 50 şi universitarul maghiar face 50 și dacă nu se repeta vreun subiect avem 100 de întrebări care se traduc în maghiară şi se dau si la studenții români și la maghiari aceleași 100 de întrebări din care se extrag subiectele examenului din sesiunea aceasta la medicină. Oricum fiind autonomie universitară – și ieri seară (miercuri, 30 ianuarie – n.r.) la orele 20 au început discuțiile rectorului Leonard Azamfirei cu Liga Studenților așteptăm noutăți care vă vor fi făcute cunoscute de colegii mei de la Zi de Zi cât de repede.

Aveți alăturat o scurtă sinteză a ceea ce a apărut în presă în ultimele zile cu mențiunea că multe sunt comunicate şi fiind o problemă sensibil interetnic trebuie păstrate rezervele pentru fiecare ziar sau televiziune sau agenție pentru că nu am ajuns la înțelepciunea de a ignora străvechiul sângele apă nu se face, dar nici valorile multiculturale pe care mulţi dintre noi le-au îmbrățișat.

De ce a sosit liderul UDMR, Kelemen Hunor, şi parlamentari maghiari și liderii județeni, la UMFST într-un moment aparent de bucătărie internă a Universității și a Senatului cu și despre studenți, ridică multe semne de întrebare. Am colaborat cu deputatul Vass Levente la Ziua lui Eminescu de mulți ani și la Vâltoare ca să menționez doar două momente. La fel cu senatorul Novak Csaba am lucrat împreună cu istorici români și unguri la serialul bilingv de 12 reviste – „Eroii rezistenței anticomuniste”, încă înainte de a se exprima politic la București. Suntem echipa de jurnaliști care am ales Ziua Pâinii ca moment din istoria maghiarimii ca să felicităm mureșenii și ardelenii etnici maghiari și pe ungurii din Ungaria în Zi de Zi și suplimentele noastre. E clar că este o decizie de Senat și o opoziție în afara acestui organism, dar în interiorul UMFST. Înțelepciunea și egalitatea de șansă nu-s doar principii europene bune doar la Bruxelles – Luxemburg – Strasbourg, ci și la căpătâiul bolnavului asigurat ce trebuie tratat, dar și o șansă nerestrictivă sau unilaterală a medicului de confirma precum Hipocrate sub stare de jurământ viața întreagă, nu doar în față opiniei publice fie ea oricât de informată.

Câți din liderii de ieri ai studenților mureșeni au ajuns adevărați lideri ai comunității mureșene, transilvănene, naționale?! Croindu-și singuri drum…

Esența însă îmi pare mult mai simplă. Totul s-a accelerat de la Emil Palade și necesitatea facultății în limba engleză de când cu contractul cu casa de avocatură din Germania pentru campus și activitate profesională profesori și studenți în Germania. A fost folosit pretextul examenelor diferențiate de până acum care trebuiau conform Senatului să devină unice. Şi profii și studenţii trebuiau să se conformeze că doar clamează de ani în șir Carta universitară şi Autonomia universitară. Să facă subiecte comune alde românii cu ungurii şi cu cei ce predau în engleză. Simplu. Şi dintr-acele subiecte să fie alese de studenți subiectele concrete ale examenelor din această sesiune. Şi de acum încolo. Cadrele didactice și studenții maghiari, de fapt, vor ce vor de fapt de multă vreme! Facultate maghiară în UMF. Oare dacă erau alți lideri mult mai abili şi versatili sau mai de cuvânt ai comunității maghiare oare nu ar fi obținut un Departament. Și toată lumea ar fi pupat piaţa independenței?!

Nu cred în întâmplări. Am fost în sală la povestea cu liceul confesional – de la începerea campaniei electorale în Palatul Culturii până din păcate la arestările DNA… Azi tema pare să se fi mutat pentru europarlamentare și parcă citesc în altă notă declarațiile filosofului Kelemen Hunor redate de colega mea Ligia Voro de la CRU, critici ferme împotriva PSD. ALDE încă nu a plecat, UDMR parcă încă nu a venit… Arta negocierii. Azi e rândul studenților.

Revedeţi Villon.

Cu toții vom fi mai senini și mai puțin încrâncenați.

Studenții nu mai trebuie lăsați să fie folosiți de nimeni pentru alte interese decât cele de carieră și educație. Fie maghiari. Fie români.

Aurelian GRAMA

P.S. Ducem cu noi nu doar urmele bibliotecile buchisite, ci și harul medicilor ce ne însănătoșesc trupul. Și eu am binefăcători și români și unguri. Și ne respectam clar dincolo de numele universității ce ar trebui să reunească renașterea acestui târg azi mâine cu nume nobelian…

Protestatari din 25 ianuarie: „Studenţii consideră că drepturile lor au fost încălcate”

„Câteva sute de studenţi au ieşit afară să îşi manifeste într-un mod paşnic dezacordul, frustrarea și surprindera faţă de direcţia spre care se îndreaptă universitatea lor. Schimbarea regulamentelor examenelor scrise cu două săptămâni înaintea începerii sesiunii, comunicarea aproape inexistentă cu studenții, faptul că numărul burselor a scăzut dramatic după fuziunea cu fosta Universitate „Petru Maior” din Târgu-Mureş (deşi nu acest lucru a fost promis înaintea fuziunii), catastrofalul imn UMFST apărut pe YouTube sunt doar câteva lucruri care îi nemulţumesc pe studenţi.

Studenţii consideră că drepturile lor au fost încălcate în mai multe rânduri iar vocea lor nu este ascultată, ba chiar ignorată de conducerea instituţiei. Dorinţa conducerii de a face performanţă se rezumă la regulamente inutile şi rezultate catastrofale ale centrului universitar la Examenul de Rezidenţiat din 2018.”

Text trimis de participanţii la protestul din 25 ianuarie

Prefectul Mircea Duşa, mediator

Prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, a declarat marţi, 29 ianuarie, că în urma unei discuţii de peste patru ore cu rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie Târgu-Mureş, dr. Leonard Azamfirei, cu profesorii de la linia maghiară şi cu reprezentanţii UDMR, în frunte cu Kelemen Hunor, s-a reuşit reluarea dialogului între conducerea UMFST şi secţia maghiară.

„Încă de la realizarea fuziunii între cele două universităţii (UMF cu Universitatea „Petru Maior”) există o problemă legată de cooperarea în Senatul UMFST, în sensul că linia maghiară s-a retras de la lucrările Senatului şi de atunci adresează memorii la Instituţia Prefectului, Ministerului Educaţiei Naţionale. În prezenţa mea a avut loc o discuţie referitoare la modul în care trebuie să funcţioneze UMFST. Nu comentez ce spun politicienii. Conform legislaţiei din România universităţile se bucură de autonomie şi măsurile pe care le iau se iau în Senatul UMFST cu autonomia pe care le-o dă legea. Am discutat patru ore. Am precizat şi aseară că, la fel ca orice universitate din România, UMFST trebuie să respecte legea, că nu face nimeni ingerinţe în activitatea Senatului şi în activitatea universităţii. Un pas s-a făcut pentru că am reuşit ca, după o perioadă lungă de timp, să se întoarcă la masa dialogului conducerea UMFST şi profesorii de la linia maghiară. Subiectul acesta al gestionării administrative a universităţii este unul important. Discuţia s-a axat foarte mult pe realizarea de chestionare cu întrebări unice. Eu nu comentez acest subiect, dar tot în Senat trebuie rezolvată şi această problemă”, a declarat prefectul Mircea Duşa.

Leonard Azamfirei: „Studenţilor li s-a transmis un mesaj eronat”

Rectorul UMFST Târgu-Mureş, prof. dr. Leonard Azamfirei, a declarat marţi, 29 ianuarie, că discuţiile purtate luni seara, cu uşile închise, la Prefectura Mureş, au vizat protestele studenţilor maghiari din ultimele zile, referitoare faptul că sunt în situaţia de a nu li se recunoaşte notele de la examene, întrucât profesorii de la secţia maghiară nu au respectat o decizie a Senatului din anul 2018, cu privire la introducerea examinării unitare la nivelul celor trei linii de studiu, română, maghiară şi engleză.

Prof. dr. Leonard Azamfirei a arătat că studenţilor li s-a transmis „un mesaj eronat” în ultimele zile, întrucât sunt cadre didactice de la linia maghiară „care nu acceptă faptul că este un salt de calitate în a se da examene care să aibă exact aceleaşi întrebări, indiferent de liniile de studiu, română, maghiară sau engleză”.

„Această decizie a fost luată în luna aprilie 2018, de către Senatul Universităţii, iar primul neadevăr propagat şi prezentat studenţilor maghiari este că regulile de examinare s-au schimbat în urmă cu două săptămâni. Este complet neadevărat. Această reglementare de examinare a fost inclusă în Carta Universităţii, în luna octombrie, şi regulamentele subsecvente, astfel încât acest lucru a fost cunoscut de toată lumea. Nu este o problemă româno-maghiară de niciun fel. Este doar o măsură academică care aduce la acelaşi nivel standardul de evaluare a tuturor studenţilor, indiferent de limba în care învaţă, şi a tuturor profesorilor, indiferent de limba în care predau”, a declarat rectorul UMFST Târgu-Mureş.

Szabo Bela: „Sunt sigur că şi acum, sprijiniţi, vom obţine departamentul în limba maghiară”

Surse din cadrul liniei maghiare a UMFST Târgu-Mureş au precizat că luni seara, după medierea de la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a deplasat la Universitate, unde s-a întâlnit cu studenţii maghiari care au protestat.

Aceleaşi surse au arătat că reprezentanţii UDMR au subliniat faptul că prin înfiinţarea departamentului în limba engleză s-a creat posibilitatea obţinerii unui departament în limba maghiară.

În cadrul întâlnirii respective, prof. univ. Szabo Bela i-a asigurat pe studenţii maghiari că niciunul nu va avea probleme cu recunoaşterea examenelor şi că dacă vor avea dificultăţi „să mergeţi toţi cei 1.000 de studenţi maghiari la rector şi să îl întrebaţi care este problema”.

„Am discutat astăzi, susţinuţi de partea politică, şi am încercat să obţinem, pe lângă partea legată de examinare, şi crearea facultăţii în limba maghiară. Însă acest lucru este, deocamdată, amânat. (…) În 2012 am reuşit cu politicul alături de noi crearea secţiei maghiare şi sunt sigur că şi acum, sprijiniţi, vom obţine departamentul în limba maghiară”, a precizat dr. Szabo Bela.

Kelemen Hunor cere facultate în limba maghiară

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook, a arătat că a negociat timp de patru ore cu rectorul UMFST Târgu-Mureş, dr. Leonard Azamfirei, pentru recunoaşterea examenelor studenţilor de la linia maghiară.

Acesta a arătat că le-a spus studenţilor să înveţe, să se prezinte la examene, căci trebuie să li se recunoască examenele şi că i-a spus rectorului UMFST Târgu-Mureş că noua metodă de testare nu este favorabilă pentru studenţii maghiari.

În plus, a arătat Kelemen Hunor, înfiinţarea facultăţii în limba maghiară este o solicitare de drept din partea studenţilor şi profesorilor maghiari şi că ar fi greu de găsit un argument care să fie contra acestui lucru, în condiţiile în care la UMFST Târgu-Mureş există deja una în limba engleză.

Comunicat din data de 18 ianuarie

„În urma acțiunilor conduse în ultimele zile de către auto-proclamați reprezentanți ai studenților, Liga Studenților din Târgu-Mureș dorește să aducă la lumină câteva aspecte în legătură cu deciziile ce îi privesc pe studenți, din ipostaza de organizație recunoscută de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș ca organizație reprezentativă a studenților universității (împreună cu Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș, conform articolului157 din Carta Universității), după cum urmează:

Cel mai înalt for decizional și de deliberare, în cadrul UMFST, este reprezentat de către Senatul Universității, compus din personal didactic și de cercetare (în procent de 75%) și de către reprezentanți ai studenților (în procent de 25%); alocarea numărului de locuri se realizează cu respectarea proporționalității cadre didactice și de cercetare / studenţi și a liniilor de studii, precum și cu reprezentarea proporțională a facultăților, locurile fiind ocupate prin alegeri (conform articolului 44 din Carta Universității);

(…)

În urma ședintei Consiliului de Administrație din data de 14 ianuarie 2019, s-a emis o Procedură Operațională privind modul de desfășurare a examenelor pe bază de teste scrise (regulamentul pentru desfășurarea examenelor pe bază de teste scrise fiind aprobat în ședința de senat din data de 18 aprilie 2018 – articolul 85 dinRegulamentul Didactic și de Activitate Profesională a Studenților), care prevede următoarele:

”Programarea sălilor de examen va fi făcută la nivelul Decanatelor (…) în intervalul orar 8 – 20, cu începere la fiecare 3 ore, în oricare zi a săptămânii. Programarea examenlor în zilele nelucrătoare se poate face doar cu acordul studenților și a cadrelor didactice.”

”Testele de tip grilă pentru examenele teoretice din sesiunile de examene se vor elabora în comun, de către colective de autori, pentru toate seriile și liniile de predare: română, maghiară, engleză. Fiecare dintre titularii liniilor de predare va propune un număr egal de întrebări.”

”Întrebările și răspunsurile se vor regăsi în materialele predate la curs și lucrările practice/seminarii/stagii, respectiv în materialele bibliografice propuse în Fișele Disciplinelor. Subiectele vor fi identice în fiecare dintre variantele în limbile română, maghiară, engleză.”

”Punctajele obținute la testele grilă vor fi ajustate în raport cu cel mai mare punctaj obținut în sesiunea respectivă, la nivelul tuturor liniilor de predare. Asftfel, punctajul cel mai mare va corespunde notei 10 la examenul scris, dar nu mai puțin de 80% din punctajul maxim care se poate obține pe grilă, iar nota 5 la examenul scris va fi cea corespunzătoare a 50% din punctajul maxim care se poate obține pe grilă. În care niciun student nu obține minim 80%, nu va exista nota 10, iar nota maximă va fi ajustată corespunzător.”

”Decanatul are obligația de a verifica respectarea regulamentelor și procedurii în vigoare.”

În numele Ligii Studenților din Tîrgu Mureș,

Dalia-Lavinia Dreptate

Președinte”

Florin Buicu: Studenţii, manipulaţi de o aprte din cadrele didactice

Preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, deputatul PSD Florin Buicu, a declarat miercuri, 30 ianuarie, că tensiunile apărute în ultimele zile la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) din Târgu-Mureş sunt generate de câteva cadre didactice de la linia maghiară care, prin manipularea studenţilor, vor să transforme un subiect cu competenţă internă academică într-unul politic, în perspectiva alegerilor.

„Legat de ultimele manifestări din cadrul UMFST Târgu-Mureş, părerea mea personală şi aceasta este şi părerea mea în calitate de cadru didactic la UMFST este că o parte din cadrele didactice de la seria de predare maghiară, prin manipularea studenţilor, vor să transforme un subiect care are loc de dezbatere şi de rezolvare în zona academică într-un subiect politic având în vedere următoarele alegeri care se apropie, care vor avea loc în acest an şi la anul. Decizia Senatului Universităţii, luată anul trecut, a fost ca toate liniile de pregătire, indiferent că vorbim de limba română, maghiară sau engleză, să aibă, practic, aceeaşi bibliografie şi aceeaşi modalitate de evaluare în testele grilă pe care toţi studenţii de la toate cele 3 linii le au la finalizarea studierii materiilor. Generarea bibliografiei, respectiv a întrebărilor trebuia să fie de comun acord făcută atât de cadrele didactice de la liniile de predare engleză, maghiară şi română, subiectele urmând să fie extrase din această bază de date comună generată de cele 3 linii de predare”, a spus Florin Buicu.

(www.agerpres.ro)