GALERIE FOTO: Primul campionat de cub Rubik din Târgu-Mureș: un real succes!

În acest weekend a avut loc primul campionat regional de cub Rubik din Târgu-Mureș, Transilvania Cubing Open 2019, care este și primul de acest gen în țară din an, organizat la Liceul Agricol „Traian Săvulescu” în colaborare între Janos Bereczki și tatăl său alături de Mihai Căpățânescu din București.

Cu toate că este un eveniment regional, vin de obicei participanți din toată țara, și chiar din țările vecine, de obicei Bulgaria, Moldova, Ungaria. De data aceasta la noi au ajuns un concurent din Bulgaria și încă unul din Moldova.

Până acum, cei din Târgu-Mureș erau nevoiți să meargă în alte locuri pentru concursuri, prin Bacău, Cluj, București și de aceea cei de la Asociația Română de Speedcubing și World Cube Association (WCA) încearcă să ocupe cât mai multe orașe în fiecare an.

Vor să ajungă în cât mai multe orașe

„Speedcubingul a început undeva în 2008, iar în 2010 am avut primul delegat pe Radu Făciu, el a pus bazele site-ului de speedcubing și ulterior a decis să transmită această pasiune mai departe, iar în prezent partea de organizare ne revine nouă, cadrul formal, Asociația Română de Speedcubing. În fiecare an încercăm să facem cât mai multe competiții în cât mai multe orașe astfel încât să ajungă lumea peste tot. Încercăm să ne ocupăm cu orașe noi și să le păstrăm pe cele vechi. Clujul este unul din orașele în care am revenit în fiecare an de 6 ani, Constanța este iarăși un oraș cu tradiție, de București nu mai vorbesc, avem câte 3 competiții pe an, încetul cu încetul se strâng”, a spus Mihai Căpățânescu.

Mihai este din București și e Președintele Asociației Române de Speedcubing și delegat WCA. El se află la eveniment în calitate de delegat, venind cu programul și aparatura, partea logistică fiind acoperită de Janos Bereczki împreună cu familia sa.

De ce s-a apucat de speedcubing? „E o poveste mai lungă. În principiu am învățat să rezolv puzzle-uri în competiție, după care mi-a plăcut foarte mult ce am văzut la competiții, am dat de copii foarte deștepți cu care discutam foarte ușor pe diferite domenii. La mine s-a întâmplat acest lucru pe clasa a XI-a, dar în mare parte lumea descoperă chestia asta prin școala generală. De prin 2014 am început să cochetez cu organizarea, în 2016 am format și o echipă și până la urmă am încercat să promovăm cât mai mult speedcubingul. În anul 2017, a început să conteze foarte mult sprinjinul local, în sensul că mulți concurenți din zona de vest împreună cu părinții lor au început să organizeze în Oradea, în Baia-Mare, în Cluj, în Târgu-Mureș acum, în Sebeș. Vestul este foarte bine dezvoltat acum”, a spus Mihai.

Probele au fost diverse, de la cea mai simplă, cubul cu două straturi, până la cea mai dificilă cu 7 straturi, adică cu timpi care variază de la 2 secunde până la 2 minute și jumătate. Ca o curiozitate, a avut loc și concursul de speedcubing blindfolded, adică concurs de rezolvare a cubului Rubik 3×3 legat la ochi. Au fost în mare parte copii de 10-12 ani, însă în momentul de față sunt considerați cei mai buni cei de 14-15 ani, ei fiind mai vechi, cu vreo 5 ani experiență și rezultate care acum se văd.

Timp record scos în Târgu-Mureș: 6 secunde

„Eu per total am participat la 45 de competiții, iar anul trecut am participat la 19, 14 în țară (București, Bacău, Constanța, Slobozia, Oradea, Baia Mare), iar în afara țării în Macedonia, în Kosovo și în Sofia, de 3 ori, și cumva acolo, din România i-au ajutat și pe cei din Bulgaria. Eu mă bazez mult pe experiență, nu pe algoritm și cel mai bun timp al meu a fost de 8 secunde la cubul Rubik 3×3. Pentru o comparație mai bună, Janos Bereczki a scos astăzi 6 secunde”, a spus Mihai.

Bereczki Janos, de 16 ani, este din Târgu-Mureș și a scos un timp record la nivel național la cubul de 3×3, de 6 secunde și 35 de sutimi. El s-a decis să organizeze acest eveniment în oraș pentru a face această pasiune mai populară.

„Eu m-am apucat prin anul 2016, am văzut cubul într-o emisiune și am zis să încerc și eu să văd cum e. Practic mi-am luat un cub și m-am apucat singur acasă. Și apoi numai antrenament și antrenament. Cu timpul am început să am rezultate tot mai bune. La început m-am apucat doar de 3×3 și cu timpul m-am apucat și de 2×2, 4×4, 5×5 și așa mai departe. Am mers la concursuri și în străinate. De fapt acesta este un alt motiv pentru care această pasiune este mare: practic așa pot să vizitez și alte orașe, alte țări, pot vedea alte culturi și mă întâlnesc cu oameni”, a spus Janos.

Pentru cei interesați, există două website-uri, www.speedcubing.ro și www.worldcubeassociation.org unde fiecare se pot uita la orice competiție. Aici Janos Bereczki s-a împrietenit cu alți concurenți, atât cei din Târgu-Mureș, cât și din alte locuri.

La final, Mihai nu a ezitat să ofere o recomandare pentru cei care vor să se apuce de speedcubing. „Trebuie să rezolve de plăcere, să nu se gândească foarte mult la timp, pentru că timpii vin odată cu exercițiul, cu atenția pe care o acorzi și sunt direct proporționali cu cât efort și timp introduc ei în activitatea respectivă. Partea frumoasă e că odată ce au depus efort și obțin niște rezultate, nu se mai întorc la niște timpi slabi, și-au stabilit nivelul și rămân acolo”, a concluzionat Mihai. Tot el a oferit un top 3 al concurenților din acest weekend, și anume Janos Bereczki, gazda, Martin Fronescu din București și Haluk Ulkusal din Slobozia.