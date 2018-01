GALERIE FOTO, VIDEO: Distracție pe cinste la Chiher de Balul Însuraților

Share



Una din tradițiile cu adânci rădăcini la Chiheru de Jos este cea a Balului Însuraților, organizat în fiecare an de Bobotează. Nu a făcut excepție nici anul 2018, Căminul Cultural din Chiheru de Jos fiind sâmbătă seara neîncăpător pentru cei îmbrăcați în port popular, iubitori de tradiții, care au cinstit cum se cuvine tradiționala sărbătoarea de Bobotează.

Iuliu Matei și Vasile Oltean, chizeșii balului

La organizarea balului contribuie oameni iubitori de tradiții, în frunte cu chizeșii balului , aleși la ediția precedentă. Pentru acest an, chizeși au fost Iuliu Matei și Vasile Oltean, cei care au pus la punct organizarea din acest an.

„În fiecare an, la miezul nopții, în timpul balului, se anunță chizeșii ediției următoare a balului. Acești se ocupă de muzică, dar de bal efectiv se ocupă oamenii din comună, deoarece fără oameni nu se poate face balul. De anul trecut noi ne-am pregătit, am căutat formație, soliști, am invitat cunoștințe să vină la bal, la care se adaugă cei care cunosc acest bal și care participă cu drag în fiecare an. Balul nu se poate organiza fără oameni, degeaba ai muzică dacă nu ai oameni care să-ți vină.Cei care participă la bal vin cu mâncare de acasă. La miezul nopții se aranjează mesele în mijlocul căminului. Înainte de aceasta, se face o roată, se numără oamenii care rămân la bal, plătesc participarea la bal, din care se plătesc muzicanții. La masă, fiecare își aduce mâncare de acasă. Noi ca și chizeși, avem adusă mâncare și pentru oaspeții balului , iar restul de participanți vin cu mâncare adusă de acasă, mai aduc prieteni și cunoștințe la bal, și așa se formează o relație de prietenie, fiecare discută, socializează. Sunt persoane cu care nu ne-am întâlnit de ani de zile, și la acest bal ne revedem, povestim, ne simțim bine. Balul Însuraților de la Reghin este un bal adoptat, împrumutat, el a pornit de aici de la Chiher, care se organiza în fiecare zi de sâmbătă din preajma sărbătorii de Bobotează. Acest bal este dedicat celor însurați. Nu e vorba că nu sunt acceptați și cei mai tineri, îi încurajăm și pe cei neînsurați să vadă acest obicei , să ducă mai departe această tradiție , care o avem și moși strămoși. Regula la bal este ca cei care nu sunt însurați pot participa doar până la miezul nopții, dar o mai schimbăm, tocmai pentru a insufla și celor mai tineri dragostea pentru aceste tradiții străvechi ale Chiherului. Îi lăsăm și pe ei și sunt bineveniți de fiecare dată”, ne-a declarat Iuliu Matei, unul din chizeșii balului din acest an.

Părintele Petru-Florin Uilean, în premieră la Balul Însuraților

După cum cere datina, binecuvântarea balului a fost adusă de preotul din sat, în persoana părintelui Petru-Florin Uilean aflat în premieră la Balul Însuraților de la Chiher.

„Este o sărbătoare cu și pentru comunitatea noastră. După o perioadă de post oamenii încep anul cu bucurie, cu veselie, cu voie bună, tradiții care, spre bucuria noastră, se păstrează aici la noi la Chiher. Poate în alte părți aceste tradiții au fost uitate, dar la noi la Chiher, la Urisiu, organizatorii duc an de an această tradiție, a portului popular, care este obligatoriu la acest bal al însuraților de la Chiher. Sunt pentru prima dată la un astfel de eveniment, și nu pot decât să spun că sunt extrem de încântat de tot ce văd aici. Am doar de învățat, în special de la cei mai în vârstă, sunt datini și obiceiuri pe care doar ei le mai cunosc, și noi ne bucurăm să putem prinde câte ceva de la la ei”, a spus părintele Petru-Florin Uilean.

Roata chiherenilor a deschis balul

În debutul balului, până spre miezul nopții, lumea îmbrăcată în portul popular intră în atmosferă, intensificată o dată cu „Roata chiherenilor” ,după care bărbații își invită partenerele la joc. La final, are loc și plata participării la bal, în, moment care triază participanții la bal, cei neînsurați fiind acceptați doar până la miezul nopții.

Alegerea chizeștilor pentru ediția 2019

Altă regulă a balului o reprezintă desemnarea chizeșilor pentru ediția de anul viitor a balului, care are loc la miezul nopții, onoarea pentru anul următor revenindu-le celor doi veri primari cu același nume, Ioan Hărșan, de loc din Chiheru de Jos.

După miezul nopții la bal rămân doar cei însurași, care se așează la masă și gustă din mâncarea adusă de fiecare , după care petrec pănă spre dimineață. Un rol important îl au și muzicanții, printre cei care au colorat muzical balul numărându-se Paul Butiurcă , Adi Erbașu, David Fulop, Maestrul Marcel Râmba și studenții săi din Franța, Ieremia și Leea, alături de soliștii Mihaela Botoș și Anton Grama.

„Tradiția se păstrează curată, așa cum este ea”

„Balul acesta este dedicat strict celor însurați. Tineretul e acceptat doar până la miezul nopții, după care ei se retrag, la fel și cei foarte în vârstă, și rămân doar perechile căsătorite , care constituie de fapt acest bal al însuraților de la Chiher. Evenimentul este organizat de chizeșii, care la miezul nopții anunță cei care se vor ocupa de bal anul următor. Nu intervine nicio instituție în organizare, toată treaba este făcută de către oamenii din comună , ceea ce demonstrează respectul lor față de tradiții, obiceiuri, față de oamenii comunității din cele patru sate aparținătoare comunei. Spre bucuria noastră, la ediția din acest an ponderea celor din Urisiu a fost mai mare, dovadă că nu doar chiherenii știu să aprecieze acest eveniment. Este o tradiție pe care păcat să nu o păstrăm, total nealterată, Nu se intervine cu absolut nimic. Într-un an, cineva a vrut să dea o ciorbă, ca și organizator, iar restul au spus nu, tradiția trebuie respectată, fiecare vine cu mâncarea lui, o pune pe masă cu ceilalți participanți. La fel și acum, nu se intervine cu absolut nimic nou, tradiția se păstrează curată, așa cum este ea. Este foarte important ca omul să pornească în noul an cu gânduri bune, cu împăcare cu toți ceilalți. La acest bal toată lumea se îmbrățișează, se salută. La început de ani ierți tuturor tot ce a fost peste an, nu există an în care să nu mai ai și necazuri, neplăceri și antipatii, și ce este important, să începi anul cu dreptul. Acesta este sensul balului, o împăcare generală, iar după terminarea sărbătorilor, toată lumea la treabă”, a precizat Eremia Pop, priamarul comunei Chiheru de Jos.