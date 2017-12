Moș Crăciun a venit și la copiii din programul „Zâmbete în Dar”

Share



Voluntarii JCI Târgu Mureș au avut 2 zile pline în weekendul 16-17 decembrie 2017, când au încărcat mașinile cu cadouri și l-au ajutat pe Moș Crăciun să împartă cele peste 40 de daruri copiilor din Centrul de plasament Sfânta Elisabeta din Glodeni, de la Casa de tip familial nr. 8 din Sâncrai și celor de la Fundația Kiwi-Casa Bucuriei.

Astfel, sâmbata, 16 decembrie, l-am luat pe Moș Crăciun si am pornit spre Centrul Sf. Elisabeta, unde am fost foarte plăcut surprinși de copii, care au pregătit multe colinde, acompaniați la orgă. La intrarea lui Moș Crăciun, toți au fost încântați și au devenit nerăbdători să-și audă numele. Și-a primit fiecare cadoul, după ce unii i-au recitat poezii Moșului, în timp ce alții i-au cântat, dar nimeni n-a avut voie să-și deschidă cutia decât după ce fiecare a primit-o pe al lui. Nu se poate exprima în cuvinte foșnetul, bucuria și agitația copiilor când am dat start deschiderii cadourilor și mai ales când au văzut că ceea ce au scris în scrisori era și ceea ce primeau.

I-am lăsat fericiți pentru noile jucării și haine pe copiii de la Glodeni, iar duminică l-am luat din nou pe Moș Crăciun și am plecat spre alte 3 locații. Prima a fost o casă de fete de pe strada Libertății, tot parte a asocației Sf. Elisabeta, unde fetele, de vârste mai mari, au primit ce și-au dorit și ce le trebuie mai ales pentru școală sau obiecte specifice adolescenței. Ne-au cântat și ele colinde și le-am lăsat cu zâmbetul pe buze.

Am continuat surprizele la Fundația Kiwi-Casa Bucuriei, unde Moș Crăciun a fost asaltat de copiii cei mici, care nu s-au dezlipit de el până la final. Am cântat și noi colinde împreună cu copiii și ne-am jucat cu noile jucării primite în dar.

Am avut un moment în care am rămas cu toții foarte impresionați. Un copilaș care a primit o pereche de pantofi sport cu luminițe, dar care îi erau mari, nu a vrut sa-i păstreze pentru când va mai crește, ci a zis din prima clipă că vrea să îi dăruiască frățiorului său mai mare, care se află în Casa nr. 8 din Sâncrai. Și pentru că noi urma să mergem chiar acolo, am cerut voie să îl luăm pe băiat cu noi, să-i poată da personal cadoul frățiorului lui și să se revadă.

Așa am ajuns la ultima locație, în Sâncrai, unde băieții de toate vârstele s-au bucurat de mașinuțe cu telecomandă, haine, jucării și dulciuri și am făcut poze cu toții lângă bradul lor frumos împodobit. Frățiorii s-au reîntâlnit după mult timp, și și-au chemat și 2 surori dintr-o casă de tip familial din apropiere, iar reîntâlnirea lor a fost una emoționantă și pentru noi, darămite pentru ei.

Veselia, entuziasmul și recunoștința copiilor și tinerilor ne-au impresionat pe toți și le mulțumim tuturor persoanelor care au ales una din scrisorile pentru Moș Crăciun pentru a îndeplini dorințe de sărbători și a aduce zâmbete acestor copii minunați.

Am plecat către casă cu sufletul plin de bucurie că am putut să bucurăm aceste suflete de sărbători, dar și cu un gust amar că sunt într-o situație atât de nefericită și că tânjesc mereu după afecțiunea și căldura familiei lor. Speranța nu moare, însă. Suntem siguri că vom putea continua, împreună, cu educația și integrarea lor în societate.

(Comunicat de presă, JCI Târgu-Mureş)