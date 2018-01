Asociația Împreună Pentru Copii cu Cancer caută voluntari

Share



Echipa mereu veselă a Asociației Împreună Pentru Copii cu Cancer își mărește echipa și caută voluntari ambițioși, creativi și dornici să ajute oferind o parte din timpul lor liber.

Cei doritori au de completat un formular și sunt rugați să se uită peste paginile asociației de Facebook (https://goo.gl/QufZuV) și web (www.ipcc.ro) ca să știe mai mult despre activitatea lor și să vadă dacă valorile lui sunt același cu valorile asociației.

Asociația Împreună Pentru Copii cu Cancer a fost înființată în 2007 de părinții unui copil supraviețuitor, care au decis ca experiența de viață dobândită în lupta pentru viața copilului lor să o transforme într-o acțiune constructivă și să fie alături de alți copii bolnavi și familiile lor.

Fondatorii asociației susțin că „din durere se pot naște lucruri mărețe, că încrederea și speranța aduc raze de soare chiar și atunci când cerul e plin de nori. Avem o echipă minunată de tineri voluntari sufletiști și suntem sprijiniți în activitatea noastră de persoane, organizații și companii care cred în misiunea noastră”.

Ce calități trebuie să ai ca voluntar?

Despre cum este un voluntar bun și ce calități trebuie să aibă am aflat de la Gabriela Farczádi, președintele asociației.

„Avem nevoie de mai multe persoane, aproximativ 10-15 sau chiar 20 de persoane pentru că știm din experiență că degeaba suntem mulți atuni când este un eveniment și avem nevoie de oameni trebuie să fim mulți ca să avem la evenimentul respectiv oameni disponibili. Și un voluntar are viața lui, nu poate să fie prezent tot timpul peste tot și de aceea e bine să fim mai mulți. Un voluntar bun este comunicativ, este deschis la noutăți, capabil să se încadreze ușor într-un grup, să nu aibă probleme în caz în care trebuie să vorbească în fața unui grup. Vârsta nu contează, noi am dori să avem și voluntari tineri, dar și persoane mai în vârstă cu experiență, atât bărbați cât și femei. La sfârșitul lunii ianuarie vom avea interviuri, iar în primele zile din februarie vrem să facem un training de o zi pentru voluntarii noi. La acest teambuilding voluntarii mai vechi vor povesti despre experiența lor, ce este de făcut, la ce trebuie să fim atenți, vom vorbi despre voluntariat în sine, despre drepturile și obligațiile voluntarilor. După aceasta vor participa din februarie la evenimentele noastre. Tot timpul rămâne doar un anumit număr de voluntari până la sfârșit de an, ei vor participa și la un teambuilding mai mare, mai serios”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Gabriela Farczádi.

GÁLL Boglárka