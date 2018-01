Despre bugetul municipiului Târgu-Mureş. Episodul 1

Share



Purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Târgu-Mureş, Cosmin Blaga, a publicat luni, 8 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat „Despre buget. Episodul 1”.

“Ipocrizia unora a ajuns la cote de neimaginat”

În debutul textului, reprezentantul Primăriei municipiului Târgu-Mureş vorbeşte despre anumite persoane “care cândva s-au înfruptat din bani publici, iar acum vin în spaţiul virtual şi se autoproclamă mari apărători ai banului public.”

“Am tot tăcut. Mult timp. Am privit mirat cu câtă ură se împroaşcă cu noroi instituţii, persoane. Timp de un an am şi renunţat la contul de Facebook cu speranţa că voi reuşi să scap de „sfaturile” şi opiniile celor care le ştiu pe toate. Pentru ce atâta ură? Îi face mai frumoşi sau mai deştepţi oare pe cei care acţionează astfel? Chiar dacă cei mai mulţi m-au sfătuit să ignor, cred totuşi că soluţia nu este să taci la nesfârşit. În democraţie toţi avem drepturi egale, aşa cum avem şi obligaţii. Şi dacă tot sunt la capitolul drepturi, îmi permit să spun că ipocrizia unora a ajuns la cote de neimaginat. Este trist să vezi persoane care cândva s-au înfruptat din bani publici, iar acum vin în spaţiul virtual şi se autoproclamă mari apărători ai banului public. Aceşti indivizi aruncă informaţii trunchiate care au ca scop denigrarea instituţiilor, defăimarea persoanelor. Planul lor este foarte bine pus la punct. Nu vor renunţa la atacuri. Ei doar aşa se pot face vizibili şi cunoscuţi în viaţa publică şi în politica locală”, a precizat Cosmin Blaga.

Informaţii despre proiectul de la Platoul Corneşti

Purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Târgu-Mureş a prezentat apoi câteva din principalele investiţii ale anului 2016, cu precizarea că “Executivul Primăriei nu face altceva decât să pună în aplicare hotărârile adoptate în Consiliul Local.”

“Datorită activităţii susţinute a întregii echipe din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională în colaborare cu direcţiile de specialitate, Municipiul Târgu-Mureş ocupă un loc important la nivel regional în privinţa gradului de absorbţie a fondurilor europene.

Concret, s-au aflat în implementare nouă proiecte, finanţate prin POR, POS Mediu şi fonduri norvegiene aferente contractelor de finanţare semnate la nivelul anilor 2012-2015 în valoare totală de 53,7 milioane euro. Din acestea au fost finalizate, în 2016, 7 proiecte în valoare totală de aproximativ 17,5 milioane euro. Modernizare şi reamenajare spaţii publice de agrement Platoul Corneşti. Prin proiect au fost realizate o serie de investiţii precum: trenuleţ de agrement (cu două vagoane autopropulsate, cu o capacitate de 30 locuri fiecare, pe o cale ferată în lungime de 1.036,9 metri), amfiteatru în aer liber, cu o capacitate de 150 de locuri, prevăzut cu scară pentru persoane cu dizabilitati, skate-park în suprafaţă de 1.000 metri pătraţi, traseu off-road pentru mountain-bike, în lungime totală de 2.474 metri și lăţime medie de 2 metri, pistă de alergări, cu o lungime de 1.270 metri şi lăţime de 1,50 metri, fântâna arteziană situată în scuarul din faţa intrării la Grădina Zoologică, spaţiu verde plantat, cu o suprafaţă amenajată de 7.000 de metri pătraţi, două parcări auto cu 20, respectiv 74 de locuri, lucrări de reabilitare a carosabilului, trotuarelor, marcaje şi indicatoare rutiere, înlocuire reţele edilitare de apă şi canalizare, reţea nouă de iluminat public şi canalizaţie subterană pentru fibra optică”, a menţionat Cosmin Blaga, care a promis că va reveni cu alte episoade pe tema bugetului.

(Redacţia)