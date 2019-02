Director general nou la Kastamonu România!

Share



Biroul de presă al companiei Kastamonu România SA Reghin a anunţat, prin intermediul unui comunicat, că începând de joi, 7 februarie, funcţia de director general este ocupată de Radu Corăbian.

Aceta îl înlocuieşte pe Esat Özoğuz, care a deținut aceasta funcție din septembrie 2011 şi care își continuă cariera la Kastamonu Italia, unde va deţine funcţia de director general. Numirea în funcție a avut loc la sediul companiei din Reghin, în prezența președintelui Consiliului de Administrație al grupului Hayat, Ahmet Yahya Kığılı, și a CEO-ului Grupului Kastamonu, Haluk Yıldız.

Radu Corăbian: „Mulţumesc pentru încrederea acordată”

Radu Corăbian s-a alăturat echipei Kastamonu România în anul 2011 deținând de atunci funcția de director vânzări și marketing. Înainte de aceasta, a acumulat o experiență de peste 12 ani în domeniul producției de mobilier și producției plăcilor pentru industria mobilei, în cadrul diviziei de Vânzări.

De-a lungul celor opt ani în care Radu Corăbian a condus departamentul de Vânzari și Marketing al companiei, Kastamonu România a devenit una dintre cele mai bine cotate companii din sectorul plăcilor pe bază de lemn din țară și regiune.

“Sunt onorat să preiau conducerea Kastamonu România SA. Compania noastra se afla în momentul de față pe primele locuri pe multe dintre piețele pe care activăm, poziție pe care dorim să o menținem și chiar să o îmbunătățim acolo unde este posibil. Acest lucru nu este realizabil decât prin implicarea întregii echipe de management în îmbunătățirea proceselor și dezvoltarea produselor, în așa fel încât să oferim clienților noștri calitate la un pret corect, cu maximă eficiență. Îi mulțumesc domnului Esat Özoğuz pentru tot ce a făcut pentru Kastamonu România. Datorită efortului său, preluarea acestei funcții este un job mult mai ușor pentru mine acum, decât a fost pentru dânsul în 2011. Mulțumesc, de asemenea, și conducerii grupului pentru încrederea acordată și vreau să îi asigur pe toți colegii mei din cadrul Kastamonu România ca voi face tot ce îmi stă în putință pentru a garanta stabilitatea și dezvoltarea continuă a companiei, respectând misiunile și valorile grupului Kastamonu”, a declarat Radu Corăbian.

CEO Kastamonu: „Reuşim să oferim calitate şi să fim competitivi”

CEO-ul Grupului Kastamonu a subliniat că numirea unui român în poziţia de director general reprezintă o premieră pentru Grupul Kastamonu.

“Istoria Kastamonu România a început în 1998, cu mai mult de 20 de ani în urmă. Aceasta este prima investiție a grupului în afara Turciei. În acești ultimi 20 de ani am avut și obstacole în drumul nostru, dar am trecut cu bine peste ele și astăzi reușim să oferim calitate și să fim competitivi atât pe partea de fețe de uși cât și la PAL melaminat și blaturi de lucru. Am început investiția de aici cu mulți angajați turci, dar numărul lor a scăzut odată cu trecerea timpului. Păstrând aceeași direcție, mă bucur să vă spun că ne aflăm într-un moment de mare schimbare, o premieră chiar pentru grupul nostru – directorul general al companiei este de astăzi un cetățean al țării în care se desfășoară activitatea, și nu un cetățean turc. Domnul Özoğuz, care a condus Kastamonu Romania aproape 8 ani – un record de longevitate ca director general aici – va conduce de astăzi Kastamonu Italia. Îi mulțumesc pentru efortul depus și îi doresc succes și putere de muncă în continuare. Domnul Corăbian preia de astăzi responsabilitățile funcției de director general și sunt convins ca va stabili un nou record de longevitate. Avem aici o echipă bună de profesioniști, care lucrează armonios împreuna. Îi rog pe toți să îi acorde tot sprijinul noului director general, și să ne asigurăm că vom deveni tot mai buni și mai performanți în fiecare an”, a afirmat Haluk Yıldız.

Despre Kastamonu România

După peste 20 de ani de investiții continue, Kastamonu România se poate mândri astăzi cu o platformă industrială de prelucrare a lemnului modernă și complexă, cu o poziție recunoscută la nivel regional în rândul producătorilor de PAL brut, melaminat și blaturi de lucru, și la nivel mondial în rândul producătorilor de fețe de uși din HDF texturat. Compania este rezultatul de succes al unui plan de investiții impresionant, atât din punct de vedere financiar cât și uman, care a fost demarat în 1998, când fabrica din Reghin a fost preluată de către Kastamonu Entegre – cel mai mare trust turcesc din industria lemnului și unul dintre jucătorii de top la nivel mondial în acest domeniu.

Pe platforma de la Reghin funcționează o linie de producție pentru PAL cu o capacitate de 500.000 de metri cubi pe an, trei linii de melaminare cu o capacitate de 27.000 000 de metri pătraţi pe an, o linie de impregnare hârtie cu o capacitate de 50.000.000 de metri pătrați pe an, o linie de producție blaturi de lucru cu o capacitate de peste 200.000 de bucăți pe an, două linii de producție fețe de uși cu o capacitate de peste 17.000.000 de bucăți pe an și o unitate de producție foi de uși cu o capacitate de peste 100.000 de bucăți pe an.

Forța de munca locală cu tradiție în exploatarea și industrializarea lemnului coroborată cu potențialul financiar semnificativ al grupului Kastamonu, facilitează pentru Kastamonu România abordarea unei game variate de produse, răspunzând cu eficiență maximă nevoilor consumatorilor și fiind un partener de bază pentru producătorii de mobilă și distribuitorii de materiale destinate industriei mobilei.

