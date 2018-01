Radu Țuculescu deschide anul 2018 la Teatrul Orfeus din Praga

Share



Scriitorul Radu Țuculescu și-a făcut un frumos obicei, să-și lanseze cel mai nou volum în fața „consătenilor”, mai exact în fața reghinenilor. Nu a făcut excepție nici volumul ”Măcelăria Kennedy”, apărut la Editura Polirom, care a primit botezul cititorilor reghineni în vara lui 2018 la Biblioteca Municipală „Petru Maior”

„Mă bucur să fim prezenți la întâlnirea cu scriitorul Radu Țuculescu, întors de curând de la Torino, unde și-a lansat două cărți, printre care „Stalin cu sapa-nainte”, de care se interesează deja editurile din Germania. Este o bucurie să fim alături de acest mare scriitor care se leagă de orașul nostru, prin familia sa, prilej să ne amintim cu toții de doctorul Dumitru Țuculescu, cel care de multe ori a pus un pansament pe rănile noastre, și ne-a vindecat. Ne bucurăm și de prezența sorei scriitorului, doamna profesoară Cristina Aszalos, cea căruia îi este dedicată cartea „Măcelăria Kennedy”, a precizat Sorina Bloj, directoarea Bibliotecii Municipale„Petru Maior”. Undeva, într-un colț de lume, mai exact în orășelul Luna de Jos, urmează să se deschidă o măcelărie, evenimentul fiind prefațat de un weekend plin de întâmplări și personaje alese cu grijă de Radu Țuculescu. Strada Cimitirului, Amfiteatrul din Pădurea Pătrată, concertul Formației „Muscamor” sunt doar câteva din reperele romanului, însuflețite de personaje precum Matilda, femeia care doarme pe tot parcursul romanului, soțul acesteia Flavius Kasian, un măcelar care atunci când doarme visează cuțite zburătoare, copaci împodobiți cu caltaboși și cârnați, pasionat de personalitatea lui JFK, Noni, un ajutor de măcelar, vegetarian convins, care mai scrie și versuri, Otilia, o doctoriță care între două consultații scrie pe blogul personal și vânează like-uri pe facebook, Sami Goldenberg, singurul evreu rămas în Luna de Jos, primarul Anton Vitan cu al său defect, fluieră mai tot timpul, mătușa Viviana, care se visează mare poetă, Roberta și Rozalia, două gemene în vârstă de 85 de ani, și nu în ultimul rând Marele Petric, a cărui faimă recunoscută la nivel național a poposit în cele din urmă și la Luna de Jos. „Măcelăria Kennedy exista pe vremuri, în 1991 am filmat-o într-o localitate, nu are importanță unde. Am fost atrași de firmă în primul rând, am intrat înăuntru cu echipa de la televiziune și am dat peste un măcelar extraordinar de simpatic, care ne-a spus: eu știu de ce ați intrat aci, din cauza lui Kennedy. Mi-a spus că a venit democrația și își poate pune nume la măcelărie cum dorește. Cam de atunci se tot adună materiale pentru acest roman, unul tonic, o pilulă antistres dacă vreți, un roman până la un punct burlesc, comic, numai că după acel punct lucrurile se cam schimbă”, a spus Radu Țuculescu.

„Este singurul roman ale cărui personaje le iubesc absolut pe toate

”Savoarea cărții este dată de personajele care animă weekendul premergător deschiderii măcelăriei cu nume de președinte american. „Sunt personaje reale , amestecate cu personaje imaginare. Cele reale nu sunt copii, nu putem inventa totul, altfel ne-ar durea capul. Oricât aș umbla prin lume, nu mă pot desprinde de orășelul de provincie în care am copilărit, în care am crescut, și unde mă întorc mereu ca să mai iau o gură de aer proaspăt, și apoi să plec cine știe unde. „Măcelăria Kennedy” este singurul roman ale cărui personaje le iubesc absolut pe toate, oricât sunt de aiurite, de naive, de tembele, sunt extraordinar de simpatice și de sincere, toți vor să devină artiști. Pe doamna Viviana am cunoscut-o personal, și-a tăiat curentul, dorința ei era să devină poetă eminesciană , iar Eminescu nu a scris la curent electric ci numai la lampă și lumânare. Așa credea că îi vine inspirația. Am băut-o pe umăr și i-am zis: o să devi eroină, ceea ce s-a și întâmplat în carte. Primarul din carte, Anton Vitan, chiar există. L-am cunoscut în Germania pe acest individ care, din păcate sau din fericire, are acest tic de care nu poate scăpa, fluieră nom stop. Nu este primar, l-am făcut eu primar în carte. Apoi poetul vegetarian, el este invenția mea, mă distrează teribil ideea să fi ajutor de măcelar și să fi poet vegetarian, contrastul e absolut fantastic”, a precizat scriitorul Radu Țuculescu.

„Există mereu o fereastră spre Reghin și spre oamenii din acest oraș”

Lansarea a fost completată de elevii Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”, Mădălina Suciu, Alexandra Pașcondea și Edina Menyhart, care au cititi fragmente din romanul „Măcelăria Kennedy”, însoțiți de profesoara Cristina Drescan care a mulțumit autorului pentru implicarea în activitățile cu elevii liceului „Lucian Blaga”.„Mă bucur foarte mult că l-am cunoscut pe scriitorul Radu Țuculescu. În alte țări se vorbește despre ce poate face un cetățean pentru propria comunitate. La noi, nu știu dacă se pune așa problema, decât foarte rar, iar domnul Radu Țuculescu, ori de câte ori l-am rugat să participe la activitățile școlii noastre nu a spus niciodată nu, a acceptat cu drag de fiecare dată. A venit cu idei noi, ne-a ajutat, și eu zic că de astfel de oameni avem nevoie. Există foarte mulți scriitori care nu sunt chiar atât de ocupați să nu poată spune prezent unor activități din școli, până la urmă noi, școala, formăm viitoarele caractere, iar viitorul nostru depinde în mare măsură de acești tineri. De aceea îi mulțumesc scriitorului Radu Țuculescu pentru tot ce a făcut pentru noi. La prima noastră întâlnire a vorbit despre Transilvania din cărțile sale, din care recunoaștem foarte ușor orașul nostru, Reghinul. Dacă întrebați tinerii, născuți și crescuți în Reghin, lucruri despre oraș, veți rămâne uimiți, cunosc extrem de puțin. Trec zi de zi pe lângă o clădire, o biserică, un muzeu, și nu cunosc ce este acolo, de când există ea, de ce există. Eu zic că noi toți suntem responsabili până la urmă să punem accent pe astfel de lucruri. Reghinul, în orice carte a lui Radu Țuculescu se recunoaște. Există mereu o fereastră spre Reghin și spre oamenii din acest oraș. Apoi a urmat o a doua întâlnire, tema fiind comunitatea evreiască din Reghin și din Transilvania, oaspete fiind Paul Farkas din Israel , reghinean la origine, adus tot de scriitorul Radu Țuculescu. Am apelat la mai mulți scriitori, iar Radu Țucuelscu este printre foarte puținii care, fără să se gândească prea mult a spus: da, când să vin ?, fapt pentru care îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru”, a precizat Cristina Drescan.

La final, autorul a oferit cu generozitate autografe cititorilor săi fideli, binecuvântați cu un nou volum marca Radu Țuculescu, mereu altfel, dar la fel de plin de savoare.

Breaking news from Praga !

Începutul anului 2018 aduce vești bune pentru scriitorul reghinean, taman de la Praga, Teatrul Orfeus a deschis noul an cu reprezentația spectacolului „Bravul nostru Micșa”

„Azi la ora 19:00, Teatrul Orfeus din Praga își începe anul cu comedia mea neagră „Bravul nostru Micșa”. Cehii i-au schimbat titlul în: „O balegă în mijlocul drumului”. Umor cehesc, deh! Le urez succes și la cât mai multe reprezentații!”, a scris scriitorul Radu Țuculescu pe pagina sa de Facebook.