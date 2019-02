Florin Buicu (PSD): “Includerea examinărilor oncologice în decontarea din programul de oncologie, discutată la aprobarea bugetului”

Share



Preşedintele Comisiei pentru Sănătate şi familie din cadrul Camerei Deputaţilor, deputatul mureşean Florin Buicu (PSD), a publicat luni, 4 februarie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, pe care îl redăm integral în rândurile de mai jos.

“Marcăm, astăzi, 4 februarie, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului. Toate activităţile desfăşurate în această zi au scopul de a uni populaţia lumii în lupta împotriva acestei boli.

Începând din 2019 până în 2021, sloganul sub care se desfăşoară Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului este: „I Am and I Will”, slogan care reprezintă un apel la acţiune care impulsionează angajamentul personal şi pune accent pe puterea acţiunilor individuale pentru a influenţa viitorul.

De asemenea, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului dă ocazia de a sublinia importanţa unei alianţe puternice între cercetători, profesionişti din domeniul sănătăţii, pacienţi, guverne, parteneri din industrie şi mass-media împotriva acestei boli.

Anual, peste 8 milioane de oameni din întreaga lume mor din cauza cancerului.

În România, numărul persoanelor bolnave de cancer depăşeşte 100.000 şi, anual, sunt înregistrate mai mult de 80 de mii de persoane care suferă de boli oncologice, iar aproximativ 50 de mii de oameni mor, în fiecare an, din cauza cancerului.

Propunerea președintelui PSD, Liviu Dragnea, de includere a examinărilor specifice pacienților cu cancer in decontarea din programul de oncologie, reprezentând unul din principiile medicinii personalizate, va fi discutata la aprobarea bugetului.”

(Redacţia)