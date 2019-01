ROMGAZ continuă să sprijine sănătatea. 1 milion de lei pentru SCJU Sibiu

Share



SNGN Romgaz SA Mediaș a rămas, și în 2018, fidelă comunităților locale în care activează, sprijinind financiar domeniile sănătate, educație, sport și cultură. Miercuri, managementul companiei, alături de cel al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, a prezentat dotările cu aparatură performantă făcute unității medicale sibiene, în valoare de 500.000 de lei. Alte 500 de mii de lei au fost alocate proiectului “Tratamente endovasculare în patologii arteriale și venoase stabile și acute în cadrul Laboratorului de cercetare în domeniul patologiei cardiace și vasculare la adult”.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu este unul dintre beneficiarii programului SNGN Romgaz de responsabilitate socială în 2018, de fapt, al treilea an la rând când cel mai mare producător autohton de gaze naturale sprijină financiar unitatea medicală sibiană.

SCJU Sibiu este o unitate cu 1104 paturi, care administrează 20 de corpuri de clădire, întinse pe 6 ha, care au o etate apreciabilă, cea mai veche clădire este din 1857, altele din 1904-1912, iar cele mai noi sunt Urgența, ATI-ul și spitalul nou/maternitatea nouă. Ceea ce implică o serie de cheltuieli de administrare suplimentare față de spitalele de tip monobloc.

“Multe fonduri se duc pe reparații clădiri, gândiți-vă că sunt clădiri și instalații care funcționează de zeci de ani și pentru noi este vital să atragem și alte resurse pentru a asigura aparatura necesară. Unul dintre partenerii noștri de mai lungă durată este ROMGAZ. A fost o primă sponsorizare în 2016, când a fost cumpărată aparatură pentru secția de neurologie. În 2017 a fost cumpărată aparatură pentru secția de oftalmologie. Tot în 2017 am primit o primă sponsorizare pentru funcționarea centrului de cercetări în domeniul cardiologiei invazive și non-invazive pe care îl avem în cadrul spitalului. În 2018 am depus cereri de sponsorizare la ROMGAZ și, spre bucuria noastră, în urma unei discuții personale cu domnul director general Adrian Volintiru în care am explicat situația în care suntem, a fost de acord să continue această finanțare și am primit o sumă de 1 milion de lei”, a punctat ec. Cornel Benchea, managerul SCJU Sibiu.

“Această sponsorizare s-a înscris într-un spectru mai larg în care s-a înscris ROMGAZ, acela de responsabilitate socială și de ajutor pe cât posibil a comunității din care face parte. Considerăm că ROMGAZ, și orice companie profitabilă, are, de asemenea, și o componentă de responsabilitate socială pe care trebuie să o ducă la îndeplinire față de comunitatea din care face parte și de aceea din rândul sponsorizărilor face parte domeniul medical care este mult mai extins decât la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, așa cum ne preocupă sponsorizările în educație, cultură și sport. Avem intenția, avem voința, avem dorința comună de a continua această colaborare, de a fi cât de mult de ajutor oamenilor de aici care pun suflet și sunt devotați muncii pe care o fac și le dorim succes în continuare pentru că ceea ce fac, fac bine”, a declarat Adrian Volintiru, director general SNGN ROMGAZ SA Mediaș.

Aparatură performantă pentru SCJU Sibiu

Suma a fost alocată astfel, 500.000 de lei pentru dotarea cu aparatură performantă în cadrul SCJU Sibiu: ATI și Cardiologie II. Au fost astfel achiziționate două ventilatoare ATI Monnal T60 de transport pacienți, în valoare totală de 200.000 lei (TVA inclus). Aparatele sunt concepute pentru asigurarea tratamentului la pat (este mobil) în orice secţie de terapie intensivă, fie în spital sau altfel de locaţie și oferă echipelor de intervenţie medicală cele mai înalte standarde de ventilare pentru pacienţi aflaţi în stare critică permițând echipelor de intervenţie medicală să adapteze tipul tratamentului în funcţie de afecţiunea pacientului.

“Numărul pacienților vârstnici, cu foarte multe boli asociate, pacienți cronici decompensați (n.red. decompensarea înseamnă o boală cronică ajunsă într-o formă gravă) a crescut foarte mult. Dacă acum 15-20 de ani, mai mult de jumătate din pacienții din terapie intensivă erau bolnavi acuți, acum mai mult de jumătate din pacienți sunt pacienți cronici, vârstnici, cu patologie multiplă, decompensați. Ventilatoarele ne ajută să îi putem transporta în siguranță pe acești bolnavi foarte gravi în interiorul spitalului pentru investigații și tratament”, a explicat Mihai Sava, medic șef Secția Clinică ATI.

De asemenea, a fost cumpărat un ecograf multidisciplinar MyLab X, în valoare de 121.380 lei (TVA inclus) pentru Secția Cardiologie II. Aparatul este un ecograf multidisciplinar, staționar, performant, conceput pentru examinări cardiologice performante cardiace, ale sistemului vascular, abdominal și pentru părți moi. Pentru suma neutilizată, cifrată la 178.620 lei, SCJU Sibiu va solicita Romgaz redistribuirea acesteia pentru achiziționarea altor echipamente.

“Acest ecograf este performant nu doar prin imaginile pe care le are, ci și prin pachetul de calcule și investigații moderne pe care le poate efectua atât în sfera cardiacă, cât și în cea vasculară, venoasă, arterială. În ziua de astăzi, o cardiologie modernă, aliniată cu standardele europene, nu poate fi făcută fără o aparatură corespunzătoare”, a explicat dr. Minodora Teodoru, șef Secție Cardiologie II.

Potrivit dr. Teodoru, în viitor, intenția este de a fi dezvoltat un laborator de ecografie. “Avem o listă deschisă pentru necesitățile noastre, ne-am și gândit la o stație de monitorizare în urmărirea pacienților pe care îi avem”, a mai subliniat aceasta.

Alte 500 de mii de lei au fost alocate proiectului “Tratamente endovasculare în patologii arteriale și venoase stabile și acute în cadrul Laboratorului de cercetare în domeniul patologiei cardiace și vasculare la adult”. Această sponsorizare obținută în baza unui proiect de cercetare a contribuit la creșterea posibilităților laboratorului de a rezolva cazuri complexe pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare din județul Sibiu, care sunt subiecți de cercetare în cadrul CVASIC. Mai exact, este vorba despre cazuri de pacienți cu infarct miocardic acut sau urgențe vasculare periferice pentru care se realizează implanturi de stent.

Ligia VORO