Noi servicii medicale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureș, prin progamele naționale de sănătate

Numărul tratamentelor oferite în cadrul programelor și a subprogramelor naționale de sănătate derulate în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș va fi suplimentat. Astfel, unitatea sanitară va putea oferi noi servicii medicale.

Pentru a putea urmări mai bine eficientizarea programelor naționale de sănătate derulate în cadrul SCJU Târgu-Mureș, conducerea spitalului a decis înființarea unui Birou pentru programe naționale de sănătate.

”Sunt două mari categorii de programe naționale care se derulează, prin Casa de Asigurări de Sănătate și prin Ministerul Sănătății. Deoarece aceste programe sunt o sursă importată de venit pentru spitalul nostru, dorim să avem un control mai bun deoarece acestea implică și niște raportări suplimentare și o muncă în plus față de celelalte surse de finanțare. (…) Aceste programe au câteodată un flux foarte dinamic, sunt niște modificări care apar pe parcursul anului, deseori normativele se schimbă permanent și de multe ori ne aflam în situația în care multe lucruri trebuiau să fie făcute pe ultima sută de metri. Pentru a încerca să evităm suprasolicitarea anumitor persoane dar și să existe persoane desemnate care să știe exact ce au de făcut pe acest segment am luat această decizie necesară ”, a declarat conf. dr. Szederjesi Janos, directorul medical al SCJU Târgu-Mureș.

În prezent, în unitatea sanitară sunt oferite servicii medicale finanțate prin Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul programelor naționale pe zona de oncologie, boli neurologice, hemofilie, boli rare, ortopedie, tratament al surdității prin proteze auditive implantabile, tratament al hidrocefaliei, boli cardiovasculare, diabet zaharat, radiologie intervențională. De asemenea, se derulează și câteva acțiuni prioritare finanțate prin Ministerul Sănătății, pe zona de anestezie terapie intensivă, infarct miocardic acut, traume, accidente vasculare cerebrale, proceduri endovasculare. În anul 2018, pentru toate programele naționale derulate, SCJU Târgu-Mureș a primit o finanțare de peste 62.000.000 lei.

Însă fondurile niciodată nu sunt suficiente dacă ne raportăm la problemele de sănătate ale pacienților ce se adresează spitalului, din toată țara. ”Întotdeauna ne bucurăm când se suplimentează (n.red. – fondurile), programele prin Casa de Asigurări de Sănătate, majoritatea, se derulează și în funcție de necesitățile spitalului și avem o colaborare foarte bună cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, care încearcă să ne suplimenteze (n.red. – fondurile) în funcție de numărul de pacienți. Nu putem spune că pe aceste programe am fost neapărat în deficit. În ceea ce privește acțiunile prioritare, acolo unde fondurile din aceste acțiuni nu au putut acoperi necesarul spitalului ele au fost suplimentate din celelalte fonduri ale spitalului, dar aici întotdeauna este nevoie de mai mult deoarece dorim să ne dezvoltăm, să facem tot ce se poate pentru pacienții noștri”, a continuat directorul medical al SCJU Târgu-Mureș.

Demersuri pentru suplimentarea programelor derulate prin CNAS

În cadrul SCJU Târgu-Mureș se vor putea oferi noi servicii medicale în cadrul programelor naționale.”Anul trecut am cerut suplimentarea programelor derulate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Astfel, am făcut niște demersuri ca să fim încadrați în 12 programe noi, dintre care la două am primit deja răspunsul iar pentru încă vreo șapte programe am fost evaluați pozitiv că putem fi încadrați. Îndeplinim condițiile pentru a derula aceste programe”, a precizat conf. dr. Szederjesi Janos.

S-a solicitat includerea unității sanitare în cadrul programului de hemofilie, pe anumite subprograme, pentru anumite boli genetice rare- mucopolizaharidoză, afibrinogenemie congenitală, s-a cerut nominalizarea pentru implant osos, tratamentul pentru chirurgie spinală, implantul dispozitivelor pentru boala Parkinson, implant de neurostimulator medular și anumite tratamente pe programul de boli cardiovasculare care ar putea fi derulate în cadrul noii secții de Chirurgie vasculară, înființată anul trecut. S-a primit răspuns pentru derularea tratamentului hemofiliei dobândite în cadrul programului de hemofilie și tratamentul purpurei trombocitopenice în cadrul programului de boli rare.

Arina TOTH