Producătorii de gaze și de energie electrică, prețuri reglementate de la îngrijorarea guvernanților

Ministrul Energiei, Anton Anton, a explicat joi, după vizita pe șantierul noii centrale termoelectrice de la Iernut, proiect dezvoltat de Romgaz, argumentul care a stat la baza adoptării OUG 114/2018. Acesta ar fi “îngrijorarea” că prețurile gazelor naturale și al energiei electrice cresc, în contextul în care vorbim de două piețe, teoretic, liberalizate.

“OUG 114 a fost dată din punctul de vedere al energiei cu un singur scop: am constatat cu îngrijorare că au crescut prețurile la gaze pentru viitoarele contracte care afectează populația României, în condițiile în care România este producător de gaze (două-treimi din producția de gaze naturale necesare pentru consumul României este autohtonă în sezonul rece). Am zis, folosind o prevedere europeană, să stopăm această creștere a prețului la gaze. Același lucru l-am constatat și la energie electrică”, a spus Anton Anton, ministrul Energiei.

Potrivit OUG 114/2018, prețul la gazele naturale extrase din România este plafonat începând cu 1 aprilie 2019 până în 2022 la 68 de lei/MWh. În aceeași idee, energia electrică produsă în România va fi vândută la un preț reglementat, tot de 68 de lei, cu preponderență consumatorilor casnici.

Prevederea se bate cap în cap, spre exemplu, cu obligația Romgaz, spre exemplu, de a vinde jumătate din producția de gaze naturale pe bursă, în contextul în care producătorul extrage gaze doar din România.

2% din cifra de afaceri către ANRE

O altă prevedere a ordonanței de urgență reglementează ca titularii de licenţe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale să plătească o contribuție de 2% din cifra de afaceri realizată de aceştia din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate de ANRE, cifră de afaceri calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE cu avizul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

Ministrul susține însă că această prevedere nu va afecta major companiile din sectorul energetic, pentru că acestea sunt foarte profitabile.

Vă reamintim că, prezent la Sibiu, în 30 ianuarie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență din municipiu, pe care ROMGAZ l-a sponsorizat cu 1 milion de lei, directorul general al producătorului de gaze naturale, Adrian Volintiru a recunoscut că indicatorii financiari ai companiei vor fi afectați de noile reglementări – taxarea suplimentară pe cifra de afaceri și plafonarea tarifului la gaz la 68 de lei/MWh. Potrivit lui Volintiru, impactul asupra cifrei de afaceri și a profitului companiei va fi semnificativ, anticipând o scădere a acestora cu 20-25%.

OMV Petrom a anunțat referitor la aprobarea OUG 114/2018 că: “actualmente suntem în curs de evaluare a impactului asupra operațiunilor noastre, deoarece legislatia secundară încă nu a fost emisă” (în raportul privind rezultatele preliminare publicat pe site-ul Bursei de Valori București în 6 februarie).

De asemenea, legat de exploatarea zăcămintelor descoperite în perimetrul Neptun Deep (dezvoltar împreună cu Exxon Mobil), compania a transmis următoarele: “mediul legislativ actual nu oferă premisele necesare pentru o decizie de investiție în valoare de câteva miliarde. Rămânem dornici să vedem zăcămintele din Marea Neagră dezvoltate și vom continua dialogul cu autoritățile pentru a înțelege calea de urmat”.

Un alt investitor în offshore, Black Sea Oil & Gas a anunțat joi, 7 februarie, că: “Black Sea Oil & Gas SRL („BSOG”) împreună cu partenerii săi de concesiune, Petro Ventures Resources SRL („Petro Ventures”) şi Gas Plus International B.V. („Gas Plus”), anunță aprobarea deciziei finale de investiţie pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia („Proiectul MGD”) cu o valoare de 400 milioane dolari, localizat în zona românească a Mării Negre. Decizia finală de investiţie a fost luată cu bună-credinţă, pornind de la premisa că BSOG şi partenerii săi de concesiune vor reuși restabilirea tuturor drepturilor acestora, în sensul eliminării oricăror taxe și contribuții suplimentare recent introduse, precum și a oricăror restricții privind libera circulație a gazelor pe o piață deplin liberalizată, conform legislaţiei europene. Acestea sunt necesare atât pentru a face Proiectul MGD o investiție viabilă, cât și pentru a încuraja viitoarele proiecte de dezvoltare a gazelor naturale din Marea Neagră”.

Anunțul a fost comentat, de altfel, și de ministrul Anton Anton la Iernut fără însă a dori să se refere la sublinierea de mai sus din comunicatul BSOG.

„Black Sea Oil & Gas a anunţat că începe exploatarea perimetrelor din Marea Neagră. Cred că este cea mai tare veste pe are am primit-o. La începutul săptămânii am semnat autorizaţia şi ei, după ce le-am semnat autorizaţia, cu destul de multă celeritate au declarat public că se apucă de exploatare. După foarte multe discuţii în sfârşit unul dintre cei care au explorat în Marea Neagră a luat decizia de a exploata. Asta înseamnă că putem să facem şi altă centrală ca cea de la Iernut, în care să ardem un gaz pe care îl producem noi şi înseamnă că putem să ne gândim la extinderea reţelelor de gaze în zonele în care nu a reţele de gaze”, a declarat Anton Anton.

O altă problemă lăsată nerezolvată este dacă prevederi anterioare aprobării OUG 114/2018 vor continua să fie aplicate. Spre exemplu, Ordonanța 7/2013 instituie impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. “E o lipsă a legislației care probabil va fi corectată”, a precizat ministrul Energiei întrebat dacă acum, odată cu reglementarea prețului la gaze naturale, această ordonanță va fi cel puțin suspendată.

Excepție pentru CEO

Singura companie care ar putea ieși mai puțin șifonată în urma aplicării OUG 114 – deși taxa de 2% și prețul reglementat i se aplică – s-ar putea să fie Complexul Energetic Oltenia, în condițiile în care Complexul Energetic Hunedoara este în însolvență și funcționează la limita de avarie.

“Am în vedere modificarea pentru producătorii de energie pe cărbune. Am fost la Târgu Jiu și am discutat cu oamenii de acolo. Compania de acolo nu este profitabilă, este la o limită și nu este din cauza situației energetice a României, ci din cauza certificatelor de CO2. Certificatele au fost introduse pentru eliminarea producției pe cărbune. Noi nu ne putem permite asta și în strategia noastră scrie foarte clar lucrul acesta”, a arătat Anton Anton, care a anunțat că va propune “să fie exceptați de la plata acestor certificate la fel cum sunt exceptați producătorii de energie termică pentru orașe”.

Potrivit ministrului, 40% din prețul de vânzare a energiei electrice produse de CEO îl reprezintă certificatele.

Ligia VORO