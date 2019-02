Se împotrivesc solicitării Prefecturii, finanțarea pentru Teatrul Național – menținută

Share



După ce au aprobat taxa de ocupare a domeniului public pentru performanțele artistice, consilierii locali au echilibrat balanța și au respins proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 293 din 25 octombrie 2018. Hotărârea se referea la aprobarea susținerii Teatrului Național Târgu Mureș în realizarea proiectului cu titlul “Centenar Româno-Basarabean”. Solicitarea de revocare a hotărârii a venit din partea Instituției Prefectului jud. Mureș printr-o adresă din 7 ianuarie 2019.

Instituția Prefectului jud. Mureș a solicitat revocarea hotărârii Consiliului Local Târgu Mureș deoarece nu au fost respectate dispozițiile OG nr. 51 din 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, iar prevederile Legii 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarului Marii Uniri nu sunt aplicabile în acest caz.

“La Comisia juridică am fost împotriva materialului, noi am făcut o hotărâre de consiliu local prin care am zis că Teatrul Național să fie fianțat cu 100.000 de lei pentru un anumit eveniment legat de Centenar. Acești bani erau prevăzuți inițial în buget, în fiecare an, primăria susține cu 100.000 de lei Teatrul Național, respectiv Filarmonica. După ce am votat această hotărâre, a venit Prefectura și a zis că nu e legală. Solicitarea mea, rugămintea mea este ca teatrul să nu rămână fără acești bani, să votăm împotriva acestei revocări, Prefectura probabil că o va ataca în contencios administrativ și să lăsăm la latitudinea instanței să vedem cine a avut dreptate: noi sau Prefectura. Eu zic că noi”, a susținut în prima intervenție consilierul local Radu Bălaș.

În aceeași idee, viceprimarul Sergiu Papuc a completat: “Asta ar fi și opinia mea, ar fi prudent să vedem ce va face Prefectura, dacă ne atacă în contencios, dacă nu ne atacă. Acum nu văd de ce la o simplă adresă să revocăm hotărârea. Oricum se suspendă dacă o atacă în contencios administrativ, deci nu va putea fi pusă în aplicare. Noi ne-am manifestat intenția, rămâne să zică instanța”.

Peti Andrei a expus punctul de vedere al grupului UDMR din Consiliul Local Târgu Mureș, punctând că: “Obligația noastră este să ne susținem proiectul, să susținem evenimentele culturale, să ne apărăm și, dacă s-a întâmplat orice fel de neregulă sau chiar greșeală sau omisiune, haideți să vedem cum îl putem rezolva. Și eu susțin menținerea hotărârii”.

Singurele abțineri la acest proiect au venit din partea consilierilor POL – Papái László și Tatár Lehel, respectiv a viceprimarului PSD, Sergiu Papuc.

