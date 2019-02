Încă un expert confirmat la Conferința „Litigii pe Fonduri Europene”, București

Freedom House România confirmă prezența unui nou expert la Conferința „Litigii pe Fonduri Europene” din București: Șeful adjunct de unitate în cadrul OLAF, Maria Ntziouni-Doumas. Este consultant pe politici antifraudă în Departamentul de Politici Publice al OLAF și are o experiență de 28 de ani în politici europene. De 15 ani se află în poziții de conducere în cadrul instituției.

Freedom House România continuă, așadar, înscrierile pentru al treilea eveniment din seria de conferințe organizate în cadrul Programului OLAF – Hercule III, „Litigii pe Fonduri Europene”, eveniment care vizează protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Este a treia conferință cu această temă și se desfășoară la București, pe 27-28 februarie 2019.Vom înțelege aici mai bine cum trebuie gestionate situațiile practice de suspiciune de fraudă/nereguli și consecințele financiare ale acestora.

Participă la eveniment reprezentanți ai autorităților de management, magistrați, avocați, experți în fonduri europene etc. Veți avea oportunitatea participării active la discutarea unor probleme esențiale din domeniul fondurilor europene:

– este neregula definită prea extensiv?

– ce nereguli pot fi remediate?

– poate fi interesul financiar afectat de nereguli minore?

– există mecanisme de remediere?

NUME CONFIRMATE:

– Din partea OLAF vine Maria Ntziouni-Doumas, șef de unitate adjunct în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă. Este consultant pe politici antifraudă în Departamentul de Politici Publice al OLAF și are o experiență de 28 de ani în politici europene. De 15 ani se află în poziții de conducere în cadrul instituției.

– Dr. Eugenia Marin, judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ.

– Marius Mihai Vasiliu, expert în auditarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE și în verificarea indiciilor de nereguli și fraudă.

– Drd. Laura Alexandra Farca, avocat cu experiență în materia achizițiilor publice, fonduri structurale, probleme de real estate și de mediu.

– Prof. dr. Dacian Dragoș, de la Centrul de Studii privind Buna Guvernare din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Predă Drept administrativ și european la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din UBB și este vicepreședinte al Consiliului de Cercetare în aceeași universitate, având un doctorat în drept administrativ și un master în drept și administrație publică. Conduce, de asemenea, Programul postuniversitar pentru Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public Privat.

Urmărim înțelegerea indicatorilor de fraudă și exemplificarea cu studii de caz, înțelegerea și aplicarea rigorilor de documentare și justificare a fraudei și neregulilor din perspectiva consecințelor de ordin administrativ, civil și penal, mecanismele judiciare aplicabile în domeniul fondurilor europene și întinderea răspunderii pentru fraudă și nereguli.

Câteva impresii de la participanții prezenți la primele conferințe, din București și Cluj-Napoca:

• Au fost subiecte de interes major pe tema fondurilor europene, tratate în amănunt • Speakeri de excepție, feedback în timp real • Un eveniment excelent pentru juriști, reprezentanți ai firmelor de avocatură, pentru persoane cu studii economice dar nu numai; informații foarte interesante • Intervenții excelente, extrem de pragmatice.

Tariful de participare include un loc asigurat la două zile de conferință, prânz, cină și mapă de participant.

*Pachetele de participare au fost concepute pentru a încuraja și participanții din afara localităților de desfășurare a conferințelor. Pentru detalii referitoare la cazarea participanților din afara Bucureștiului, vă rugăm să ne contactați.

Conferințele Litigii pe Fonduri Europene “Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests in Romania”, 2018-2019, sunt implementate de Freedom House România și finanțate de Comisia Europeană în cadrul Directorate D – Policy, OLAF D.1 – Policy Development și Programul HERCULE III al Uniunii Europene.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici susţine proiectul “Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests in Romania”.

NOTĂ: În situația în care se constată existența unei situații posibil generatoare de conflict de interese, înscrierea participantului va fi refuzată.

Freedom House România este o organizație non-profit, nepartinică, ce promovează libertatea, drepturile fundamentale ale omului, valorile democrației, ale statului de drept și ale bunei guvernări.

European Anti-Fraud Office – Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, acte de corupţie şi de culpă profesională gravă la nivelul instituţiilor europene şi elaborează politica antifraudă în numele Comisiei Europene.