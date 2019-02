INTERVIU. Tratarea cancerului în afecțiunile urologice, direcție prioritară pentru Clinica de Urologie

Share



Cunoscută la nivel național pentru premierele realizate de-a lungul timpului, Clinica de Urologie a Spitalului Clinic Județean Mureș s-a dezvoltat continuu, din toate punctele de vedere, oferind pacienților soluții de diagnostic și tratament pentru întreaga patologie urologică. Cu un colectiv numeros de cadre medicale, medici rezidenți și specialiști, cu supraspecializări, Clinica de Urologie are ”viitorul asigurat”. În plus, se dorește dezvoltarea de noi direcții, inclusiv înființarea unui compartiment de uro oncologie. Despre acest aspect și nu numai a oferit mai multe detalii prof. dr. Mártha Orsolya, șeful Clinicii de Urologie, în cadrul unui interviu acordat Cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Școala mureșeană de urologie a cunoscut multe succese de-a lungul timpului și a crescut constant. Făcând un arc peste timp și întorcându-ne în prezent, vă rog să faceți o radiografie a ceea ce înseamnă această școală.

Prof. Dr. Mártha Orsolya: În urmă cu mai mult de 60 de ani, în această clădire (n.red.- clădirea din str. Gheorghe Marinescu nr. 1) s-a înființat Clinica de Urologie sub conducerea profesorului Kótay Pal. La început nu era o clinică de sine stătătoare, ci funcționa în cadrul Chirurgiei, ulterior s-a înființat clinica cu paturi separate și s-a dezvoltat sub conducerea profesorului Dorin Nicolescu. Acesta a introdus primele operații endoscopice în România, iar între anii ’70-’80 aici s-a făcut prima rezecție transuretrală de prostată din România. A fost urmată de alte intervenții de endourologie joasă. Ulterior, profesorul Radu Boja, a făcut prima intervenție de nefrolitectomie percutanată- îndepărtarea unui calcul percutanat, intervenție efectuată pentru prima dată în România. Apoi s-a dezvoltat și litotriția extracorporeală, profesorul Virgil Oșan are un loc important în ceea ce privește dezvoltarea litotriției extracorporeale în România, primele investigații urodinamice s-au efectuat tot aici, la Târgu-Mureș, în paralel cu cele din București, s-au continuat intervențiile de exereză oncologică, uro-oncologie, cu chirurgi-urologi foarte buni. Sigur, fiecare parte a urologiei a fost preluată și dezvoltată mai apoi de tinerii colegi. Ceea ce este important să spunem este că noi acoperim toată curricula Rezidențiatului de Urologie, care s-a schimbat de anul trecut. Aceasta prevede o repartizare puțin diferită față de curricula anterioară în favoarea urologiei, ceea ce înseamnă că din cei cinci ani de formare patru ani rezidenții fac doar urologie. Aici, la Clinica de Urologie, rezidentul are șansa să învețe tot ce înseamnă curricula și acest lucru constituie o atracție pentru ei, dat fiind faptul că avem rezidenți în număr mare, ei pot aici să cuprindă toată pregătirea în urologie.

Urologia mureșeană este recunoscută din punctul de vedere al școlii de urologie, a cercetării științifice, a unor specialiști recunoscuți nu numai în țară dar și în străinătate, sunt încântată și pot să spun liniștită că viitorul este asigurat. Sunt niște specialiști tineri care au preluat operațiile de la predecesorii mei și continuăm să lucrăm în toate direcțiile.

Rep: În anii precedenți ați susținut că este nevoie să se dezvolte și urologia pediatrică.

M.O.: Ceea ce ne lipsește, dar sper că într-un viitor apropiat se vor dezvolta, sunt două lucruri: urologia pediatrică, care în momentul actual lipsește cu desăvârșire în România, nu avem specialiști în urologie pediatrică, urologul de adulți nu poate să opereze copilul, acesta va fi operat și tratat de chirurgul pediatru și al doilea lucru, încerc să dezvolt un compartiment de uro-oncologie în care să lucreze un urolog care să aibă a doua specialitate de oncologie, ceea ce va însemna o noutate absolută. Nu mai trebuie să trimitem pacientul la Oncologie, am urologul care știe ce înseamnă tratamentul, știe să controleze pacientul corect. Sper să se facă acest pas spre urologia modernă contemporană.

Rep.: Ce ar însemna pentru bolnav dacă ar exista un compartiment de oncologie în cadrul Clinicii de Urologie?

M.O.: Ar exista un tratament extraordinar de bine condus de către un urolog care este specialist în oncologie și știe care sunt complicațiile tratamentelor urologice și oncologice și poate să controleze pacientul în ambele direcții, pacientul va avea un acces mult mai facil la tratamentul personalizat. Sperăm că vom fi ajutați să formăm acei specialiști care să aibă două specialități.

Rep.: În ultimii ani, Clinica de Urologie a beneficiat de o serie de investiții, dotări, poate nu tocmai suficiente. De ce ar mai fi nevoie?

M.O.: Activitatea noastră se bazează pe aparatură, operații care înseamnă endoscopie, laparoscopie și sigur ar însemna și robot, dar nici nu visez la așa ceva. Avem un laparoscop 3D care a fost achiziționat în anul 2017, dar în anul 2018 nu s-a achiziționat nimic. Ar fi nevoie de ecografe performante care să faciliteze abordul pacienților, pentru că de multe ori puncția unui rinichi sau a unei prostate se face prin abord ecografic, este nevoie de aparatură performantă de endoscopie; sigur că ne ajută foarte mult faptul că funcționează un RMN și un CT pentru că îmbunătățim calitatea actului medical, mai ales a diagnosticelor, în special în sfera de oncologie. Ar ajuta mult modernizarea blocului operator.

Suntem o clinică cu mulți rezidenți, avem în jur de 14 rezidenți și 12 medici specialiști, și având în vedere faptul că sunt importante cercetarea și cursurile postuniversitare ar fi bine să dispunem și de o sală concepută expres pentru cursuri, pentru conferințe.

A consemnat Arina TOTH