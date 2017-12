Ördög Ferencz, mulțumiri comunității din Idicel Pădure

Share



Primarul comunei Brâncovenești Ördög Ferencz, a oferit și în acest an sprijin pentru organizarea festivalului ”Sculați gazde nu dormiți” de la Idicel Pădure, prilej cu care le-a promis idicenilor că va continua acest demers și la edițiile viitoare.

„Cât timp voi fi primar, cât timp sănătatea îmi va permite, voi fi mereu aproape de acest festival. Profit de această ocazie să vă mulțumesc pentru anul 2016 când mi-ați acordat încrederea să fiu mai departe primarul comunei Brâncovenești. Vă mulțumesc și vă promit că o să fiu același primar ca și până acum, în cele trei mandate, plus în cei doi ani din acest mandat. Dacă am sănătate vă promit că am să fiu același om, indiferent de naționalitate, voi fi la fel de acum înainte așa cum am fost până acum”, a precizat primarul Ördög Ferencz.