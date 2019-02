Fotogalerie: Balul Însuraţilor, sub auspiciile dragostei şi familiei

Share



Balul Însuraţilor, eveniment organizat la Reghin de familia lutierului Vasile Gliga, a avut loc sâmbătă, 2 februarie, în Sala de Evenimente a Firmelor Gliga. Evenimentul, ajuns în acest an la cea de a XII-a ediţie, a reunit oaspeţi din întreaga ţară care s-au bucurat de tradiţii şi obiceiuri, puse în valoare la fiecare ediţie a balului organizat de familia lutierului Vasile Gliga

,,Nu m-am gândit niciodată că acest eveniment va avea un asemenea efect. Este un moment de reîncărcare sufletească, un imbold la început de an să fi optimist. Cred că este cel mai important lucru care îl face acest bal, o dată că se poate, apoţi verdea oameni fericiţi, oameni care trăiesc din suflet româneşte, mândri că poartă costumul popular. Mai mare bucurie nu poate să-ţi dea nimeni. Aici uiţi de toate greutăţile zilnice care sunt inerente, nu există familie care să nu fie lipsită de griji. Cei care sunt prezenţi la Balul Însuraţilor se pot considera fericiţi. Nu există mai mare ţel al unui om decât să vadă atâta satisfacţie şi mulţumire într-o sală cu 600 de oameni. E o împlinire sufletească pentru mine, pentru familia mea, pentru efortul Dumitriţei în a organiza acest eveniment. Prin intermediul internetului, multe mii de oameni văd acest eveniment, şi cred că reuşim să transmitem ceea ce se întâmplă frumos aici la bal. Urez multă sănătate şi bucurii tuturor celor care sunt prezenţi în sală, care într-adevăr simt cu totul altfel decât cel care vede acest eveniment la televizor sau pe internet. Să ne urmărească cât mai mulţi ani de acum încolo, să trăim frumos aceste momente fericite”, ne-a declarat Vasile Gliga, gazda Balului Însuraţilor de la Reghin.

Întâmpinarea oaspeţilor a fost făcută în acest an de către grupul de la Ibănești, pentru cei dornici să petreacă pe cinste veniţi din Hodac, Deda, Răstoliţa, Petelea, Sâncrai, Ulieş, Suseni, Brâncoveneşti, Vătava, Dumbrava, Solovăstru, Idicel, Bistra Mureşului, Sărmaş, Harghita, Reghin, Tîrgu Mureş, Sighişoara, Sovata, Topliţa, Gheorgheni, Sibiu, Braşov, Alba Iulia, Bistriţa, Bucureşti.

Ilie Chirilă Tătar, în premieră la Balul Însuraţilor

Printre oficialităţile care au îmbrăcat portul popular la bal s-au numărat Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda, Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovostru, Ioan Gliga, consilier judeţean, Horea Soporan, senator şi Adrian Andrei Jean, prefectul judeţului Harghita.

„Este primul bal al însuraţilor organizat de familia Gliga la care particip. Pot spune că am venit cu drag însoţit de viceprimarul comunei şi doi consilieri locali. Ne simţim foarte bine, ne-am întâlnit cu cunoştinţe, balul fiind un prilej de a te întâlni cu cei dragi din tot judeţul şi nu numai. După munca de zi cu zi, acest bal reprezintă un bun prilej de a te relaxa, de a zâmbi, de mai schimba o glumă cu cei din jur, e chiar un loc prielnic să te simţi relaxat în compania celor dragi. Cum cere tradiţia, am venit în port popular. Îl îmbrac cu cinste de fiecare dată când am prilejul”, a spus Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru.

Zidire de credinţă

Prezentatorul balului a fost şi în acest an Ovidiu Purdea Someș, care a subliniat încă din start tema ediţiei din acest an a balului, cea a iubirii şi familiei.

„Balul Însuraţilor 2019, ce zidire de spirit românesc. Omul şi cântecul reprezintă cea mai frumoasă zidire pe care Dumnezeu a dat-o românilor. Rostirea aceasta, în cântec, o facem deseori ca pe o rugăciune, şi o lăsăm copiilor noştri ca pe o zestre. E o zidire de credinţă, de înălţare către Dumnezeu. Tema ediţiei din acest an a Balului Însuraţilor este Dragostea, dragostea împlinită, cu tot ceea ce înseamnă ea, peţit, nuntă, însuraţi, dar şi cu moment care dau fior şi culoare ceremonialului, grăitori, mersul pe vedere şi chemători”, a spus Ovidiu Purdea Someș.

Familia Balului Însuraţilor

Tema balului a fost subliniată şi te gazda Balului Însuraţilor, în special a unităţii familiei reliefată de Vasile Gliga şi prin estenţa care stă la baza evenimentului organizat la Reghin în fiecare lună februarie.

„Nucleul unei societăţi este familia. Întotdeauna am spus că, atunci când vorbeşti de unitatea unui popor, vorbeşti de unitatea unui judeţ, unitatea unui oraş sau a unei comune, unitatea unei străzi, şi nu în cele din urmă unitatea unei familii, pentru că aici se văd rezultatele. Până nu e unitate la bază, în sânul familiei, nu eşti un exemplu, nu construieşti o casă, nu ai cum să ai o bunăstare şi o unitate la nivel naţional. Până nu ai o responsabilitate, o familie în spate , nu poţi fi serios, cu gândul la viitor. Din contră, mai mult risipeşti. De aceea, e foarte importantă familia, copiii, nepoţii, pentru că avem la ce să ne gândim, la un viitor fericit pentru urmaşii noştri. Tot ce am făcut noi, de când am început această afacere, am construit-o pentru o familie. Nu poţi face o vioară, dacă oamenii nu sunt uniţi, dacă nu îi aduni într-un loc, pentru că toţi pun sufletul, să iasă un produs finit. Aşa este şi cu acest Bal al Însuraţilor, să vezi această universalitate de costume populare, de obiceiuri, să-i aduni pe toţi într-o sală, eu zic că tot o familie se poate numi”, a menţionat Vasile Gliga.

Binecuvântarea balului a fost adusă de părintele Dumitru Gherman, care a punctat importanţa cununiei, cea care stă la baza celor însuraţi,

“Dragi comeseni, frumoşi români creştini, ne întâlnim la acest moment înălţător şi sfânt, la o sărbătoare a atâtor oameni frumoşi, îmbrăcaţi în costumele cele mai frumoase ale tradiţiei noastre strămoşeşti. Aş începe cu o corecţie, eu nu sunt de acord să se numească Balul Însuraţilor, ar trebui atunci să se numească şi Balul Măritatelor. Acest bal ar trebui să se numească Balul Căsătoriţilor , Balul Cununaţilor, pentru că prin taina Sfintei Cununii, Dumnezeu a împreunat pe bărbat şi femeie, pentru dăinuirea neamului omenesc pe pământ”, a menţionat părintele Dumitru Gherman.

Program artistic bogat

Programul artistic a fost deschis de Orchestra Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” condusă de prof. Ioan Conțiu şi recitalurile susţinute de soliştii Alexia Aştelian, Paul Miclea, Diana Suceava şi Cosmin Cotârlă.

Un moment îndelung aplaudat a fost cel al copiilor Grădiniţei Nr. 2 din Reghin, care au oferit celor prezenţi un moment artistic deosebit, moment care a precedat deschiderea jocului, onoarea revenindu-le în acest an celor din Ibăneşti, cu nelipsitul steag în frunte, care au dat tonul dansului popular care avea să se întindă până spre dimineaţă

Balul Însuraţilor a fost animant de cântecul şi jocul popular adus de Ansamblul “Plaiuri Mureşene” din Ruşii Munţi, Ansamblul folcloric “Doina Mureşului” al Casei Municipale de Cultură Eugen Nicoară, Ansamblul folcloric “Spice Mureşene”, alături de soliştii Florin Oprea şi Gabriel Bucur, Mihaela Botoş Lateş şi David Puşcaş Mihaela şi Ciprian Istrate, Doru Pop, Anuţa Crişan, Alin Pop, Maria Neag şi Sorin Pantea.

Meşterii şi rapsozii populari

La loc de cinste au fost meşterii populari, care au dat savoarea lucrului de mână, precum şi a rapsozilor populari, Rafila Moldovan, Mihai Moldovan, Ioan Bândilă, Floarea Todoran şi Mărioara Bârsan. Tematica balului a fost reliefată şi de obiceiurile prezentate, mersul după mireasă, chiuituri la poarta miresei, obiceiul găinii,

Surprizele balului

Pe întreg parcursul balului, cei prezenţi au avut parte de numeroase surprise, aduse de oaspeţii speciali, Sofia Vicoveanca, Ionuţ Fulea, Vasile Murariu şi Valentina Fătu, protagoniştii unor recitaluri aplaudate de întreaga suflare prezentă la bal.

Balul Însuraţilor de la Reghin este deschis tuturor celor care vor să petreacă în compania celor dragi, a tradiţiilor şi obiceiurilor, lucru subliniat de Vasile Gliga, gazda balului.

“Nu am făcut nicio invitaţie niciunui oficial, în afară de artişti speciali, care sunt surpriza balului de fiecare dată. Evenimentul există, se ştie foarte bine, în prima sâmbătă din luna februarie la Reghin are loc Balul Însuraţilor, lucru care se întâmplă de 12 ani. Cine vrea să vină, o poate face cu plăcere. Nu facem invitaţi niciunui oficial. Întâmplător, am aflat că directorul Direcţiei de Cultură a fost în Reghin. L-am sunat să-i spun să treacă pe aici, măcar cinci minute, să vadă un moment cultural autentic. Nu a venit pe motiv că nu a fost invitat. Nu m-am putut abţine să nu îi spun că nu se poate să fi director la cultură de 20 de ani şi să nu vi să vezi un astfel de eveniment, să-l trăieşti pe viu. Nu voi invita niciodată pe nimeni, data balului se ştie, în ordinea înscrierii, care de regulă începe la jumătatea lui ianuarie, iar cine doreşte să participe o poate face cu drag. Toţi sunt bineveniţi. Spre surprinderea mea, au prins loc la bal şi cei din Deva, din Bistriţa, din Bucureşti, cine a dorit din tot sufletul să participe a ajuns la noi la bal”, a spus Vasile Gliga.