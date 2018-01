Paradoxuri Made in România

Anul 2017 a dat mână liberă la majorări salariale în administrațiile locale. Astfel, în numeroase localități salariile au crescut semnificativ, dar fără acoperire și deseori primăriile s-au văzut cu bugetul golit, în imposibilitate de a mai face plăți sau alte investiții. Un caz aparte s-a petrecut în reședința județului Hunedoara. După ce fondul de salarii aproape s-a dublat într-un an, atât din cauza angajărilor, cât şi din cauza creşterilor salariale, Primăria Deva urmează să concedieze 150 de angajaţi, din cei aproximativ 800 de angajaţi, reducerile de personal urmând să înceapă din luna februarie.

„Noua organigramă am trimis-o spre avizare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Ea poate să fie aprobată în forma pe care am propus-o noi sau poate fi amendată. Organigrama se va reduce cu aproximativ 150 de persoane. Este important un lucru: nu ne interesează persoanele, ci eficienţa unei activităţi. Am constatat că în anumite compartimente sau servicii lucrurile nu merg cum ar trebui”, a declarat, într-o conferinţă de presă, primarul municipiului Deva, citat de Mediafax. De asemenea, și de la Poliţia Locală ar urma să fie concediaţi mai mulți oameni.

Propunerea executivului primăriei este de scădere a sumelor cu 3,3 milioane de euro, banii economisiţi urmând să fie folosiţi pentru investiţii finanţate de la bugetul local.

Situația este însă asemănătoare în majoritatea administrațiilor locale din România.